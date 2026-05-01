Lý Quí Khánh gây chú ý với show thời trang giữa showroom nội thất rộng 3.000m2 ở Hà Nội

Chiều 15/5 tại Hà Nội, sự kiện “The Art of Lifestyle” diễn ra tại không gian showroom của Nhà Xinh, BoConcept và Bellavita Luxury, mở ra cuộc đối thoại giữa thời trang, nghệ thuật trình diễn và phong cách sống đương đại dưới góc nhìn lifestyle. Chương trình do Nhà Xinh, BoConcept, Bellavita Luxury phối hợp cùng nhà thiết kế Lý Quí Khánh thực hiện, thu hút hơn 300 khách mời tham dự, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật như Hồ Thu Anh, Gigi Hương Giang hay bộ đôi Ninh Anh Bùi - Tùng Dương.

Không đơn thuần là một buổi giới thiệu bộ sưu tập thời trang, “The Art of Lifestyle” được xây dựng như một không gian thưởng lãm nghệ thuật đa lớp, nơi thời trang, nội thất, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn cùng hòa quyện để kể câu chuyện về phong cách sống hiện đại. Toàn bộ showroom được dàn dựng như một hành trình trải nghiệm liên tục, nơi mỗi chi tiết đều góp phần tạo nên tổng thể giàu cảm xúc và tính thẩm mỹ.

Không gian trải nghiệm đa giác quan giữa thời trang và nội thất

Ngay từ khi bước vào không gian sự kiện, khách mời đã bắt đầu hành trình khám phá những concept sống được kết nối xuyên suốt bên trong showroom của Nhà Xinh, BoConcept và Bellavita Luxury. Runway trung tâm được mở rộng xuyên qua các khu vực trưng bày nội thất, trở thành điểm giao thoa giữa thời trang, nghệ thuật và những phong cách sống khác nhau.

Dưới hệ thống ánh sáng được xử lý như một phần của trải nghiệm thị giác, toàn bộ không gian mang đến cảm giác có chiều sâu, khiến ranh giới giữa sàn diễn và không gian sống dần bị xóa nhòa. Những cụm hoa tươi nhập khẩu được sắp đặt như các tác phẩm nghệ thuật, len lỏi trong từng góc nhỏ, góp phần hoàn thiện tổng thể sang trọng nhưng vẫn tiết chế và tinh tế.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là phần runway được tạo nên từ hơn 100 tấm thảm trang trí kết hợp cùng các thiết kế nội thất đương đại. Thay vì chỉ đóng vai trò sân khấu trình diễn, catwalk lần này trở thành một phần liền mạch của không gian sống, nơi khách mời vừa thưởng lãm thời trang, vừa trực tiếp bước vào tinh thần lifestyle mà các thương hiệu hướng tới.

Xuyên suốt sự kiện, khách tham dự lần lượt trải nghiệm nhiều không gian mang màu sắc khác nhau. Có khu vực mang hơi thở Việt Nam đương đại với tiếng đàn tranh, các hoạt động thủ công và chất liệu truyền thống; có không gian lấy cảm hứng Bắc Âu kết hợp âm nhạc, ẩm thực và thiết kế; hay khu vực piano và cocktail được bố trí giữa không gian nội thất cao cấp, tạo nên cảm giác thư giãn xuyên suốt chương trình.

Tổng thể sự kiện được ví như một bản giao hưởng có mở đầu, cao trào và những khoảng lặng cảm xúc. Sự kết hợp giữa thời trang, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và kiến trúc nội thất tạo nên tinh thần duy mỹ xuyên suốt mà chương trình hướng đến.

BST “Con Gái” và dấu ấn thẩm mỹ của Lý Quí Khánh

Trong không gian showroom được kết nối thành runway “mở”, BST “Con Gái” của NTK Lý Quí Khánh lần lượt xuất hiện như một phần của tổng thể trải nghiệm. Bộ sưu tập gồm 30 thiết kế, lấy cảm hứng từ những người phụ nữ mà anh gặp trong hơn 16 năm làm thời trang và 2 năm hoạt động trong lĩnh vực nội thất.

BST khai thác vẻ nữ tính dưới nhiều góc nhìn khác nhau, từ cá tính, gu thẩm mỹ cho đến sự đa dạng trong vóc dáng và cách mỗi người lựa chọn thể hiện bản thân. Mở màn show diễn, diễn viên và fashionista Hồ Thu Anh đảm nhận vai trò first face với thiết kế mang phom dáng tối giản, xử lý chất liệu mềm mại cùng chuyển động nhẹ nhàng.

Xuyên suốt bộ sưu tập, các thiết kế sử dụng gam màu trung tính như trắng ngà, beige, champagne và đen. Chất liệu organza, chiffon kết hợp kỹ thuật đính kết thủ công giúp tạo nên tổng thể nữ tính nhưng vẫn hiện đại và có tính ứng dụng cao.

Tinh thần đó cũng phản ánh góc nhìn thẩm mỹ mà Lý Quí Khánh theo đuổi trong thời gian gần đây: tối giản nhưng chú trọng vào chi tiết, chất liệu và cảm xúc thị giác. Các đường cắt mềm, kỹ thuật layering cùng phom dáng tiết chế giúp thời trang hòa vào không gian nội thất thay vì tách biệt như những show diễn truyền thống.

NTK Lý Quí Khánh cho biết anh không còn theo đuổi sự phá cách cực đoan mà tập trung nhiều hơn vào tính gần gũi, ứng dụng và cảm xúc của người mặc. Sau nhiều năm làm nghề, góc nhìn của anh về phụ nữ trở nên mềm mại và trưởng thành hơn, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cách xử lý chất liệu, phom dáng trong các bộ sưu tập gần đây.

Ở phần kết show, bốn vedette gồm ca sĩ Gigi Hương Giang, Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa, Á quân The New Mentor 2023 Đỗ Hương Giang và người mẫu Lâm Thu Hằng cùng xuất hiện trong các thiết kế mang tinh thần sang trọng đương đại đặc trưng của Lý Quí Khánh. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Gigi Hương Giang trình diễn trên sàn runway.

Xen giữa các phần trình diễn là âm nhạc từ DJ Levi Oi, góp phần tạo nên không khí cảm xúc xuyên suốt, nơi thời trang, âm nhạc và không gian sống hòa vào nhau trong cùng một trải nghiệm.

Khép lại chương trình, phần đối thoại giữa Lý Quí Khánh và khách mời tiếp tục mở rộng câu chuyện về sự giao thoa giữa thời trang, nội thất và đời sống hiện đại. Không gian sống từ đó không chỉ được nhìn nhận như nơi ở, mà còn phản chiếu gu thẩm mỹ, cá tính và cách mỗi người tận hưởng cuộc sống thường nhật.

Thông qua “The Art of Lifestyle”, Lý Quí Khánh cũng cho thấy dấu ấn sáng tạo vượt ra ngoài vai trò của một NTK thời trang truyền thống. Trong không gian hơn 3.000m2 của Nhà Xinh, BoConcept và Bellavita Luxury tại 69 Thụy Khuê, Hà Nội, thời trang không còn đứng riêng lẻ mà trở thành một phần của trải nghiệm sống đương đại giàu cảm hứng.