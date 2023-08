Lý do nào khiến cổ phiếu doanh nghiệp sản xuất siro trẻ em duy trì mức cao?

Cụ thể, theo ghi nhận tại phiên giao dịch ngày 1/8/2023, giá cổ phiếu Nam Dược cán mốc 139.100đ. Trước đó, giá cổ phiếu công ty vẫn luôn ở mức trên 100.000đ từ sau cú bứt phá mạnh mẽ từ vùng giá 60.000đ vào tháng 6/2021. Đỉnh điểm, NDC đã chinh phục mốc 142.100đ vào phiên giao dịch ngày 1/7 vừa qua. Như vậy, trong vòng 5 năm trở lại đây, thị giá NDC tăng 2.7 lần so với đầu năm 2021 và gấp 5.7 lần so với đầu năm 2018, giữ vững vị trí cao nhất ngành Dược trong nhiều năm liên tiếp.



Trao đổi với ông Hoàng Minh Châu – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Dược, ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty đã xác định chiến lược kinh doanh bền vững, chú trọng tạo dựng giá trị và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp theo tôn chỉ chất lượng, nhân văn song hành cùng trách nhiệm xã hội.



19 năm tập trung xây dựng thương hiệu chất lượng

Đối với các doanh nghiệp Dược phẩm, chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất, trong đó: bài thuốc tốt, công nghệ sản xuất, nguyên liệu an toàn là các tiêu chí quyết định hàng đầu. Đặc biệt, với đơn vị sản xuất Đông dược như Nam Dược, yếu tố nguyên liệu đầu vào an toàn và đảm bảo hoạt tính điều trị luôn là mục tiêu kiểm soát nghiêm ngặt. Để chuẩn hóa chất lượng của sản phẩm đầu ra, ngay từ đầu những năm 2014, khi các đơn vị khác còn đau đầu với bài toán dược liệu bẩn, lẫn tạp chất, hoạt chất thấp, thì doanh nghiệp sở hữu siro ho cảm Ích Nhi đã tiên phong xây dựng và phát triển vùng trồng dược liệu, đạt chuẩn GACP - WHO. Thời điểm đó, chi phí đầu tư cây giống, đường xá nội đồng, hệ thống phơi, sấy,… trị giá hàng tỷ đồng trong khi sản lượng những năm đầu thử nghiệm không cao. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện, đến nay, với 5 vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO và quy mô vùng trồng dược liệu tiếp tục mở rộng, doanh nghiệp đã chủ động kiểm soát và đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo hàm lượng dược chất phục vụ sản xuất.

Phát triển vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO giúp Nam Dược đảm bảo chất lượng sản phẩm

Trong năm 2022, Nam Dược thuộc "Top 5 Công ty Đông dược uy tín Việt Nam năm 2022" theo đánh giá của Vietnam Report, nhận giải thưởng "Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao" năm 2022. Hai sản phẩm chủ lực của công ty là Siro ho cảm Ích Nhi và Sủi thanh nhiệt Livecool cũng được trao tặng danh hiệu "Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022 – Vietnam Value năm 2022".



Xây dựng doanh nghiệp nhân văn với mô hình "Ngôi nhà Nam Dược"

Năm 2022, Nam Dược nhận giải thưởng "Đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam 2022" do Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức. Theo đó, Nam Dược đã và đang xây dựng môi trường làm việc đạt chuẩn, theo đúng các tiêu chí của văn hóa doanh nghiệp như: Lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững; Xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp; Thượng tôn pháp luật; Đạo đức kinh doanh; Trách nhiệm xã hội. Tổng giám đốc đặc biệt nhấn mạnh: Mô hình Ngôi nhà Nam Dược gồm có Mái nhà, Cột trụ và Nền móng. Nếu như 5 cột trụ chính đó là Con người, Sản phẩm, Cấu trúc, Hệ thống và Quản trị, còn mái nhà là Tầm nhìn – Sứ mệnh của doanh nghiệp, thì nền móng cho ngôi nhà đó vững chắc chính là Văn hóa doanh nghiệp. Với giá trị cốt lõi "Vì khách hàng", trong đó nhân viên là khách hàng quan trọng, các hoạt động của công ty luôn hướng đến việc tăng hiệu suất lao động, động lực làm việc cho cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống; từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Bên cạnh đó, Nam Dược hiện sở hữu hơn 50.000 khách hàng nhà thuốc, hơn 70% lấy hàng thường xuyên. Để duy trì được hệ thống phân phối toàn quốc, Nam Dược là một trong số ít các doanh nghiệp xây dựng và kiên định với chính sách bình ổn giá, đảm bảo mức giá phù hợp giữa các kênh phân phối, được khách hàng đánh giá cao và người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Phát triển kinh doanh bền vững gắn với trách nhiệm xã hội

Bên cạnh việc đầu tư nghiên cứu, sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Nam Dược cũng chú trọng đến các hoạt động xã hội, được thực hiện khá phong phú như trao học bổng; tặng nhà trẻ, nhà đại đoàn kết cho đến các chương trình trao quà, cho người nghèo; chăm sóc sức khỏe cho người già, người có công với đất nước,... Triển khai từ năm 2017, tới nay, Quỹ học bổng Nam Dược đã trở thành người bạn đồng hành cùng sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc tại các trường Đại học Y, Dược trên toàn quốc. Chương trình thiện nguyện "Nâng ước mơ xanh" của nhãn hàng Ích Nhi, đã góp phần tiếp thêm ngọn lửa, nối dài hơi ấm đến các em nhỏ vùng sâu, vùng xa, nâng bước chân đến trường.

Chương trình thiện nguyện Ích Nhi - Nâng ước mơ xanh trao quà cho các em học sinh Tiểu học số 1 Hòa Sơn (Đà Nẵng)

Việc đầu tư xây dựng và phát triển các vùng trồng dược liệu đạt chuẩn, không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào, mà còn là hướng đi đúng, trúng, thúc đẩy kinh tế địa phương cũng như bảo tồn nguồn gen giống dược liệu quý của dân tộc.



Với chiến lược phát triển kinh doanh bền vững, Nam Dược được kỳ vọng đạt mức chỉ tiêu 950 tỷ doanh thu và 100 tỷ lợi nhuận trong năm 2023.