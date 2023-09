Mãi không thấy học sinh đến lớp, cô giáo mầm non liên lạc với phụ huynh thì ngỡ ngàng

Một câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc mới đây đang khiến phụ huynh nước này chia phe tranh cãi. Theo đó, một ông bố do vội đi làm vào buổi sáng nên đã đưa con đi học... nhầm trường mầm non. Đến khi cô giáo ở ngôi trường thực sự mà con anh đang học liên hệ với phụ huynh, hỏi về lý do học sinh nghỉ học thì ông bố mới ớ ra, phát hiện sự nhầm lẫn tai hại của mình.

Ngay lập tức, anh đã vội quay về ngôi trường mầm non nhầm lẫn để đón con. Con trai anh khi ấy đang đứng ngơ ngác và được giáo viên trong trường trông nom, hỏi chuyện. Ngay khi câu chuyện dở khóc dở cười này được chia sẻ lên mạng xã hội, dân tình đã chia làm tận... 3 phe! Phe lạc quan (phe thứ 1) thì cảm thấy quá đỗi buồn cười và chỉ để lại những bình luận vui nhộn, trêu đùa pha nhầm nhọt của ông bố.

Cậu bé bị bố đưa đến nhầm trường học

Tuy nhiên, một phe cư dân mạng (phe thứ 2) đã để lại khá nhiều lời chỉ trích. Họ cho rằng, ông bố này thường ngày chắc hẳn thiếu sự quan tâm, chăm sóc con cái nên mới có thể đưa con đi học nhầm trường như thế. "Cảm giác như anh này ngoài đi làm ra thì khi về nhà cũng ít phụ vợ chăm sóc con. Làm cha mẹ, dù vội mấy cũng không thể nhầm trường con học được. Cũng may không có hậu quả xấu gì xảy ra", "Kỳ quái thật, trường của con mà cũng nhầm", "Ông bố này thường ngày có phụ vợ đưa đón con đi học không vậy?",... là một số bình luận của cư dân mạng.

Phe bênh vực (phe thứ 3) thì lại cho rằng, có lẽ chỉ đơn giản là ông bố đang quá vội và căng thẳng vì công việc nên đầu óc không được minh mẫn. "Tôi từng vì quá căng thẳng chuyện ở công ty mà đi làm về gọi cửa nhầm hàng xóm. Chúng ta không nên vì một câu chuyện mà quy kết ai đó không phải bậc cha mẹ tốt được", một cư dân mạng bình luận. Không ít người tỏ ra đồng tình với ý kiến này.

Nói về vụ việc, trang Sohu nhận định: Thứ nhất, cha mẹ phải cẩn thận trong quá trình giáo dục con cái. Đừng vì sự bất cẩn của mình mà gây ra những rắc rối không đáng có cho con.

Thứ hai, điều này cũng phản ánh việc phụ huynh chưa nắm rõ thông tin trường học của con và bình thường cũng chưa quan tâm con đầy đủ.

Sau tất cả, cha mẹ vẫn nên dành nhiều sự quan tâm hơn cho con cái, để tránh những sự cố đáng tiếc.