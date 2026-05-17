Cuộc sống cô đơn của nam NSƯT đình đám U70 không vợ con, yêu nhiều người không thành

Ở tuổi ngoài 60, khi nhiều nghệ sĩ chọn cuộc sống quây quần bên con cháu, NSƯT Thành Lộc lại tận hưởng nhịp sống lặng lẽ trong căn nhà riêng, không vợ con, không thích tụ tập đông người.

Sau nhiều thập kỷ cống hiến cho sân khấu, nam nghệ sĩ vẫn miệt mài với ánh đèn kịch nói nhưng cũng học cách sống chậm, tìm niềm vui trong những khoảnh khắc rất riêng của mình.

Hào quang sân khấu và hành trình nghệ thuật rực rỡ

Nhắc đến sân khấu kịch phía Nam, công chúng khó có thể bỏ qua cái tên Thành Lộc. Anh được xem là một trong những tượng đài của kịch nói Việt Nam. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nam nghệ sĩ sớm bén duyên với sân khấu và nhanh chóng khẳng định tài năng bằng khả năng hóa thân đa dạng, từ bi đến hài, từ chính kịch đến thiếu nhi.

Suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Thành Lộc ghi dấu qua hàng loạt vở diễn nổi tiếng như Dạ cổ hoài lang, Bí mật vườn Lệ Chi, Ngày xửa ngày xưa… Anh được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất tinh tế, giọng thoại truyền cảm và khả năng làm chủ sân khấu hiếm có. Không chỉ là diễn viên, nam nghệ sĩ còn tham gia đạo diễn, biên kịch và đào tạo lớp nghệ sĩ trẻ.

Nhiều năm liền, tên tuổi Thành Lộc gắn liền với sân khấu Idecaf nơi được xem là "thánh đường kịch nói" của khán giả TP.HCM. Sau này, anh tiếp tục đồng hành cùng sân khấu Thiên Đăng, giữ lửa cho loại hình nghệ thuật vốn đang đối diện nhiều khó khăn trước sự phát triển của các nền tảng giải trí hiện đại.

Thành Lộc nhiều lần bày tỏ niềm tin rằng kịch nói vẫn có chỗ đứng riêng. Anh cho biết sân khấu Thiên Đăng thường xuyên kín khán giả, mỗi suất diễn đều bán hết vé. Với anh, việc còn được đứng trên sân khấu, được nghe tiếng vỗ tay của công chúng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Không chỉ được yêu mến bởi tài năng, Thành Lộc còn được đồng nghiệp nể trọng bởi sự nghiêm túc trong nghề. Ở tuổi U70, anh vẫn dành phần lớn thời gian cho sân khấu, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trong kịch bản, chăm chút từng lớp diễn. Nhiều nghệ sĩ trẻ từng chia sẻ rằng họ học được từ Thành Lộc không chỉ kỹ năng diễn xuất mà còn là tinh thần lao động nghệ thuật tận tụy.

U70 sống một mình, tận hưởng sự cô đơn

Dù nổi tiếng và được đông đảo khán giả yêu mến, cuộc sống đời thường của Thành Lộc lại khá khép kín.

Thành Lộc từng tiết lộ anh đã trải qua hơn 10 mối tình trong đời. Nam nghệ sĩ kể lại rằng có những giai đoạn đau khổ vì tình cảm, anh từng lặng lẽ ở một mình.

"Tôi từng đóng cửa khóc rưng rức như đứa con nít, khóc thành tiếng và sau đó thấy mắt mình đẹp hơn, tuyến lệ làm mắt mình long lanh hơn", anh nói với Vietnamnet.

Ở tuổi U70, Thành Lộc cho biết anh không sợ cô đơn, thậm chí còn thèm cảm giác ấy. Sau những giờ làm việc giữa tiếng ồn và sự náo nhiệt của sân khấu, điều anh cần nhất là khoảng lặng cho riêng mình.

"Tôi không sợ, trái lại thèm được tận hưởng cảm giác này. Tôi thuộc kiểu người không thích hẹn hò. Những ngày dành cho công việc, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người, đủ mọi tiếng ồn. Khi dành thời gian cho bản thân, tôi có xu hướng ở một mình để được lắng đọng", anh tâm sự với VnExpress.

Bước sang tuổi 65, Thành Lộc cho biết anh bắt đầu bước vào giai đoạn sống chậm. Nếu trước đây lịch làm việc luôn kín mít, hiện tại anh chủ động cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Dịp cuối tuần, nam nghệ sĩ dành toàn bộ thời gian cho sân khấu Thiên Đăng. Những ngày đầu tuần, anh gần như tách khỏi công việc để cơ thể và tinh thần được thư giãn.

Một trong những thú vui đặc biệt của Thành Lộc suốt khoảng 10 năm qua là uống trà chiều. Anh thường chọn những quán có không gian đẹp, góc nhìn yên tĩnh để ngắm phố xá và thả lỏng đầu óc. Với nam nghệ sĩ, đó không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là lúc anh tìm thấy cảm hứng cho các ý tưởng sáng tạo, viết kịch bản hay dàn dựng sân khấu.

Dù sống một mình, Thành Lộc không để bản thân chìm trong cảm giác buồn bã. Anh giữ cuộc sống điều độ, chăm sóc sức khỏe và duy trì tinh thần lạc quan. Những người thân thiết cho biết ngoài đời, nam nghệ sĩ là người nhẹ nhàng, tinh tế và sống tình cảm.

Nhiều khán giả từng tiếc nuối khi một nghệ sĩ tài năng như Thành Lộc không có mái ấm riêng. Tuy nhiên, với anh, hạnh phúc không nhất thiết phải đo bằng hôn nhân hay con cái. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, điều anh trân quý nhất là được sống đúng với nhịp điệu mình mong muốn, được làm nghề và giữ cho tâm hồn bình an.

Ở tuổi U70, Thành Lộc vẫn xuất hiện đều đặn trên sân khấu, tiếp tục cháy hết mình với nghệ thuật như cách anh đã theo đuổi suốt cả cuộc đời. Đằng sau ánh đèn rực rỡ là một người nghệ sĩ chọn cuộc sống lặng lẽ, cô đơn nhưng không bi lụy, một sự cô đơn mà chính anh xem như khoảng trời riêng quý giá sau nhiều năm sống giữa hào quang sân khấu.