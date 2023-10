Mark Zuckerberg của hiện tại: Từ vị CEO trẻ con bị cả thế giới nghi ngờ đến đấu sĩ đai đen toàn quyền điều hành đế chế trăm tỷ USD

Trong một bài viết độc quyền mới đây của Forbes, CEO và tỷ phú lớn của Facebook đã mở lòng về vụ cá cược trị giá 100 tỷ USD mới nhất của công ty anh, những nỗ lực từ thiện toàn cầu. Và tất nhiên, cả về chế độ luyện tập võ thuật tổng hợp của anh mà đối thủ Elon Musk khó có thể chiến thắng.

Thông tin về trận đấu trong lồng sắt với Musk và sự hỗn loạn của X, trước đây gọi là Twitter, đã vô tình khiến Zuckerberg nổi bật trở lại. Giờ đây chúng ta đang nhìn thấy “3 gương mặt” của người sáng lập Facebook, như bạn của anh ấy, người sáng lập Spotify, Daniel Ek, mô tả nhận thức của công chúng về người lãnh đạo.

Đầu tiên, đó là “The Social Network Mark”, Ek nói, đề cập đến bộ phim năm 2010 miêu tả Zuckerberg là một kẻ bỏ học đại học tàn nhẫn, kiêu ngạo, người sẽ sẵn sàng cắt cổ bạn bè của mình trên con đường thống trị mạng xã hội. Tiếp theo, là “Cambridge Analytica hay ‘Dấu ấn độc ác’,” như Ek mô tả, đề cập đến vụ bê bối thu thập dữ liệu của công ty và hàng loạt vấn đề đe dọa nền dân chủ mà Facebook đã gây ra. Giờ đây, là “Mark đích thực hơn”, người cân bằng giữa việc tham gia khóa học phi công trực thăng với võ thuật tổng hợp và giám sát các vụ đặt cược lớn vào AI, siêu vũ trụ và hoạt động từ thiện.

Ek nói với Forbes: “Anh ấy đã học được rất nhiều điều trong vài năm qua và đang có một ngọn lửa mới cháy trong lòng Mark. Mark nhận ra rằng mình cần phải hành động có trách nhiệm vì anh ấy có nền tảng khổng lồ này Nhưng vẫn còn đâu đó ‘Mark cũ’ - nơi anh ấy đang đặt cược vào mọi thứ mặc dù mọi người nói với anh ấy rằng 'điều này sẽ không bao giờ thành công’”.

“Mark cũ đó” cũng vẫn là một phần quan trọng của Zuckerberg 3.0. Cấu trúc cổ phần của Facebook do chính Zuckerberg đã thiết lập trong thời kỳ đầu mang lại cho anh quyền kiểm soát gần như không thể đếm được đối với Meta ngày nay. Và công ty vẫn đang phải đối mặt với sự giám sát tương tự vì đã cho phép tuyên truyền và thông tin sai lệch phát triển mạnh như đã từng xảy ra trong thời kỳ Cambridge Analytica.

Forbes đã theo dõi từng giai đoạn gương mặt của Zuckerberg trong nhiều năm qua. Đây là cách Zuck nhìn nhận từng điểm dừng - và tại sao diện mạo mới của anh ấy có thể không quá khác biệt như vẻ ngoài của nó.

Áo hoodie

“Nếu có thể, tôi thậm chí sẽ không ở trong danh sách đó”. Năm 2010, Zuckerberg mặc áo hoodie đã gặp cựu biên tập viên Forbes Quentin Hardy tại quầy bán đồ ăn nhẹ của công ty để thảo luận về việc đưa ra danh sách Forbes 400 những người Mỹ giàu nhất cũng như về một bài báo có tên "In Zuckerberg We Trust". Anh từ chối trả lời các câu hỏi về The Social Network, bộ phim vẫn chưa ra rạp.

Facebook vốn đã phải vật lộn với những lo ngại ban đầu về quyền riêng tư mà sau này nhìn lại, mọi thứ gần như kỳ lạ: Một cài đặt mặc định hiển thị ảnh cho tất cả người dùng, một cài đặt khác hiển thị cho người dùng những gì người khác đang mua thông qua trang web. Anh nói tại một hội nghị ở Thung lũng Silicon năm nay: “Chúng tôi lắng nghe tất cả các phản hồi mang tính giai thoại, nhưng chúng tôi cũng xem xét dữ liệu về cách mọi người sử dụng trang web”. Anh ấy luôn nhìn thấy nhiều hơn chứ không ít hơn việc chia sẻ thông tin cá nhân.

