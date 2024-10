Lý do thu ngân sách vượt dự toán

Bộ Tài chính vừa công bố tình hình thu ngân sách 9 tháng năm nay. Theo đó, thu ngân sách ước đạt 1,44 triệu tỷ đồng, tăng 17,9% so cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 18,9% so cùng kỳ năm 2023. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt hơn 200.000 tỷ đồng, tăng 17,6% so cùng kỳ năm 2023. Cả nước có 54 địa phương có số thu tăng so với cùng kỳ.

Các khoản thu, sắc thuế đạt số thu lớn như: Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (ước đạt 85,5%); thuế thu nhập cá nhân (đạt 89,1%); phí và lệ phí (ước đạt 90,4%); tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (ước đạt 114,7%); hoạt động xổ số (ước đạt 89,3%)...

Lũy kế 9 tháng năm nay, thu ngân sách ước đạt 1,44 triệu tỷ đồng. Ảnh: Như Ý.

Từ đầu năm tới nay, Tổng cục Thuế thực hiện gần 45.000 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra gần 47.000 tỷ đồng, bằng 103,78% so với cùng kỳ năm 2023.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, đảm bảo thu chi ngân sách nhà nước là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành tài chính. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, những tháng cuối năm Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế.

Về chi ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 1,25 triệu tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán. Cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Đến cuối tháng 9/2024, Bộ Tài chính phát hành 262.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 11,15 năm, lãi suất bình quân 2,5%/năm.

Cơ quan chức năng cũng thoái vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp với tổng giá trị là 145 tỷ đồng, thu về 157 tỷ đồng.