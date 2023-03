"Made by Hansgrohe": Chất lượng bền bỉ, thách thức thời gian

Đức - cái nôi của nền kỹ thuật vang danh thế giới



Sau cuộc Cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỷ thứ XVIII, Đức trở thành một trong những cường quốc lừng danh về kỹ thuật. Từ năm 1870 - 1900, sản lượng công nghiệp Đức tăng 163% (trong khi Anh 49%, Pháp 65%). Năm 1900, Đức vượt Anh về sản xuất thép, top đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mỹ) về tổng sản lượng công nghiệp.

Từ năm 1871-1901, công nghiệp phát triển, nhiều thành phố, trung tâm công thương nghiệp và bến cảng xuất hiện. Yếu tố này đã giúp Đức nổi tiếng trong nghiên cứu hóa học và phòng thí nghiệm công nghiệp, nhanh chóng chiếm ưu thế trong ngành hóa chất thế giới vào cuối thế kỷ 19.

Kỹ nghệ Đức nổi tiếng với sự chính xác, tinh tế đến từng chi tiết

Đáng chú ý, sau chiến tranh thế giới thứ 2, nhờ nền tảng khoa học công nghiệp vững chắc đã xây dựng từ nhiều thế kỷ trước, Đức bứt tốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới những năm 1950. Những công ty như Volkswagen, Siemens và Thyssen hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất phương tiện tự động, điện tử và kỹ thuật đều được coi là những trụ cột của tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Gần đây, bất chấp cuộc khủng hoảng toàn cầu đã xảy ra trong ngành công nghiệp ô tô của Mỹ, các thương hiệu như Daimler-Chrysler, Volkswagen và BMW vẫn giữ vững vị thế trong lĩnh vực xe hơi, thu về lợi nhuận khổng lồ. Nguyên do chủ yếu là những tiến bộ công nghệ kết hợp với chất lượng sản xuất đảm bảo đã giúp cho ô tô, máy móc và thiết bị điện, điện tử của nước này tiếp tục duy trì uy tín vững chãi trên trường quốc tế, nhu cầu dồi dào ở mọi thời điểm.

Nhiều chuyên gia khẳng định, nền kỹ thuật của Đức dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn là cái nôi vang danh với những sản phẩm chất lượng vượt trội, đáng kinh ngạc, thể hiện tay nghề thủ công lành nghề không nơi nào sánh kịp trên thế giới. Sự sang trọng, đẳng cấp vượt thời gian của những cái tên như Mercedes, Audi, Porsche, Miele, Siemens… là minh chứng rõ nhất cho điều này.

"Made by Hansgrohe" - "Designed for Life"

Trên tinh thần đó, ra đời từ năm 1901, "Made by Hansgrohe" đã là công thức dẫn đến thành công của Tập đoàn Hansgrohe - cái tên lẫy lừng trong ngành thiết bị nhà tắm, nhà bếp trên toàn cầu. Made by Hansgrohe" thấm đẫm triết lý "Designed for Life" (tạm dịch: "Thiết kế cho cuộc sống") của thương hiệu này.

Sản phẩm vòi rửa mang thiết kế sang trọng của thương hiệu hansgrohe

Sau gần 122 năm thành lập, Hansgrohe vẫn luôn đem tinh hoa trong kỹ thuật Đức cùng tinh thần tỉ mỉ vốn có thổi hồn vào việc sáng tạo sản phẩm. Điều đó thể hiện ở 3 yếu tố: chất lượng hàng đầu, thiết kế cao cấp vượt thời gian và công nghệ đột phá nhằm nâng tầm trải nghiệm khách hàng.



Để tối ưu độ bền vật lý, thương hiệu chỉ sử dụng những vật liệu chất lượng cao đã qua kiểm nghiệm, được phép sử dụng với nước uống. Như sản phẩm sen tay được làm từ cả đồng và niken bên dưới lớp phủ crôm, mang lại chất lượng hoàn thiện lâu dài hơn so với những vật liệu thông thường.

Chưa hết, lớp phủ crom của vòi chậu dày từ 0,2 – 0,6 micron, trong khi đa phần nhà sản xuất khác sử dụng lớp phủ mỏng hơn để giảm chi phí mặc dù điều này có thể làm giảm tuổi thọ sản phẩm.

Song song đó, thiết kế có tính thẩm mỹ vượt thời gian trong từng sản phẩm là một dấu ấn đặc trưng của thương hiệu. Trong hơn 30 năm qua, hãng cùng Phoenix Design đã và đang định hình ngôn ngữ thiết kế độc đáo cho toàn bộ các sản phẩm, đảm bảo tính thẩm mỹ trường tồn dù nhiều thập kỷ trôi qua. Minh chứng là số lượng 600 giải thưởng quốc tế danh giá mà Tập đoàn đã đạt được tính đến nay. Cụ thể, dòng sản phẩm sen tắm Rainfinity của thương hiệu hansgrohe đã đạt giải vàng iF vào 2019. Đến năm 2020, thương hiệu mang về chiến thắng kép với Giải thưởng Vàng về Thiết Kế của Đức cho vòi bếp Aquno Select M81 và hệ thống sen tắm RainTunes kỹ thuật số.

Hệ thống sen tắm RainTunes được trao giải vàng iF vào năm 2020

Đặc biệt, với thương hiệu hansgrohe, công nghệ luôn là một trong những yếu tố khẳng định mạnh mẽ đẳng cấp và tính ứng dụng cao của sản phẩm. Điển hình, công nghệ EcoSmart+ trong sản phẩm sen và vòi giúp tiết kiệm lượng nước tiêu thụ lên đến 60% so với thiết bị thông thường, hay AirPower - công nghệ sử dụng không khí để tạo ra những giọt nước mềm mại.



Sau hơn một thập kỷ thành lập, sản phẩm hansgrohe hiện đã trở thành biểu tượng cho sự sang trọng trong không gian sống ở phân khúc khách hàng cao cấp trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, thương hiệu đến từ Đức này đã xuất hiện tại những dự án xứng tầm, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao như: Capella Hanoi (Hà Nội), Hilton Saigon Hotel, Marriott Oriental Saigon (TP HCM)…

Chính triết lý "Luôn luôn cải tiến, không ngừng sáng tạo" là mấu chốt đưa hansgrohe trở nên khác biệt giữa nhiều thương hiệu trên thế giới, tạo nên giá trị vững bền của Tập đoàn Hansgrohe trên toàn cầu.

Tìm hiểu thêm thông tin tại:

https://www.hansgrohe-asia.com/vi/

https://www.hansgrohe-group.com/en/



https://www.axor-design.com/