Lý do ông Trump vẫn gắn bó với chiếc máy bay riêng cũ kỹ

Ông Donald Trump vẫy tay người ủng hộ từ trên chiếc máy bay riêng "Trump Force One" vào năm 2016. Ảnh: Getty Images

Người gần đây nhất gây chú ý với việc sử dụng máy bay riêng là Taylor Swift. Bất chấp mối lo ngại mà cô thể hiện về biến đổi khí hậu, ngôi sao nhạc pop đã di chuyển bằng máy bay riêng giữa sân bay Los Angeles tới một điểm đến rất gần - trong hành trình kéo dài chỉ khoảng 40 giây - để tránh bị kẹt xe. Vài ngày sau, người ta tiết lộ rằng hai chiếc máy bay phản lực thuộc sở hữu của Swift đã bay tổng cộng hơn 278.000 dặm vào năm 2023, tương đương với việc bay vòng quanh Trái đất bảy lần.

Taylor Swift không phải là người hâm mộ Donald Trump nhưng cô có chung với ông một chi tiết quan trọng: cả hai đều thuộc tầng lớp thượng lưu của nước Mỹ, những người sở hữu và sử dụng thường xuyên ít nhất một máy bay riêng.

Nhưng điểm khác biệt chính là Swift thường bay trên chiếc Dassault Falcon 7X hoàn toàn mới, có tầm bay khoảng 11.000km và có chỗ cho 16 hành khách. Trong khi đó, ông Trump thích bay trong một phương tiện mang nặng “tính lịch sử” hơn.

Chúng ta đang nói về chiếc Boeing 757-200, di sản của những năm 1990, được vị tỷ phú bất động sản mua vào năm 2010 bằng số tiền kiếm được từ chương trình truyền hình thực tế “The Apprentice” của đài NBC. Vào thời điểm đó, chiếc máy bay này đã được đưa vào sử dụng được gần 20 năm, từ năm 1991. Nó đã gần hết vòng đời sử dụng và thuộc dòng máy bay mà Boeing đã ngừng sản xuất. Không giống như những máy bay phản lực hiện đại, nó không có hệ thống điều khiển bay được vi tính hóa mà thay vào đó là hệ thống nút bấm và cần gạt xa xưa.

Ông Trump trên chiếc máy bay riêng với nội thất xa hoa. Ảnh: Getty Images

Chiếc máy bay này đã được cất giữ an toàn trong nhà chứa máy bay từ năm 2016 - 2020, khi ông Trump còn là Tổng thống Mỹ và sử dụng chiếc Air Force One nổi tiếng, vốn là một chiếc Boeing 747 đã được tân trang lại trị giá hàng tỷ USD. Vào tháng 1/2021, ngay khi ông Trump rời Nhà Trắng, chiếc Boeing 757 của ông (lúc đó có giá trị thị trường dưới 8 triệu USD) đã được chuyển đến một xưởng ở Louisiana và được sơn một lớp sơn mới. Chữ T khổng lồ ở đuôi được thay thế bằng lá cờ Mỹ và chiếc máy bay mang tên mới, Trump Force One - một minh chứng cho sự lạc quan của ông chủ và khát vọng trở lại Nhà Trắng.

Ông Trump thậm chí còn đăng hình ảnh chiếc máy bay với diện mạo mới trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình, khoe rằng máy bay của ông tốt hơn của ông Joe Biden. 4 năm sau, ông Trump vẫn gắn bó với “con chim sắt” yêu quý, mà Jeff Wise, một nhà báo khoa học và chuyên gia hàng không, mô tả là “một chiếc xe buýt trường học cũ”.

Chiếc "Trump Force One" đang rời khỏi New York trong một chuyến bay hồi năm 2023. Ảnh: Getty Images

Máy bay của ông Donald Trump với chữ T khổng lồ ở đuôi đã được thay thế bằng cờ Mỹ. Ảnh: Getty Images

Ông Wise cho rằng, quyết định giữ lại chiếc Boeing 757 cũ kỹ của ông Trump có thể xuất phát từ sự gắn bó hoài niệm quá mức, đồng thời chỉ ra rằng với khối tài sản mà Bloomberg đánh giá ở mức 6,5 tỷ USD, ông có thể mua “chiếc Gulfstream G650 hoặc Dassault Falcon 8X, được ví như những chiếc Porsche và Lamborghini trên không”.

