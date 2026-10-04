Lý do các đơn vị đồng loạt nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam

Đồng loạt nâng dự báo

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố, năm nay GDP Việt Nam có thể đạt 7,8% nhờ sức mua tiêu dùng nội địa, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì ổn định. Dự báo lần này của ADB cao hơn khoảng 0,6% so với báo cáo đưa ra hồi tháng 4.

Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 9,5%.

Theo ADB, dòng vốn đầu tư trực tiếp vẫn là động lực chính của GDP nhờ đầu tư công, vốn FDI và tư nhân rót vào các dự án hạ tầng lớn. Trong khi đó, các tập đoàn lớn trong nước đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển đô thị và hạ tầng, với nguồn vốn đáng kể dự kiến huy động từ ngân hàng. Điều này có thể tạo động lực mạnh mẽ cho ngành xây dựng và tăng trưởng trong ngắn hạn.

Từ các yếu tố trên, ADB dự báo lạm phát của Việt Nam năm nay ở mức 4,3%, trước khi về 4% vào 2027. Mức tăng trưởng kinh tế năm sau dự kiến khoảng 7,6%.

Trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý III năm nay của Việt Nam đạt 8,7% so với cùng kỳ năm trước - tăng từ mức 8,4% trong quý II - phản ánh đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì bất chấp những thách thức từ môi trường bên ngoài.

Nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian còn lại của năm 2026. Standard Chartered dự báo, tăng trưởng GDP trong nửa cuối năm 2026 đạt 10,6% so với cùng kỳ năm trước và dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 9,5%.

Ông Tim Leelahaphan - chuyên gia Kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered - cho biết, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu vững vàng, được củng cố bởi nhu cầu nội địa vững chắc, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại duy trì tích cực.

“Chúng tôi kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì trong những tháng còn lại của năm nay. Dù các bất định từ bên ngoài vẫn hiện hữu, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng cùng hoạt động kinh tế duy trì tích cực được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố triển vọng tăng trưởng của Việt Nam đến cuối năm”, ông Tim Leelahaphan nói.

UOB dự báo GDP Việt Nam có thể tăng khoảng 8,5% trong năm nay. Ảnh: L.N.

Ông Suan Teck Kin - Giám đốc khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore - cho rằng, Việt Nam sở hữu một số “tấm đệm” quan trọng để hấp thụ các cú sốc bên ngoài, gồm: Dòng vốn FDI ổn định nhờ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và chiến lược FDI 2.0, nền tảng cán cân đối ngoại tương đối vững chắc, cùng với dự trữ ngoại hối ở mức phù hợp.

Đối với tăng trưởng kinh tế, ông Suan Teck Kin đánh giá tác động từ quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là tương đối hạn chế. UOB dự báo GDP Việt Nam có thể tăng khoảng 8,5% trong năm nay.

Động lực đến từ đâu?

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Trần Anh Tùng - Trưởng ngành Quản trị kinh doanh, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM cho biết, có một lý do rất thực tế là độ bất định của dự báo tăng trưởng GDP đã giảm mạnh.

9 tháng đầu năm nay, GDP Việt Nam đã tăng 9,01% so với năm trước. Riêng GDP quý III ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,26%.

“Như vậy các tổ chức không còn dự báo năm 2026 hoàn toàn từ kỳ vọng, mà đã có dữ liệu thực tế của phần lớn năm để hiệu chỉnh mô hình”, ông Tùng khẳng định.

Phát biểu tại diễn đàn chuyên đề Đầu tư vào Việt Nam - Vươn mình trong Kỷ nguyên mới vừa diễn ra, bà Tehmina Khan - Kinh tế trưởng phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào của Ngân hàng Thế giới (WB) - nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển với yêu cầu thay đổi các động lực tăng trưởng.

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển với yêu cầu thay đổi các động lực tăng trưởng.

Theo đó, tổng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng từ khoảng 220 USD lên gần 5.000 USD trong chưa đầy hai thế hệ. Trong số các quốc gia thuộc nhóm thu nhập thấp vào năm 1990, chỉ khoảng 12% vươn lên nhóm thu nhập trung bình cao và khoảng 2% đạt mức thu nhập cao.

Chuyên gia kinh tế Huỳnh Thanh Điền cho rằng tăng trưởng GDP khoảng 10% trong năm nay vẫn có cơ hội đạt được. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng không chỉ là đạt 10% trong một năm mà phải duy trì mức tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong cả giai đoạn 2026-2031.

Vị chuyên gia khẳng định, tăng trưởng hai con số trước hết phải được hiểu là tăng trưởng cao đi kèm với tính bền vững, thay vì tìm mọi cách để đạt một con số cụ thể vào cuối năm.

"Điều cốt lõi là phải tạo dựng nền tảng để tăng trưởng có thể duy trì lâu dài, trước hết cần tạo điều kiện và cơ hội làm ăn thuận lợi cho doanh nghiệp, để dòng vốn thực sự đi vào sản xuất, kinh doanh và lưu thông trong nền kinh tế. Khi doanh nghiệp hoạt động tốt, dòng vốn được khơi thông thì tăng trưởng sẽ đến”, ông Điền nói.