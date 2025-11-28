Mailisa chi 20 tỷ/tháng cho quảng cáo, livestream: Chiêu trò tinh vi khiến hàng trăm nghìn khách hàng xếp hàng chờ mua

Vào ngày 21/11, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa - cùng chồng là Hoàng Kim Khánh và 6 đồng phạm về tội buôn lậu.

Theo báo Công an nhân dân, suốt 5 năm qua, từ cuối năm 2019 đến hết năm 2024, hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã bị cuốn vào vòng xoáy quảng cáo rầm rộ, với chi phí "đốt tiền" lên đến 20 tỷ đồng mỗi tháng trên Facebook, TikTok và Google của Mailisa. Những chiến dịch livestream của các KOLs, hình ảnh spa sang trọng và các chuyến từ thiện được dàn dựng công phu đã che đậy một thực tế phũ phàng: nguồn hàng giá rẻ từ xưởng gia công Quảng Châu, được "hóa kiếp" qua Hong Kong để đội lốt "mỹ phẩm cao cấp châu Á" nhằm trục lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh thường xuyên khoe cuộc sống giàu sang trên trang cá nhân để tạo hình ảnh, thể hiện hoạt động kinh doanh tốt đẹp của mình.

Chuỗi 17 chi nhánh Mailisa được các đối tượng xây dựng trở thành một chứng nhận cho “hệ sinh thái niềm tin”, kết hợp với các spa mang thương hiệu Doctor Magic, tạo ra cảm giác uy tín và chuyên nghiệp giả tạo trong mắt hàng triệu khách hàng.

Đặc biệt, những màn từ thiện rầm rộ từ tặng quà vùng sâu vùng xa, hỗ trợ y tế đến các hoạt động cộng đồng đã được các đối tượng dàn dựng chuyên nghiệp, quay dựng bài bản, tô vẽ hình ảnh “doanh nhân thành đạt có tấm lòng nhân ái” tạo thêm niềm tin tưởng từ khách hàng. Mai thường xuất hiện trong các video tự quay, khẳng định “làm đúng pháp luật để phát triển lâu dài”, khiến hàng trăm nghìn khách hàng xếp hàng chờ mua. Nhưng đằng sau lớp hào nhoáng ấy là sự thao túng tinh vi khi sản phẩm kém chất lượng tiềm ẩn nguy cơ gây hại với doanh số bán ra bùng nổ, thu về doanh thu khổng lồ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khám xét kho Công ty Skincare.

Theo báo Dân trí, trước thời điểm bị phản ánh, Mailisa kinh doanh rất tốt. Trong một video đăng tải năm 2023 trên kênh TikTok có hàng triệu người theo dõi, bà Mai cho biết các sản phẩm của hệ thống luôn đắt hàng, thậm chí "bán cả container".

Hoạt động trên các kênh TikTok cũng cho thấy sức tiêu thụ lớn, chẳng hạn kênh Mailisa - Doctor Magic với hơn 372.000 lượt theo dõi đã bán gần 74.000 sản phẩm; kênh TMV Mailisa có hơn 3,1 triệu người theo dõi hiển thị gần 650.000 sản phẩm đã bán, còn kênh Mailisa với gần 182.000 lượt theo dõi cũng ghi nhận khoảng 283.000 sản phẩm được tiêu thụ.

Ngày 25/11, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cũng đã thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố và 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến thẩm mỹ viện Mailisa. Việc thu hồi là do doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Thiếu PIF khiến cơ quan quản lý không thể đánh giá tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm, tiềm ẩn rủi ro đối với người tiêu dùng.