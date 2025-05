Mắc sai lầm này khi dùng sạc điện thoại, người đàn ông vô tình gây cháy nhà

Vụ việc xảy ra tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Do vội ra ngoài, người đàn ông họ Hoàng rút điện thoại đang sạc khỏi phích cắm, ném dây sạc lên giường rồi rời khỏi nhà. Không ngờ dây sạc bốc cháy chỉ mấy phút sau khi anh rời đi và gây ra hỏa hoạn.

Toàn bộ căn phòng ngủ bị cháy đến mức không thể nhận dạng. May mắn không có ai bị thương.

"Chỉ chưa đầy 10 phút (sau khi ra khỏi nhà), tôi đã nhìn thấy xe cứu hỏa đến, sau đó bên quản lý tòa nhà gọi điện báo rằng nhà tôi đang bốc cháy", người đàn ông họ Hoàng kể lại.

Theo những hình ảnh hiện trường được công bố, các bức tường trong phòng ngủ của Hoàng bị cháy sém và đồ đạc bị thiêu rụi. Các phòng khác không bắt lửa nhưng cũng bị khói nhuộm đen kịt, cảnh tượng trông rất đáng sợ.

Sở cứu hỏa địa phương xác định, vụ cháy xảy ra do cáp sạc không được ngắt kết nối, dẫn đến chập điện.

Lực lượng cứu hỏa lưu ý, nếu cáp sạc điện thoại di động được cấp nguồn trong thời gian dài và tiếp xúc với vật liệu dễ cháy, nhiệt độ có thể tăng cao và gây ra hỏa hoạn.

Ảnh minh hoạ.

Với những người có thói quen sạc điện thoại trên giường, sau khi rút điện thoại ra đừng vứt cáp sạc xuống ga trải giường hoặc gối. Nếu không có ai ở nhà trong thời gian dài, nên rút phích cắm bộ sạc để tránh nguy hiểm.

Ðể phòng tránh tai nạn khi dùng điện thoại, các chuyên gia lưu ý không sử dụng sạc, pin kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Các loại sạc, pin trôi nổi, đã cũ lại không bảo quản đúng cách… dễ dẫn đến bị đứt gãy dây ở bên trong và khi cắm điện sẽ có nguy cơ gây chập điện.

Ðặc biệt, người dân tuyệt đối không được dùng điện thoại khi đang cắm sạc dù là sử dụng trực tiếp như nhắn tin, gọi điện, chơi điện tử… hay dùng tai nghe cắm vào điện thoại. Kể cả dùng đồ chính hãng, cháy nổ vẫn có thể xảy ra nếu dùng điện thoại trong lúc sạc. Một trong những lý do là việc sạc điện thoại làm pin nóng lên, cùng lúc đó sử dụng điện thoại làm dòng điện tăng càng làm điện thoại nóng lên. Khi đó, pin phồng to dẫn tới nổ pin.

Sạc phải luôn được rút ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng, ổ cắm điện phải có thiết bị che bảo vệ vì đã có trường hợp bị điện giật vì sờ vào sạc đang "cắm chay". Các thiết bị sạc điện thoại thường có bộ phận đổi điện áp, có đầu ra điện áp rất thấp. Tuy nhiên, nếu dây cắm hở, đầu cắm bị lỗi, thì vẫn có thể gây nguy hiểm. Việc rút sạc này rất quan trọng, đặc biệt với vùng có khí hậu nồm ẩm vì có nguy cơ làm chập mạch điện dễ xảy ra hỏa hoạn.

Với gia đình có trẻ nhỏ, việc dùng sạc các thiết bị điện nói chung và sạc điện thoại nói riêng càng phải cẩn trọng. Ðối với trẻ nhỏ, vốn rất hiếu động, hay nghịch ngợm, tò mò và thực tế các vụ tai nạn liên quan đến sạc điện thoại xảy ra không hiếm, chủ yếu do các bé nghịch sạc điện thoại vẫn cắm vào nguồn điện hoặc do cầm điện thoại chơi khi đang sạc. Do vậy, các gia đình cần đặt điện thoại đang sạc ở xa tầm với của bé; bảo đảm dây sạc được đấu nối vào nguồn điện đúng quy cách. Nhà có trẻ nhỏ, cha mẹ cần luôn có người trông coi, theo dõi thật cẩn thận.

Ngoài ra, người dùng điện thoại không nên nói chuyện điện thoại quá lâu, khi thấy điện thoại bị nóng, cần dừng cuộc trò chuyện đến khi điện thoại quay trở về bình thường rồi mới dùng tiếp. Khi phát hiện điện thoại có những dấu hiệu như nóng lên bất thường, cần nhanh chóng rút sạc ra khỏi ổ điện ngay để giảm nhiệt cho pin điện thoại. Khi thấy dây sạc có dấu hiệu hỏng, đứt, cần phải kiểm tra và thay thế bằng dây sạc mới để bảo đảm an toàn.