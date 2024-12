Majestic City - Thành phố thịnh vượng tuần hoàn tại trung tâm mới Mỹ Hào, Hưng Yên

Giấc mơ thịnh vượng đang dần hình thành tại trục tăng trưởng phía Đông

Từ xa xưa, vùng đất Hưng Yên đã được biết đến như một trung tâm giao thương sầm uất, mệnh danh "Tiểu Tràng An" của miền Bắc. Với vị trí địa lý chiến lược, Hưng Yên nằm giữa tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc bao gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Vị trí này không chỉ giúp Hưng Yên giữ vững vai trò lịch sử mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế hiện đại. Hơn thế, sự phát triển của hạ tầng đô thị cùng các tuyến đường giao thông huyết mạch như Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường liên tỉnh đã tạo ra một mạng lưới giao thông kết nối hoàn chỉnh, thúc đẩy giao thương và đầu tư cho Hưng Yên.

Giữa vùng đất phát triển mạnh mẽ ấy, sự xuất hiện của Majestic City – thành phố thịnh vượng tuần hoàn, như một điểm sáng, biểu tượng mới của vùng tăng trưởng khu vực phía Đông Hà Nội. Bằng tâm huyết và tầm nhìn đột phá, chủ đầu tư dự án kiến tạo một khu đô thị thịnh vượng tiếp nối thịnh vượng, nơi giá trị giao thương được tôn vinh, đóng vai trò quan trọng nhất, song hành cùng sự phát triển của Hưng Yên. Từ đó hình thành một môi trường sống tiện nghi – an toàn bền vững, tạo thành vòng tròn thịnh vượng đúng nghĩa.

Majestic City - Tiên phong định nghĩa "thành phố thịnh vượng tuần hoàn"

Nằm tại trung tâm Mỹ Hào, Majestic City là khu đô thị tiên phong mang đến không gian sống hiện đại, đồng bộ và hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân địa phương và nhà đầu tư. Dự án phát triển dựa trên 3 giá trị cốt lõi: Giao thương 360 độ; Tiện nghi tuần hoàn và An toàn trọn vẹn.

Với quy mô 17,2ha, dự án cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm độc đáo như hubshop, viva house, shop villas, chung cư thương mại và nhà ở xã hội kiểu mẫu, được quy hoạch bài bản với thiết kế tiêu chuẩn cao. Đây không chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu an cư lý tưởng mà còn là sản phẩm đầu tư chiến lược, mở ra tiềm năng lớn với các tiêu chí hàng đầu về an toàn và tính bền vững.

Mang tinh thần của đội ngũ tiên phong, chủ đầu tư dự án xây dựng Majestic City trở thành bước đi mang tính đột phá trong chiến lược "đại dương xanh" trên thị trường bất động sản tại Thủ phủ công nghiệp Phố Nối. Dự án đề cao tính độc đáo và tiên phong của sản phẩm, mang đến sự kết hợp hài hòa giữa không gian sống an toàn và môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo nên dấu ấn riêng biệt trên thị trường địa phương.

Ngoài tính đồng bộ trong quy hoạch, Majestic City còn là dự án tiên phong đề cao giá trị an toàn thông qua mô hình quản lý vận hành chuyên nghiệp. Khu đô thị được trang bị hệ thống camera giám sát 24/7, đội ngũ bảo vệ tuần tra thường xuyên và hệ thống quản lý tích hợp, mang đến môi trường sống an toàn trọn vẹn. Không dừng lại là một nơi an cư lý tưởng, Majestic City còn mở ra cơ hội kinh doanh và đầu tư an toàn, đảm bảo lượng khách nhờ mật độ cư dân đông đảo kết hợp cùng lượng khách hàng tiềm năng từ 100.000 chuyên gia và công nhân tại 7 khu công nghiệp lớn lân cận.

Với giá trị đầu tư, kinh doanh chủ đạo, tích hợp với yếu tố an cư, Majestic City là lựa chọn hàng đầu tại khu vực cho không gian sống lý tưởng, đồng thời là tài sản gia tăng giá trị lâu dài, bền vững cho khách hàng và nhà đầu tư. Có thể nói, Majestic City mang đến một định nghĩa mới cho Mỹ Hào về một khu đô thị tuần hoàn, nơi các giá trị được trao truyền liên tục, nơi cư dân được lựa chọn sống an toàn, nhà đầu tư có quyền an tâm khi trao niềm tin vào một dự án mang tính quy mô tại khu vực.

Majestic City sở hữu đa dạng loại hình sản phẩm cho nhà đầu tư.

Không chỉ tiên phong đi đầu xây dựng một khu đô thị an toàn và đồng bộ tại Mỹ Hào, chủ đầu tư dự án còn chú trọng thiết lập môi trường thuận lợi nhất cho các hoạt động thương mại, kinh doanh. Được quy hoạch với trung tâm thương mại phức hợp tiên phong tại Mỹ Hào, Majestic City là lựa chọn lý tưởng cho tiềm năng sinh lời và đảm bảo lợi nhuận ổn định cho nhà đầu tư. Thêm vào đó, nhờ vị trí kề cận các tuyến đường huyết mạch như QL5A và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Majestic City tạo ngàn cơ hội kinh doanh cho cư dân và nhà đầu tư.

Đồng thời, đòn bẩy giao thương tại Majestic City còn đến từ các trục đường lớn ngoại khu và bên trong dự án: đường Nguyễn Bình, trục kinh tế Bắc Nam (74m), Trục kinh tế Đông Tây (35m), Quốc lộ 5A và đường nội khu 22m, xen kẽ với đó là hệ tiện ích công cộng, tạo môi trường kinh doanh thuận tiện cho cư dân, nhà đầu tư, góp phần tạo nên một thành phố giao thương đa chiều.

Với những lợi thế vượt trội về vị trí, quy hoạch và tiện ích, Majestic City không chỉ mang đến cuộc sống năng động 365 ngày mỗi năm mà còn tiên phong dẫn dắt xu hướng bất động sản tuần hoàn. Dự án hứa hẹn sẽ thay đổi diện mạo thị xã Mỹ Hào và vùng lân cận, tạo nên dòng chảy thịnh vượng bền vững cho nhà đầu tư và cộng đồng cư dân

Thông tin chi tiết dự án, liên hệ:

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Yên Sơn

Website: https://majesticcity.vn/

Đơn vị phát triển dự án: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản SGO Homes