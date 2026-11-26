Trong chương trình mua sắm cuối năm 2026, Kia Việt Nam triển khai ưu đãi dành cho hai mẫu xe Carnival và Sorento. Mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, áp dụng tùy phiên bản. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận thêm quà tặng tại hệ thống showroom Kia trên toàn quốc.

Với mức hỗ trợ này, giá sau ưu đãi của Kia Carnival khởi điểm từ 1,169 tỷ đồng, trong khi Kia Sorento có giá từ 1,205 tỷ đồng. Chính sách được áp dụng trên một số phiên bản, bao gồm cả các cấu hình sử dụng động cơ Hybrid.

Kia Carnival thuộc nhóm xe 7 chỗ gầm cao cỡ lớn, hướng đến nhu cầu sử dụng đa dạng từ gia đình đến doanh nghiệp. Mẫu xe có cấu hình 7 chỗ, trong đó hàng ghế thứ hai có tùy chọn VIP với các tiện nghi riêng. Kia cũng cung cấp những lựa chọn cá nhân hóa nội thất để người dùng điều chỉnh không gian theo nhu cầu.

Về công nghệ, Carnival được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS 2.0 và công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC. Đây là những trang bị được hãng giới thiệu nhằm hỗ trợ người lái trong quá trình vận hành.

Trong khi đó, Kia Sorento thuộc phân khúc SUV 7 chỗ, có thiết kế ngoại thất bề thế và nhiều lựa chọn hệ truyền động. Khoang nội thất được bố trí ba hàng ghế, hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng để mở rộng không gian chứa hành lý.

Một trong những lựa chọn đáng chú ý trên Sorento là phiên bản Hybrid. Theo Kia, cấu hình này hướng đến khả năng vận hành êm ái và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu, đặc biệt trong điều kiện di chuyển đô thị. Việc có nhiều tùy chọn động cơ giúp người mua cân nhắc theo nhu cầu và thói quen sử dụng.

Cả Carnival và Sorento đều được áp dụng chính sách bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Riêng pin trên các phiên bản Hybrid có thời hạn bảo hành lên đến 7 năm hoặc 150.000 km.

Tại Việt Nam, Kia hiện có hệ thống hơn 100 showroom và xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Chương trình ưu đãi cuối năm được triển khai tại hệ thống showroom của hãng, với mức hỗ trợ cụ thể phụ thuộc vào phiên bản xe.