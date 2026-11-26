Với sức chứa khoảng 82.000 khán giả, Jakarta International Stadium (JIS) là một trong những sân vận động lớn nhất Đông Nam Á. Công trình gây chú ý bởi hệ thống mái che có thể đóng mở tự động, kết cấu nặng 3.900 tấn được nâng đồng thời bằng hệ thống kích thủy lực và chiều cao lên tới 73m.

Tọa lạc tại khu vực Tanjung Priok, phía Bắc thủ đô Jakarta (Indonesia), JIS được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 26,5 ha. Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ rupiah Indonesia, tương đương hơn 6.000 tỷ đồng.

Sân vận động được thiết kế với sức chứa 82.000 chỗ ngồi, lớn gấp đôi sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Việt Nam.

Theo The Jakarta Post, công trình cao khoảng 73m, gồm 9 tầng với các khu vực phục vụ hoạt động thể thao, thương mại và bãi đỗ xe. Ngoài sân thi đấu chính, dự án còn có các sân tập và hệ thống tiện ích phụ trợ.

Điểm khác biệt lớn nhất của Jakarta International Stadium là hệ thống mái che có thể đóng mở tự động (retractable roof). Đây là giải pháp giúp sân vận động có thể tổ chức các trận bóng đá, chương trình biểu diễn và sự kiện ngoài trời ngay cả khi thời tiết không thuận lợi.

Theo thông tin từ Trung tâm Đào tạo Thể thao thuộc Sở Thanh niên và Thể thao Jakarta, kết cấu mái của JIS có tổng trọng lượng khoảng 3.900 tấn. Hệ thống được thiết kế gồm 4 giàn dây thép dự ứng lực hai chiều (Bidirectional Pre-Stressed String Trusses).

Phần mái có thể di chuyển được thiết kế với kích thước khoảng 97 x 61 m. Trong khi đó, phần kết cấu mái có nhịp dài 102 m và nhịp ngắn 61 m.

Đáng chú ý, quá trình lắp đặt phần kết cấu mái được thực hiện bằng phương pháp nâng đồng thời (heavy lifting), sử dụng hệ thống kích thủy lực chuyên dụng Hydraulic Strand Jack. Phạm vi nâng có kích thước khoảng 269 x 244 m.

Thời điểm hoàn thành, đây là sân vận động có mái che có thể thu vào có sức chứa lớn nhất châu Á và là sân vận động có mái che có thể thu vào có sức chứa lớn thứ hai trên thế giới, sau Sân vận động AT&T ở Arlington, Texas, Hoa Kỳ. Ngoài ra nó còn nhận được các giải thưởng như Sân vận động có "Cấu trúc mái che sân vận động nặng nhất" của MURI vào ngày 28 tháng 7 năm 2021. Sân cũng giành hai kỷ lục khác, bao gồm: Sân vận động có mái che có thể thu vào đầu tiên ở Indonesia, và sân vận động đầu tiên được Chứng nhận Công trình xanh Bạch kim ở Indonesia

Ngoài kết cấu thép, mái sân vận động còn sử dụng màng ETFE – loại vật liệu polymer có trọng lượng nhẹ, khả năng truyền sáng và độ bền cao. Vật liệu này thường được ứng dụng trong các công trình có mái che diện tích lớn, giúp giảm tải trọng cho kết cấu chịu lực.

Theo chính quyền Jakarta, việc lắp đặt hệ thống mái đóng mở của JIS được ghi nhận trong kỷ lục MURI của Indonesia.

Bên cạnh hệ thống mái, quy mô xây dựng của JIS cũng khá đáng chú ý. Công trình cao khoảng 73m, gồm 9 tầng, được bố trí các khu vực chức năng phục vụ khán giả, vận động viên, hoạt động thương mại và tổ chức sự kiện.

Phần mặt ngoài sân vận động được bao phủ bởi các tấm hợp kim nhôm composite đục lỗ. Thiết kế này vừa tạo hình kiến trúc đặc trưng, vừa hỗ trợ thông gió cho không gian bên trong. Hệ thống đèn LED được tích hợp trên mặt dựng, giúp công trình có thể tạo hiệu ứng chiếu sáng vào ban đêm.

Sân vận động cũng được thiết kế không có đường chạy điền kinh bao quanh sân bóng. Nhờ đó, các khán đài có thể bố trí gần mặt sân hơn, tăng khả năng quan sát và trải nghiệm của khán giả.

Một chi tiết khác là mặt sân sử dụng cỏ lai, kết hợp khoảng 95% cỏ tự nhiên và 5% sợi cỏ nhân tạo. Giải pháp này nhằm tăng độ bền của mặt sân, đồng thời hỗ trợ công tác bảo dưỡng khi sân phải phục vụ nhiều loại hình sự kiện.

Dự án Jakarta International Stadium do Công ty Jakarta Propertindo (Jakpro), doanh nghiệp thuộc chính quyền thành phố Jakarta, làm chủ đầu tư.

Công trình được khởi công vào năm 2019. Liên danh thi công gồm WIKA Gedung, PT Pembangunan Perumahan (PT PP) và Jaya Konstruksi, trong đó WIKA Gedung giữ vai trò đứng đầu liên danh.

Sau gần 3 năm thi công, Jakarta International Stadium chính thức được khánh thành ngày 24/7/2022. Công trình được định hướng trở thành sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persija Jakarta, đồng thời là địa điểm tổ chức các trận đấu quốc tế, hòa nhạc và những sự kiện có quy mô lớn.



