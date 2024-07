Mặc kệ cảnh sát cảnh báo, cụ bà U90 vẫn quyết chuyển 814 triệu đồng cho lừa đảo, biến căn biệt thự 650m2 thành địa điểm bắt giữ nghi phạm

Cụ bà sống ở Hồng Kông (Trung Quốc) 90 tuổi bị kẻ giả danh là công an Trung Quốc đại lục lừa đảo qua điện thoại, yêu cầu chuyển 35 triệu USD (khoảng 890 triệu đồng). Trong thời gian qua, người cao tuổi ở Hồng Kông (Trung Quốc) đang là mục tiêu của những kẻ lừa đảo qua điện thoại, họ nhắm vào những nạn nhân dễ bị tổn thương và giàu có, sẵn sàng chuyển tiền hoặc thực hiện các khoản đầu tư không có thật.

Cảnh sát Hông Kông (Trung Quốc) cho biết, những kẻ lừa đảo liên lạc với cụ bà 90 tuổi sống trong biệt thự 650m2 tại The Peak, khu phố sang trọng nhất Hồng Kông (Trung Quốc), giả danh là công an Trung Quốc đại lục. Họ nói rằng danh tính của bà đã được sử dụng trong một vụ án hình sự nghiêm trọng ở đại lục, yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản của "nhóm điều tra" để xác minh. Số tiền tên lừa đảo yêu cầu bà cụ chuyển lên tới 35 triệu USD.

Khi nhận được thông tin rằng mình liên quan đến một vụ án nghiêm trọng, bà cụ liên hệ với cảnh sát Hông Kông (Trung Quốc) và biết rằng đây là lừa đảo. Cảnh sát yêu cầu và không được chuyển tiền, tuy nhiên và cụ nhất quyết chuyển và muốn phối hợp với cảnh sát bắt giữ đối tượng lừa đảo này.

Sau đó, bà cụ vẫn liên hệ với đối tượng lừa đảo này và nói rằng muốn có một thiết bị an toàn để liên hệ với đối tượng giả danh công an này. Bà giả bộ rằng mình không hiểu về công nghệ nên muốn đối tượng giả danh công an này giúp đỡ. Đồng thời, để lấy được lòng tin của đối tượng lừa đảo, bà đã nói với đối tượng này rằng hiện tại mình chỉ có sẵn 32 triệu USD (khoảng 814 triệu đồng) nên sẽ chuyển trước, 3 triệu USD còn lại sẽ chuyển sau.

Vài ngày sau, một người đến nhà bà với một chiếc điện thoại di động và SIM chuyên dụng để liên lạc với công an giả. Lúc này, cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) ập vào và bắt giữ một thanh niên 19 tuổi vì tội lừa đảo.

Theo đó, cơ quan cảnh sát khuyến cáo, khi có sự việc xảy ra, Cơ quan các cấp khi làm việc, xác minh, điều tra với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ có cán bộ trực tiếp đến làm việc hoặc có văn bản thông báo, gửi giấy mời/giấy triệu tập gửi đến chính quyền địa phương, thông qua Cảnh sát khu vực Cơ quan chức năng sẽ mời người liên quan đến Trụ sở để làm việc trực tiếp. Tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội.

Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu lạ, mọi người cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho Cơ quan chức năng gần nhất.