Dassault Falcon cũng là dòng máy bay mà Taylor Swift đang sở hữu.

Câu lạc bộ máy bay tư nhân Private Jet Clubs cho rằng ông trùm bất động sản sẽ được phục vụ tốt hơn bởi chiếc Gulfstream G650 tốc độ mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn và đáng tin cậy hơn, đồng thời cho rằng chiếc Boeing 757 có “cơ khí lỗi thời và chi phí bảo trì cao”. Họ cũng cho rằng máy bay cũ không tiết kiệm nhiên liệu, có nghĩa là nó có khả năng tạo ra lượng khí thải carbon lớn hơn.

Chiếc máy bay của ông Trump dường như còn lỗi thời hơn khi so sánh với các mẫu máy bay của các tỷ phú khác. Theo trang Jet Finder, nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos đã loại bỏ chiếc Dassault Falcon 900EX của mình ngay sau khi chiếc Gulfstream G650ER có mặt trên thị trường với mức giá khiêm tốn 75 triệu USD - số tiền mà công ty của ông kiếm được trong một buổi sáng nhàn nhã.

"Vua phần mềm" Bill Gates không chạy theo xu hướng tìm kiếm những sản phẩm độc quyền nhất. Máy bay riêng của ông là loại Bombardier Global Express hiệu quả về mặt công nghệ, có tầm bay hơn 20.000km với tốc độ khoảng 1.000 km/h.

Elon Musk, người thực dụng hơn và đam mê công nghệ hơn Gates, đã đi theo con đường tương tự như Bezos: chuyển từ mẫu Falcon 900 đến mẫu Gulfstream mới nhất. Jet Finder đánh giá với một chút hài hước rằng đây là sự lựa chọn mạch lạc dành cho Musk, “người không sở hữu những thứ vĩ đại và thích sống đơn giản”.

Còn Richard Branson, một trong những đối thủ chính của Musk và Bezos trong cuộc đua du lịch vũ trụ, có một chiếc Dassault Falcon cũ trị giá chỉ hơn 6 triệu USD. Lý do là ông hầu như không cần nó. Branson có thể sử dụng bất kỳ máy bay nào từ công ty hàng không Virgin Atlantic Flight Services của ông.

Bất chấp những lời chỉ trích từ các chuyên gia hàng không khác, Jet Finder đã thể hiện sự tôn trọng đối với chiếc Boeing 757 của ông Trump.

Họ đưa chiếc máy bay này vào danh sách 10 máy bay phản lực tư nhân hàng đầu thuộc sở hữu của các tỷ phú. Theo Jet Finder, với những bức vách ngăn được dát vàng 24 carat và kích thước khổng lồ của nó cho phép máy bay có thể chở 43 người, phân bố nhiều khu vực chỗ ngồi khác nhau để ông Trump vẫn có thể có được sự riêng tư của mình.

Nội thất sang trọng bên trong chiếc Boeing của ông Trump. Ảnh: Getty Images

Bồn rửa tay dát vàng trên máy bay. Ảnh: Getty Images

Nhưng chìa khóa cho lòng trung thành của ông Trump với chiếc Boeing 757 có lẽ nằm ở chỗ khác. Theo chuyên gia Wise, sự gắn bó của ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa với chiếc máy bay cũ có thể là vì những lý do về tư tưởng. Cựu tổng thống rất quan tâm đến lịch sử hàng không và cảm thấy có mối liên hệ với nó. Không phải ngẫu nhiên mà một trong những thần tượng của ông lại là phi công tiên phong Charles Lindbergh, người đã thực hiện chuyến bay thẳng đầu tiên xuyên Đại Tây Dương, từ New York đến Paris, trên chiếc máy bay một chỗ ngồi vào tháng 5/1927. Lindbergh cũng một chính trị gia theo chủ nghĩa dân túy, bản địa và chủ nghĩa biệt lập, người đã được cấp bằng sáng chế cho khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” (America First).