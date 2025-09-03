Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mai Xuân Văn đã ra đầu thú

03-09-2025 - 20:38 PM | Xã hội

Trước đó, Mai Xuân Văn làm công nhân và bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc.

Ngày 2/9, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã vận động thành công đối tượng Mai Xuân Văn, 33 tuổi, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, có Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng về tội Đánh bạc ra đầu thú.

Mai Xuân Văn đã ra đầu thú- Ảnh 1.

Đối tượng Mai Xuân Văn (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Trước đó, Mai Xuân Văn làm công nhân ở Hải Phòng. Đêm 12/4, khi nghỉ giải lao giữa ca, thấy một nhóm đang đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa ăn tiền, Mai Xuân Văn tham gia đánh bạc. 

Đến khoảng 01h30' cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng bắt quả tang, Mai Xuân Văn đã bỏ trốn.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; 4 tân Thứ trưởng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Giám đốc ĐHQG Hà Nội

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; 4 tân Thứ trưởng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Nổi bật

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng Nổi bật

Bất ngờ: Năm 2026, người lao động Việt Nam có tổng cộng 115 ngày nghỉ

Bất ngờ: Năm 2026, người lao động Việt Nam có tổng cộng 115 ngày nghỉ

20:14 , 03/09/2025
Bắt giữ nhóm cho vay với lãi suất "cắt cổ" 644%/năm, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng

Bắt giữ nhóm cho vay với lãi suất "cắt cổ" 644%/năm, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng

20:09 , 03/09/2025
Điều tra vụ nữ Tiktoker nổi tiếng nhảy lầu tự tử từ tầng cao chung cư cao cấp ở TP.HCM, hé lộ dòng chia sẻ trạng thái trước đó

Điều tra vụ nữ Tiktoker nổi tiếng nhảy lầu tự tử từ tầng cao chung cư cao cấp ở TP.HCM, hé lộ dòng chia sẻ trạng thái trước đó

18:02 , 03/09/2025
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn làm Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn làm Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

17:15 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên