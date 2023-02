Mảng bất động sản KCN khởi sắc, Viglacera (VGC) vượt kế hoạch kinh doanh tháng đầu năm 2023

Tại cuộc họp giao ban tháng 1/2023, Tổng Công ty Viglacera (mã CK: VGC) đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1 với nhiều chỉ tiêu kinh doanh vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, lợi nhuận hợp nhất trước thuế toàn Tổng công ty đã đạt 102% kế hoạch tháng, trong đó công ty mẹ đã đạt 116% kế hoạch tháng và đạt 35% kế hoạch quý 1/2023.

Doanh thu hợp nhất Viglacera và công ty mẹ lần lượt đạt 104% và 112% kế hoạch tháng. Trong đó, lĩnh vực bất động sản, hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp vẫn duy trì tốt đóng góp phần lớn vào kết quả chung của tổng công ty song lĩnh vực vật liệu xây dựng vẫn gặp khó khăn.

Nhận định thị trường trong quý 1 năm nay vẫn còn nhiều khó khăn, ông Nguyễn Anh Tuấn Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo: Công ty mẹ rà soát các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, tập trung hoàn thiện các quy trình, quy chế; thực hiện mạnh công tác phân cấp, phân quyền tạo điều kiện thuận lợi và chủ động cho các đơn vị, lãnh đạo phụ trách vùng, miền trong giải quyết công việc.

Đồng thời, các đơn vị cần chuẩn bị kỹ các điều kiện để đạt công suất và chất lượng ngay sau khi khởi động lại sản xuất; tổ chức sản xuất theo đặt hàng không để tăng tồn kho; tăng cường thu hồi công nợ đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh; lập kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty hợp nhất ước đạt 2.288 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch năm, tăng trưởng 48% so với năm 2021. Trong đó, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước đạt 1.722 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với kế hoạch năm 2022 và tăng 50% so với năm 2021.

Theo định hướng, đến năm 2025, Tổng công ty sẽ nâng tổng số các khu công nghiệp mang thương hiệu Viglacera lên con số 20 với trên 10 khu công nghiệp mới có tổng diện tích tăng thêm khoảng từ 2.000 - 3.000 ha để phát triển quỹ đất khu công nghiệp.

Bên cạnh mảng bất động sản KCN, Viglacera trong năm 2022 đã khởi công xây dựng 2.000 căn hộ - Dự án khu nhà ở công nhân (NOCN) KCN Yên Phong, Bắc Ninh và 1.000 căn hộ tại dự án NOCN KCN Đông Mai, Quảng Ninh; Dự án NOCN tại KCN Đồng Văn IV cũng đã hoàn thiện chuẩn bị đi vào hoạt động.

Trong một báo cáo gần đây, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam đánh giá thị trường KCN phía Nam dự kiến đón thêm nguồn cung mới đến từ một số dự án tiêu biểu như: KCN VSIP 3 (1000 ha), KCN NTC3 – mở rộng (346 ha), KCN Phước An (330 ha)…

Do đó, CTCK này dự báo giá cho thuê sẽ tiếp tục tăng tại khu công nghiệp của TP.HCM và các khu vực lân cận nhờ quỹ đất thuận lợi về hạ tầng kết nối và việc nguồn cung đất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm chưa có sự thay đổi trong khi FDI giải ngân tăng mạnh.

Tại khu vực phía Bắc, các doanh nghiệp có sỡ hữu quỹ đất là đối tượng được hưởng lợi chính trong xu hướng “Trung Quốc +1”. Nhiều dự án mới dự kiến cam kết sẽ đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới như LG (4 tỷ USD), Foxconn (300 triệu USD), ...

Mirae Asset nhận định, việc có quỹ đất cho thuê lớn sẽ giúp các doanh nghiệp kịp thời đón được dòng vốn đầu tư mới, trong đó nổi bật là Tổng Công ty Viglacera - CTCP.