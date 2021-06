Mặc cho Covid-19 thị trường bất động sản Bình Dương vẫn rất sáng

Trong vài năm trở lại đây, quỹ đất TP.HCM ngày càng khan hiếm, số lượng sản phẩm BĐS mới đưa ra thị trường đang bị thắt chặt nên xu hướng phát triển dự án ở những đô thị vệ tinh diễn ra và tăng tốc mạnh mẽ. Là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía Bắc của TP.HCM, có kinh tế ổn định, hệ thống giao thông bứt phá và có điểm tựa từ phát triển công nghiệp, Bình Dương trở thành tâm điểm BĐS 2021 bất chấp dịch Covid-19.

Tăng trưởng kinh tế ổn định, hạ tầng bứt phá

Trong những năm gần đây, Bình Dương luôn là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Theo số liệu thống kê, năm 2020 Bình Dương thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI (đạt hơn 1,85 tỷ USD, vượt 31,8% so với kế hoạch đề ra) cao thứ 3 cả nước chỉ sau TP.HCM và Hà Nội. Bước sang 5 tháng đầu năm 2021, tỉnh thu hút 1 tỷ 252 triệu USD vốn FDI, bằng 159% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng tình hình kinh tế khả quan, Bình Dương cũng nhận được "đòn bẩy" từ những công trình hạ tầng hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó, đáng kể đến là đường Mỹ Phước - Tân Vạn lộ trình bắt đầu từ ngã ba Tân Vạn (quốc lộ 1, TP. Dĩ An) đến nút giao quốc lộ 13, trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng (tổng chiều dài 62km, quy mô 10 làn xe). Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, khi hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ kết nối thông suốt các khu công nghiệp (KCN) ở Bàu Bàng, Bến Cát, Thuận An, Thủ Dầu Một và Dĩ An đến các sân bay, cảng biển quốc tế.

Hiện tại, Bình Dương cũng đang xúc tiến kế hoạch triển khai một loạt công trình trong giai đoạn năm 2021 - 2025 như Bàu Bàng - Phú Giáo - Bắc Tân Uyên, đường Vành Đai 5, nhiều hầm chui, cầu vượt... Đây đều là những công trình hạ tầng trọng điểm tạo lực mạnh mẽ. Đặc biệt, tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (dài hơn 70km) có mức vốn đầu tư lên đến 36.000 tỷ đồng đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương triển khai.

Bàu Bàng tăng sức nóng nhờ công nghiệp

Bất động sản Bàu Bàng tăng sức nóng nhờ công nghiệp

Với "bệ phóng" hạ tầng cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, Bình Dương vẫn luôn là tâm điểm đầu tư của khu vực phía Nam. Trong đó, thị trường BĐS huyện Bàu Bàng tăng nhiệt và diễn ra sôi động, được nhiều chuyên gia nhận định là "miền đất hứa" đem lại tiềm năng lớn cho giới đầu tư.

Tiềm năng phát triển của công nghiệp chính là điểm tựa vững chắc cho thị trường BĐS Bàu Bàng tăng trưởng. Hiện trên địa bàn huyện có 4 KCN bao gồm khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng (3.200 ha), Tân Bình (352,5 ha), Cây Trường (700 ha), Lai Hưng (600ha). Hoạt động của các KCN đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của huyện Bàu Bàng nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung.

Trong thời gian sắp tới, Bàu Bàng chuẩn bị mở rộng và bổ sung thêm KCN khoa học công nghệ quy mô 900 ha và cảng cạn ICD quy mô 20 ha. Cùng với đó, theo định hướng đến năm 2025, Bàu Bàng sẽ trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp kỹ thuật cao và dịch vụ logistic hàng đầu của khu vực phía Bắc tỉnh Bình Dương, giữ vai trò quan trọng kết nối giao thương giữa các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, Bàu Bàng cũng đang trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến nay, huyện thu hút hàng loạt nhà đầu tư tên tuổi từ nước ngoài như Công ty Polytex Far Eastern Việt Nam, Công ty TNHH KyungBang Việt Nam, Công ty TNHH nội thất Lacouer Craft Việt Nam, Tập đoàn Kolon… Năm 2020, Bàu Bàng đã thu hút 27 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 178 triệu USD và 20 dự án đăng ký tăng thêm (với mức vốn gần 85 triệu USD).

Sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng và công nghiệp của Bàu Bàng kéo theo làn sóng cư dân đến sinh sống ngày càng tăng, cùng với đó là tốc độ đô thị hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Thế nhưng, với ngành bất động sản, Bàu Bàng còn rất non trẻ, các dự án tại đây chủ yếu là dự án đất nền trung bình phục vụ cư dân sinh sống trên địa bàn, Bàu Bàng dường như đang "để quên" lượng các chuyên gia, chuyên viên kỹ thuật cao đang làm việc tại các nhà máy trên địa bàn. Đây chính là khoảng "trống" của bất động sản của địa phương.

Nhìn thấy cơ hội này, hiện nay một số "ông lớn" trong lĩnh vực bất động sản có đại bản doanh ở TP.HCM, Bình Dương và các địa phương khác về đây đầu tư phát triển dự án. Tiêu biểu như khu đô thị Đại Phước Molita tại đường Thiếu Niên 3, Xã Trừ Văn Thố (Bàu Bàng) của Chủ đầu tư Đại Phước Group phát triển.

Dự án gồm 435 sản phẩm, với 40 căn biệt thự song lập, 60 nhà phố thương mại và 335 căn nhà phố liền kề được thiết kế theo phong cách kiến trúc Châu Âu tân cổ điển sang trọng. Thiết kế dự án chủ đầu tư ưu tiên chú trọng đến chất lượng sống của mỗi cư dân khi sinh sống tại đây, nên mọi không gian đều tràn ngập ánh sáng, mảng xanh mang lại bầu không khí thoải mái, thoáng đãng, tràn ngập năng lượng... Theo các chuyên gia đánh giá, Đại Phước Molita là dự án quy mô, được đầu tư bài bản, chỉn chu từ dự án, tiện ích đến phong cách thiết kế.

Nhìn chung, với những tín hiệu tích cực từ hạ tầng, kinh tế, đặc biệt là dòng vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đổ vào công nghiệp mạnh mẽ, Bàu Bàng đang ở thời điểm vàng tạo đà bùng nổ cho BĐS trong thời gian tới.

