Lý do tại sao Apple không phải cắt giảm việc làm như hầu hết các công ty công nghệ khác

Trong thời kỳ đại dịch, hầu hết các công ty công nghệ đã tăng trưởng nóng, tương ứng với việc phải tuyển dụng nhiều. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đã dần nguội đi, nhiều tập đoàn lớn đang cắt giảm hàng ngàn công việc để cố gắng kiểm soát chi tiêu.

Apple cho đến nay vẫn là một trong số ít các công ty công nghệ tránh cắt giảm việc làm. Và một báo cáo mới từ Bloomberg đã cho thấy những điều khác biệt mà Apple đã trong vài năm qua để giúp công ty có khả năng vượt qua tình hình vĩ mô đầy tính thách thức hiện nay mà không cần sa thải nhân viên.

Một cách tiếp cận tuyển dụng khác lạ

Một trong những lựa chọn quan trọng là cách Apple đã sử dụng để thuê nhân viên mới trong thời kỳ đại dịch. Trong khi các công ty như Amazon, Meta và Salesforce tăng gần gấp đôi lực lượng lao động của họ từ năm 2019 tới 2022 với mức tăng trưởng xấp xỉ 100% về số lượng nhân viên, thì Apple chỉ tăng 20% số lượng nhân viên của mình.

Nên nhớ rằng ngay cả mức tăng trưởng tuyển dụng 60% của công ty mẹ Google, Alphabet, cũng đã được chứng minh là không bền vững. Alphabet và Amazon gần đây đã sa thải khoảng 30.000 nhân viên. Trong khi đó, một công ty phát triển mạnh trong những năm qua là Zoom cũng vừa tuyên bố cắt giảm 15% nhân viên toàn cầu.

Apple tuyển dụng thấp hơn các công ty khác trong thời kỳ đại dịch. Ảnh Bloomberg

Thậm chí vào cuối năm 2022, Apple dường như đã nhìn thấy điều gì đó từ khá sớm, khi thực hiện việc làm chậm lại quá trình tuyển dụng của mình. Một số người thậm chí cho rằng đây là đợt đóng băng tuyển dụng. Nhưng thực tế đã chứng minh, nó đã giúp công ty tránh được việc sa thải nhân viên.

Doanh thu tăng trưởng trên mỗi nhân sự bổ sung

Theo báo cáo của Bloomberg, việc Apple tránh được tình trạng sa thải nhân viên đã nói lên mức độ hiệu quả và lợi nhuận của công ty trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của hãng. Các dữ liệu cho thấy Apple đã tăng hơn gấp đôi doanh thu trên mỗi nhân viên bổ sung trong 6 năm qua, một kỳ tích đáng kinh ngạc.

Khi nhìn vào giai đoạn 2017-2019, Apple có doanh thu 1,17 triệu USD trên mỗi số lượng nhân viên bổ sung, tương đương với Alphabet và Microsoft.

Sau đó, từ năm 2020-2022, con số đó đã tăng hơn gấp đôi, lên 2,51 triệu USD. Điều này có được là do hãng đã thận trọng hơn với việc tuyển dụng đồng thời tăng lợi nhuận. Trong khi đó, hầu hết các công ty công nghệ lớn đều thấy số liệu đó giảm hoặc hầu như không tăng.

Doanh thu tăng trưởng trên nhân sự bổ sung của Apple đơn giản là đã ở một đẳng cấp khác. Ảnh Bloomberg

Tất nhiên, khả năng kinh doanh mạnh mẽ và hiệu quả của Apple là một phần quan trọng trong sự gia tăng đáng kinh ngạc về doanh thu trên số lượng nhân viên bổ sung. Nhưng, việc kết hợp hoạt động kinh doanh siêu lợi nhuận đó với mức tăng tuyển dụng thấp hơn nhiều trong những năm qua là điều khiến cho số liệu này trên trở nên nổi bật, đặc biệt khi so sánh với những gã khổng lồ công nghệ khác.

Nhà phân tích Shannon Cross của Credit Suisse Group AG đã mô tả bức tranh lớn hơn của Apple như thế này: “Điều này phụ thuộc vào sự quản lý của ban quản trị đối với từng đồng USD của cổ đông và sự tập trung rất lớn vào những cơ hội tăng trưởng để đầu tư.”

Mặc dù Apple đã giảm doanh thu trong kỳ nghỉ lễ cuối năm do doanh số bán iPhone thấp hơn dự kiến, nhưng nên nhớ rằng đó là sự sụt giảm so với quý 1 năm 2022, một quý với mức doanh thu kỷ lục 124 tỷ USD. Và cho dù giảm doanh thu, công ty vẫn đạt hiệu suất kinh doanh vượt trội so với bất kỳ đối thủ nào, với 117 tỷ USD doanh thu với gần 30 tỷ USD lợi nhuận, chỉ trong 3 tháng.

Và để chứng minh thêm cho hiệu quả kinh doanh, Apple mới đây đã kỷ niệm việc vượt mốc 2 tỷ thiết bị Apple đang hoạt động và đạt kỷ lục mới về doanh thu mảng Dịch vụ của mình.

Tham khảo 9to5mac