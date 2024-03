"Mặc cả" với Samsung bất thành, Apple chuyển sang dùng màn hình Trung Quốc cho thế hệ iPhone tiếp theo

Theo báo cáo mới nhất từ chuỗi cung ứng, Samsung đã từ chối sản xuất màn hình cho iPhone SE 4, dự kiến ra mắt vào năm 2025 với những nâng cấp đáng kể. Thông tin từ Hàn Quốc cho biết Samsung không thể đạt được thỏa thuận với Apple về giá màn hình, do đó BOE của Trung Quốc sẽ thay thế vị trí này.

Tin đồn về bản nâng cấp lớn cho điện thoại giá rẻ của Apple lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 11 năm ngoái. Apple được cho là có kế hoạch loại bỏ nút Home và thiết kế iPhone SE 4 theo phong cách màn hình tràn viền hiện đại.

Điều này được củng cố bởi một báo cáo tiếp theo, tuyên bố Apple sẽ sử dụng màn hình từ iPhone 13 cho iPhone SE 4. Việc tái sử dụng công nghệ từ các iPhone cũ là một cách tốt để giảm thiểu chi phí, vì tất cả các hoạt động nghiên cứu và phát triển đã được thực hiện và tính vào các chu trình sản xuất hiện có.

Thông tin rò rỉ cho thấy iPhone SE 4 sẽ mang thiết kế mới hiện đại hơn

Vào thời điểm đó, Samsung, BOE và Tianma được cho là đang cạnh tranh để giành hợp đồng sản xuất màn hình. Nhưng theo thông tin mới nhất từ ZDNet Korea, tất cả màn hình iPhone SE 4 sẽ do BOE của Trung Quốc sản xuất, sau khi Samsung rút khỏi các cuộc đàm phán.

"BOE đã đi đầu trong việc trở thành nhà cung cấp màn hình cho iPhone SE 4 của Apple, và Samsung cho thấy họ đã rút khỏi các cuộc đàm phán do vấn đề giá cả. Samsung đã từ bỏ các cuộc đàm phán cung cấp vì lý do giá cả vào giữa tháng này, chủ yếu là do giá của Apple đưa ra chỉ là 25 USD cho mỗi panel màn hình. Đề nghị trước đó của Samsung là 30 USD.", báo cáo viết.

Báo cáo cho biết Tianma không đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng của Apple, vì vậy BOE hiện đã được trao hợp đồng độc quyền cung cấp màn hình cho iPhone SE 4.

Việc chuyển sang BOE có đi kèm một số rủi ro. Samsung, nhà sản xuất màn hình trước đây cho iPhone 13 và 14, đã khắc phục tất cả các thách thức về dây chuyền sản xuất, cho phép đạt được sản lượng cao ngay từ đầu. Mặc dù BOE có thể rút ra kinh nghiệm từ Samsung, nhưng vẫn có khả năng xảy ra một số trục trặc trong quá trình sản xuất hàng loạt.

Apple thường ưu tiên làm việc với nhiều nhà cung cấp, vừa để giảm rủi ro vừa để tối đa hóa sức mạnh thương lượng. Tuy nhiên, vì iPhone SE không phải là dòng sản phẩm chủ lực và Apple không thể thương lượng được về giá với Samsung, nên có thể Apple sẽ buộc phải hài lòng với kết quả. Về phía Samsung, việc chấp nhận lợi nhuận thấp cho một sản phẩm cũ là không thật sự hợp lý, trong khi Samsung đã có nguồn thu dồi dào từ việc sản xuất màn hình cho các dòng iPhone cao cấp.