Lý do 2 công ty chứng khoán vừa bị xử phạt

Cụ thể, Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán TPHCM (HSC) báo cáo không đúng thời hạn và công bố thông tin không đúng theo quy định pháp luật, bị phạt tổng cộng 125 triệu đồng.

HSC bị phạt 65 triệu đồng do không gửi đúng thời hạn cho Ủy ban Chứng khoán các tài liệu gồm báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày kết thúc 9 tháng năm 2024; thông báo ký kết/chấm dứt hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với các trường hợp ông Hồ Sỹ Hiệp, bà Huỳnh Thị Yến Nga và ông Trần Văn Tuấn Kiệt.

Chứng khoán HSC cũng bị xử phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn đối với nghị quyết hội đồng quản trị ngày 9/8/2024 thông qua hạn mức tín dụng tại ACB - giao dịch lớn hơn 10% tổng tài sản công ty tại báo cáo tài chính năm 2023 có kiểm toán.

Quyết định xử phạt nêu rõ công ty vi phạm hành chính nhiều lần đối với hành vi báo cáo đúng thời hạn theo quy định pháp luật, dẫn tới tình tiết tăng nặng.

Chứng khoán HSC thành lập năm 2003, trụ sở chính tại TPHCM. Quý III vừa qua, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động 1.665 tỷ đồng, tăng 46%. Lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Về dư nợ margin, hết quý III, HSC cho vay 20.215 tỷ đồng gần chạm giới hạn tối đa bằng hai lần vốn chủ sở hữu, nằm trong top 5 công ty có dư nợ cho vay ký quỹ cao nhất thị trường.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt các công ty chứng khoán HSC, ACBS.

Thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước còn có quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) với số tiền tổng cộng 340 triệu đồng.

Theo đó, ACBS bị phạt 275 triệu đồng do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ nội dung theo quy định. Cụ thể, bản công bố thông tin trước 2 đợt phát hành trái phiếu ngày 23/07/2024 và 21/08/2024 với hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) mà ACBS tư vấn, không nêu rõ thời gian giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như yêu cầu của Thông tư 122/2020/TT-BTC.

Ngoài ra, công ty còn bị phạt 65 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn các tài liệu gồm báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền năm 2024, báo cáo quản trị rủi ro bán niên năm 2025 và danh sách người hành nghề chứng khoán năm 2024.

ACBS thành lập năm 2000, nằm trong hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Thời gian qua, ACBS liên tục tăng vốn điều lệ. Sau lần tăng vốn gần nhất - tháng 4/2025, vốn điều lệ công ty đạt 11.000 tỷ đồng - tăng 175% tính từ năm 2023. Hiện, ACBS nằm trong số ít những công ty chứng khoán trong hệ sinh thái ngân hàng chưa thực hiện IPO.