Và có lẽ trước sự thất vọng của mình, anh ấy đã nhận được biệt danh “CEO trẻ mới biết đi”, biệt danh mà giờ đây anh ấy chỉ bị bỏ lại phía sau.

“Dấu ấn tội ác”

Cựu nhân viên của Forbes, Ryan Mac đã viết vào năm 2014: “Đã qua lâu rồi cái thời của những cuộc phỏng vấn đẫm mồ hôi, sự khó chịu trong xã hội và sự hướng nội như được đả kích trong The Social Network của Sony. Mark có thể ưu tiên lợi nhuận của công ty mình trước những vụ kiện của Phố Wall. Anh ấy cũng đã kết hôn và ký Cam kết cho đi. Và quan trọng nhất, anh ấy đã rũ bỏ hình ảnh tuổi trẻ vốn làm dấy lên nghi ngờ về khả năng điều hành một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới”.

“Nếu anh ấy tiếp tục là Zuckerberg ở tuổi 20 ngày nay, tôi không nghĩ Facebook sẽ tiến xa đến thế”, đồng sáng lập YouTube Steve Chen nói với Forbes vào thời điểm đó.

Nhưng ngay cả khi Zuckerberg bắt đầu được coi trọng, khả năng lãnh đạo mạnh mẽ của anh ấy đã được tóm tắt bằng phương châm nổi tiếng nhất hiện nay của anh ấy: “Di chuyển nhanh chóng và phá vỡ mọi thứ”. Đặc tính đó đã dẫn đến sự coi thường sự an toàn, gây tổn hại đến sự tăng trưởng của người dùng khi Facebook bùng nổ, lần đầu tiên vào năm 2015 đã có hơn 1 tỷ người sử dụng nền tảng này trong một ngày. Và cùng với tất cả sự tăng trưởng đó là hết vụ bê bối này đến vụ bê bối khác: Người Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 bằng cách gieo rắc sự chia rẽ trên Facebook, vụ bê bối thu thập dữ liệu Cambridge Analytica, những người tố cáo như Frances Haugen nhấn mạnh rằng công ty biết về tác động tiêu cực của Facebook nhưng dù sao cũng ưu tiên tăng trưởng bằng mọi giá.

Chúng ta chỉ nhận được lời xin lỗi nhưng không nhận được trách nhiệm. Mark nói với Forbes năm nay: “Một số chính phủ trên thế giới sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện các chiến dịch khác nhau như thế này. Tôi nghĩ các nhóm của chúng tôi đã tinh vi hơn rất nhiều trong việc giải quyết vấn đề này”.

Đai đen

Zuckerberg của ngày hôm nay đã học được từ những sai lầm này. Anh ấy đã từ bỏ những động tác nhanh và đột phá để có một “quan điểm võ thuật về thế giới” mới, như anh ấy nói. “Khi bạn tham gia một cuộc thi, bạn không chiến đấu với người khác mà là chiến đấu với chính mình, phải không?” anh ấy nói với Forbes. “Bạn chỉ đang cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình”. Cuối cùng, anh ấy nói: “Thứ quyết định số phận của bạn không phải là đối thủ cạnh tranh. Đó là cách bạn thực hiện”.

Tất cả những sự tự nhận thức đó nghe có vẻ hay ho, nhưng Zuckerberg đã có cơ hội mắc phải rất nhiều sai lầm trong quá trình đó. Nhờ một quyết định mà anh ấy đã đưa ra trong thời kỳ ban đầu của mình, anh ấy sở hữu 99% cổ phiếu Loại B có quyền biểu quyết siêu cao của Meta, mang lại cho anh ấy 61% quyền biểu quyết - và gần như toàn quyền kiểm soát công ty. “Có rất nhiều công ty trên thế giới có nhiều vốn nhưng không có cơ cấu lãnh đạo hoặc hội đồng quản trị để cho phép họ đặt cược lớn vào tương lai”, Mark nói. “Chúng tôi là một công ty do người sáng lập kiểm soát”.

Zuckerberg nói: “Không có nhiều nơi trên thế giới mà bạn có thể đặt cược dài hạn như chúng tôi”.

Theo: Forbes