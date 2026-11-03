Lý do nhiều gia đình thường đặt muối trắng trong phòng ngủ

Trong quan niệm dân gian và phong thủy Á Đông, muối không chỉ là gia vị thiết yếu mà còn mang ý nghĩa thanh sạch, bảo vệ và xua đuổi những điều không may. Bởi vậy, bên cạnh việc sử dụng trong nấu ăn, nhiều gia đình còn đặt một bát muối trắng ở góc phòng, gần cửa ra vào hoặc trên bàn cạnh giường ngủ.

Quan niệm phong thủy: Muối giúp thanh lọc không gian

Theo quan niệm phong thủy, muối được xem là vật phẩm có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực, hóa giải những điều không thuận lợi và giúp cân bằng trường khí trong nhà. Việc đặt muối trong phòng ngủ vì thế được một số người tin rằng có thể giúp không gian nghỉ ngơi trở nên thanh sạch, hài hòa hơn.

Phòng ngủ vốn được xem là nơi tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc, đồng thời gắn liền với đời sống riêng tư và sự gắn kết của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, nhiều người chú trọng giữ cho không gian này yên tĩnh, sạch sẽ và có cảm giác an toàn.

Đặt muối cạnh giường ngủ (Ảnh minh họa)

Một số quan niệm dân gian còn cho rằng muối tượng trưng cho sự đủ đầy, bền chặt và may mắn. Đặt muối trong phòng ngủ không chỉ mang ý nghĩa xua đi những điều không tốt mà còn thể hiện mong muốn gia đình bình an, các mối quan hệ hòa thuận.

Muối hút ẩm, làm sạch không khí

Một trong những lý do khiến nhiều gia đình đặt muối trong phòng ngủ là tin rằng loại gia vị này có khả năng hút ẩm, khử mùi và làm sạch không khí.

Trên thực tế, muối ăn (natri clorua) có khả năng hấp thụ hơi ẩm trong những điều kiện nhất định. Khi tiếp xúc với môi trường có độ ẩm cao, muối có thể hút nước, vón cục hoặc chảy thành dung dịch. Đây là hiện tượng có thật, nhưng không đồng nghĩa một bát muối nhỏ có thể kiểm soát độ ẩm của cả căn phòng.

Nếu phòng ngủ thường xuyên ẩm thấp, xuất hiện mùi mốc hoặc hơi nước ngưng tụ trên tường, gia đình cần tìm nguyên nhân và xử lý bằng các biện pháp phù hợp như tăng cường thông gió, sửa chữa vị trí thấm dột hoặc sử dụng máy hút ẩm.

Lưu ý: Người sử dụng nên đặt muối ở vị trí khô ráo, tránh xa tầm tay trẻ nhỏ và vật nuôi. Khi muối bị ẩm, vón cục hoặc chảy nước, cần thay mới và vệ sinh khu vực xung quanh để tránh ảnh hưởng đến đồ nội thất.

Để có môi trường nghỉ ngơi tốt, điều quan trọng hơn là giữ phòng ngủ sạch sẽ, thông thoáng, kiểm soát độ ẩm, hạn chế bụi bẩn và duy trì lịch sinh hoạt hợp lý.

Bát muối trắng trong phòng ngủ có thể mang ý nghĩa tinh thần đối với những người tin vào phong thủy, nhưng không nên xem đây là phương pháp thanh lọc không khí hay chăm sóc sức khỏe. Một không gian nghỉ ngơi thực sự tốt vẫn cần được xây dựng từ những điều kiện vệ sinh và môi trường sống phù hợp.