Thị trường iPhone cũ đang chứng kiến đợt điều chỉnh giá đáng chú ý sau khi dòng iPhone 18 Pro chính thức lên kệ tại Việt Nam. Trong khi những mẫu máy mới vẫn duy trì mức giá cao, các thế hệ Pro Max ra mắt từ năm 2022 đến 2024 đã giảm hàng triệu đồng so với thời điểm mở bán. Đáng chú ý, cả iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max và 16 Pro Max đều tương thích với iOS 27, giúp người dùng có thêm lựa chọn nếu muốn sử dụng lâu dài mà không cần chi quá nhiều tiền.

iPhone 14 Pro Max là mẫu giảm giá mạnh nhất trong ba thế hệ, với mức chênh lệch lên tới 22 triệu đồng so với giá mở bán. (Ảnh: Apple)

Trong số này, iPhone 14 Pro Max là mẫu giảm giá mạnh nhất. Từng có giá khởi điểm 33,99 triệu đồng cho phiên bản 128GB, thiết bị hiện được các cửa hàng bán máy like new với giá khoảng 15,099 triệu đồng. Bản 256GB có giá từ 15,999 triệu đồng, còn phiên bản 512GB ở mức 17,499 triệu đồng. Như vậy, người mua có thể tiết kiệm gần 19-22 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu. Dù đã ra mắt được bốn năm, máy vẫn sở hữu màn hình OLED 6,7 inch, tần số quét 120Hz, chip A16 Bionic và camera chính 48MP. Tuy nhiên, thiết bị không hỗ trợ Apple Intelligence và vẫn sử dụng cổng Lightning.

Nếu muốn một thiết bị có nhiều công nghệ mới hơn, iPhone 15 Pro Max là lựa chọn đáng cân nhắc. Sau khi ra mắt với giá từ 34,99 triệu đồng cho bản 256GB, máy hiện được giao dịch trong khoảng 17,99-24 triệu đồng tùy dung lượng và tình trạng. Phiên bản 256GB like new phổ biến ở mức 18,5-18,999 triệu đồng. Đây là thế hệ iPhone Pro Max đầu tiên sử dụng khung titan, nút Action và cổng USB-C hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10 Gbps. Chip A17 Pro, camera tele zoom quang 5x cùng khả năng hỗ trợ Apple Intelligence cũng giúp thiết bị duy trì sức cạnh tranh. Đặc biệt, đây là một trong những mẫu iPhone cũ có mức giá dễ tiếp cận nhất để trải nghiệm các tính năng AI của Apple.

iPhone 15 Pro Max và 16 Pro Max vẫn sở hữu nhiều công nghệ đáng chú ý, phù hợp với người dùng muốn tiết kiệm chi phí khi mua iPhone cao cấp. (Ảnh: Apple)

Ở phân khúc cao hơn, iPhone 16 Pro Max phù hợp với người dùng ưu tiên hiệu năng và khả năng chụp ảnh. Phiên bản 256GB đã qua sử dụng hiện có giá khoảng 23-26,5 triệu đồng, thấp hơn 8,5-12 triệu đồng so với giá mở bán 34,99 triệu đồng. Những máy có ngoại hình đạt 95-98% được chào bán từ 22,8 triệu đồng, trong khi hàng like new dao động khoảng 23,9-24,5 triệu đồng. Thiết bị sở hữu màn hình OLED 6,9 inch, chip A18 Pro và nút Camera Control. Hệ thống camera gồm cảm biến chính 48MP, góc siêu rộng 48MP và telephoto zoom quang 5x, hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision ở 120 khung hình/giây.

Với mức giá hiện tại, cả ba mẫu iPhone Pro Max đều có lợi thế riêng. iPhone 14 Pro Max phù hợp với người cần màn hình lớn và camera tốt trong tầm giá dưới 20 triệu đồng. iPhone 15 Pro Max cân bằng hơn giữa chi phí, hiệu năng và khả năng sử dụng các tính năng AI, trong khi iPhone 16 Pro Max là lựa chọn dành cho người muốn sở hữu phần cứng mới hơn. Dù vậy, khi mua iPhone cũ, người dùng nên kiểm tra tình trạng pin, màn hình, camera, Face ID, lịch sử sửa chữa và nguồn gốc thiết bị. Chính sách bảo hành của cửa hàng cũng là yếu tố cần cân nhắc để tránh phát sinh chi phí trong quá trình sử dụng.