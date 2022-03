Lý do Will Smith tát thẳng mặt đồng nghiệp trên sóng OSCAR: Hóa ra câu đùa vô duyên xoáy vào nỗi đau bệnh tật của vợ nam tài tử?

Điểm sáng nhất lễ trao giải danh giá nhất hành tinh Oscar 2022 hôm nay chính là màn ẩu đả trực tiếp trên sóng truyền hình không khác gì live phim của Will Smith và host Chris Rock . Chẳng ai ngờ, nam tài tử đình đám Will Smith lại hùng hổ đi thẳng lên sân khấu để tát Chris và văng tục dằn mặt nam diễn viên hài này trước cả dàn nghệ sĩ quyền lực thế giới, tạo nên khung cảnh chưa từng có trong lịch sử Oscar. Nhưng lý do gì khiến 1 nghệ sĩ nổi tiếng là có tính cách vui vẻ, hào sảng như Will phải cư xử mạnh bạo đến vậy?

Will Smith đấm và chửi tục dằn mặt Chris Rock ngay trên sóng trực tiếp Oscar

Theo Hollywoodlife, nguyên nhân đã được hé lộ ngay trên sân khấu Oscar, chỉ trước màn "đấm bốc" gây sốc của Will, hóa ra bắt nguồn từ câu đùa với vai trò host chính lễ trao giải về vợ của Will - nữ diễn viên Jada Pinkett-Smith. Cụ thể, Chris Rock bày tỏ sự mong chờ trước phần tiếp theo của bộ phim G.I. Jane và nhắc đến Jada Pinkett-Smith như 1 ứng cử viên sáng giá. Lý do là bởi vì nhân vật chính của G.I. Jane xuất hiện với tạo hình cạo đầu trọc, và Jada Pinkett-Smith cũng nổi tiếng với mái đầu trọc. Đây bị coi là màn đùa vô duyên nhất lịch sử Oscar vì mang tính miệt thị ngoại hình.



Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở "body shaming". Hóa ra vợ Will Smith phải để đầu trọc không phải vì sở thích cá nhân mà là do cô bị mắc bệnh Alopecia - chứng rụng tóc từng mảng do rối loạn tự miễn dịch. Đây là lý do khiến Will Smith không thể kiểm soát được cơn giận dữ và cấm Chris nhắc đến vợ mình.

Will Smith bước lên thẳng sân khấu để cho Chris 1 cái tát đau điếng

Will dằn mặt ngay Chris: "Đừng để cái miệng của cậu nhắc đến vợ tôi, hiểu chưa"

Will Smith phẫn nộ lên thẳng sân khấu cho Chris 1 cái tát trời giáng

2 vợ chồng Will Smith giữ tâm thế vui vẻ đến lễ trao giải nhưng lại phải chịu câu nói miệt thị của Chris

Thực ra Jada Pinkett-Smith để đầu trọc vì mắc bệnh chứ không phải theo sở thích cá nhân. Câu đùa của Chris như 1 mũi kim xoáy sâu vào nỗi đau của nữ diễn viên

Nguồn: Hollywoodlife