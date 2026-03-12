Mạch máu “rất thích” loại nước này, uống 1 ly mỗi ngày huyết áp cũng phải “dịu xuống”

Những gì bạn ăn và uống có ảnh hưởng trực tiếp đến mức huyết áp. Một số thực phẩm có thể giúp hạ huyết áp, trong khi những loại khác lại khiến huyết áp tăng vọt.

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng đến mức nó có thể giúp phòng ngừa và kiểm soát tăng huyết áp. Trong một số trường hợp, chỉ cần điều chỉnh thực đơn hằng ngày cũng có thể giúp bạn tránh phải dùng thuốc.

Xuất hiện trên chương trình Lorraine của đài ITV (Anh) và trên tài khoản Instagram @doctoramirkhan, bác sĩ nổi tiếng người Anh Amir Khan cho biết những thay đổi đơn giản như giảm lượng muối và ăn nhiều chuối hơn có thể “giảm huyết áp”. Tuy nhiên, có một loại củ đặc biệt khi ép lấy nước sẽ mang lại hiệu quả đáng kể – đó là củ dền.

Bác sĩ nổi tiếng người Anh Amir Khan thường xuyên chia sẻ những lời khuyên thiết thực về dinh dưỡng.

Anh giải thích: “Đúng vậy. Nước ép củ dền có thể giúp hạ huyết áp, đặc biệt là ở những người bị huyết áp cao.”

Để thấy được hiệu quả, bác sĩ Khan khuyên nên uống khoảng 250ml nước ép củ dền mỗi ngày.

Lợi ích của nước ép củ dền

Củ dền từ lâu đã được xem như một “anh hùng thầm lặng” trong lĩnh vực dinh dưỡng lâm sàng, nhưng hiện nay ngày càng nhiều người nhận ra rằng loại củ đơn giản này có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu và có khả năng làm giảm chỉ số huyết áp mà không gây tác dụng phụ khó chịu hay cần đơn thuốc của bác sĩ.

Giải thích về cơ chế khoa học, bác sĩ Khan nói: “Nước ép củ dền chứa các chất gọi là Nitrates, khi vào cơ thể sẽ được chuyển thành Nitric oxide, giúp làm giãn các mạch máu.”

“Điều này làm giảm huyết áp và đồng thời giúp các tế bào bên trong mạch máu khỏe mạnh hơn.”

Các nghiên cứu do trường đại học Queen Mary University of London thực hiện và được Quỹ tim mạch Anh (British Heart Foundation) hỗ trợ cũng xác nhận rằng “uống một cốc nước ép củ dền mỗi ngày có thể giúp giảm đáng kể huyết áp ở những người bị cao huyết áp.”

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng những người bị huyết áp cao uống 250ml nước ép củ dền mỗi ngày đã thấy chỉ số huyết áp của họ trở về mức “bình thường” vào cuối nghiên cứu.

Tuy nhiên, bác sĩ Khan cũng đưa ra một cảnh báo: “Hãy cẩn thận nếu bạn bị tiểu đường type 2, vì nước ép củ dền có thể làm tăng lượng đường trong máu.”

Nếu bạn đang cân nhắc thử uống nước ép củ dền để kiểm soát huyết áp cao, thì thời điểm uống cũng có thể quan trọng.

Tác dụng hạ huyết áp của nước ép củ dền có thể kéo dài trong phần lớn thời gian của cả ngày. Vì vậy, uống một ly vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều có thể mang lại lợi ích tốt nhất để giúp duy trì huyết áp ổn định trong suốt các hoạt động hằng ngày.

Ngoài củ dền, những loại rau khác giàu nitrat như rau chân vịt, cần tây cũng có thể thúc đẩy quá trình sản xuất nitric oxide, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch.

Tất nhiên, bất kỳ thay đổi nào trong chế độ ăn nhằm giảm huyết áp cũng nên được thực hiện dưới sự theo dõi của bác sĩ. Không có gì có thể thay thế lời khuyên y khoa chuyên môn từ nhân viên y tế khi nói đến việc kiểm soát huyết áp.