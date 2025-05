Hướng dẫn việc sắp xếp, bố trí cán bộ Công an cấp xã theo đơn vị hành chính trong Công an thành phố Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội: Việc tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và triển khai hiệu quả việc sắp xếp, bố trí cán bộ Công an cấp xã là hai nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2025.

Đảng ủy Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội lần thứ XXIX và Hướng dẫn việc sắp xếp, bố trí cán bộ Công an cấp xã theo đơn vị địa giới hành chính trong Công an thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã quán triệt những vấn đề cơ bản của Thông tư số 02-TT/ĐUCA ngày 16/4/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Kế hoạch số 161/KH-BCA-X01 ngày 20/3/2025 của Bộ Công an về triển khai sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tiếp đó, đồng chí Thượng tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã phổ biến 05 văn bản về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XXIX và hướng dẫn việc sắp xếp, bố trí cán bộ Công an cấp xã theo đơn vị địa giới hành chính trong Công an thành phố Hà Nội, gồm:

- Kế hoạch của Đảng ủy Công an thành phố về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong CATP tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2025-2030;

- Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp trong Công an thành phố nhiệm kỳ 2025-2030;

- Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố hướng dẫn tiêu chuẩn, tiêu chí xem xét tái cử trong trường hợp đặc biệt đối với lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030;

- Kế hoạch số 123 của Công an thành phố Hà Nội về triển khai sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp;

- Kế hoạch số 159 của Công an thành phố về việc sắp xếp, bố trí cán bộ khi sáp nhập Công an cấp xã theo đơn vị hành chính, kết hợp điều tiết giảm số lượng lãnh đạo, chỉ huy cấp Đội, cấp Phòng trong Công an thành phố Hà Nội.

Không bỏ “sót” nhưng cũng không để “lọt” vào cấp ủy khóa mới những người không đủ tiêu chuẩn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nêu rõ: Về việc thực hiện công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Công an thành phố đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở quán triệt, thực hiện đúng quy định, nguyên tắc của Đảng bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao; nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội.

Tiếp thu những quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo các văn kiện Đại hội của cấp trên; đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, bối cảnh, yêu cầu mới. Đặc biệt, văn kiện đại hội phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra.

Yếu tố quan trọng là bảo đảm sự kế thừa, đổi mới và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ; coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tăng cường ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng, trọng yếu; không bỏ “sót” nhưng cũng không để “lọt” vào cấp ủy khóa mới những người không đủ tiêu chuẩn.

Cùng với đó, các đơn vị khẩn trương thẩm tra, xác minh, làm rõ và báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền kết luận các vấn đề liên quan đến nhân sự về tiêu chuẩn chính trị, vụ việc cần xem xét, xử lý, thanh tra, kiểm tra, điều tra hoặc vụ án trước ngày 25/5/2025 để kịp thời xây dựng phương án nhân sự, tổ chức Đại hội đúng lộ trình.

Sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã gắn với việc sắp xếp cán bộ là công việc quan trọng

Về việc sắp xếp, tổ chức lại, bố trí cán bộ Công an cấp xã theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các đơn vị quán triệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ về sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố.

Đồng thời, phải xác định vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu và từng thành viên cấp ủy đơn vị; đảm bảo tính thống nhất cao trong toàn Công an thành phố cả về ý chí và hành động với tâm thế Công an thành phố Hà Nội gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã theo đơn vị hành chính.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ rõ, cấp ủy, tổ chức Đảng và Thủ trưởng các đơn vị trong Công an thành phố chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, liên thông toàn diện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả với phương châm tích cực, khẩn trương nhưng chắc chắn, “vừa chạy vừa xếp hàng”.

Việc triển khai tổ chức, hoạt động của Công an cấp xã theo mô hình mới; bảo đảm nhanh, gọn, đồng bộ với triển khai đơn vị hành chính cấp xã, không gián đoạn hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn, không bỏ sót, bỏ lọt vụ việc, đối tượng; đồng thời, phải bảo đảm hiệu quả về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố được tốt hơn.

Đồng chí Giám đốc Công an thành phố nhìn nhận, việc sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã gắn với việc sắp xếp cán bộ là công việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm nên trong quá trình thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, chế độ chính sách cho đội ngũ Công an thành phố tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Tổ chức lại đội ngũ cán bộ Công an thành phố phải gắn với mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp (cấp thành phố và cấp xã/phường).

Sau khi sắp xếp, bố trí phải nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã theo đúng phương châm “xã vững mạnh, bám cơ sở”, gần dân, sát dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Việc sắp xếp, bố trí trên cơ sở nguyện vọng của cán bộ, đảm bảo nhân văn, có tình, có lý

Xây dựng đội ngũ cán bộ phải gắn với sản phẩm, kết quả công việc. Thông qua nhận xét, đánh giá cán bộ để lựa chọn cán bộ đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ ở từng đơn vị, từng cấp, bố trí đúng vị trí, đúng quy định; đảm bảo sự phát triển đồng đều, hài hòa giữa các lực lượng, các đơn vị, phù hợp với thực trạng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy của Công an thành phố; kế thừa đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ có năng lực từ Công an cấp huyện, cấp xã trước đây; kết hợp điều tiết giảm hợp lý số lượng lãnh đạo, chỉ huy cấp đội, cấp phòng.

Việc sắp xếp, bố trí trên cơ sở nguyện vọng của cán bộ, đảm bảo nhân văn, có tình, có lý, giải thích để cán bộ nắm rõ chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và nghiên cứu vận dụng tối đa chế độ chính sách cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu cấp ủy, Trưởng Công an cấp xã phân công công tác, bố trí đối với số cán bộ phù hợp với chuyên ngành đào tạo, năng lực kinh nghiệm công tác chuyên môn của cán bộ. Sử dụng, phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ, đặc biệt là Điều tra viên, Trinh sát viên, cán bộ An ninh.

Chú trọng công tác theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và đề ra các biện pháp chấn chỉnh, tháo gỡ.

“Tôi đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu: phải thực sự công tâm, khách quan, công khai, minh bạch; kiên quyết chống tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền trong quá trình lựa chọn nhân sự cấp ủy, sắp xếp, bố trí cán bộ Công an cấp xã.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chạy chọt”, “lợi ích nhóm”, lợi dụng việc chuẩn bị nhân sự Đại hội, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực, trục lợi.

Công an thành phố sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện có hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình sắp xếp, bố trí cán bộ”, đồng chí Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh.