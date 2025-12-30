Mark Zuckerberg vừa thâu tóm 1 startup AI Trung Quốc: Co-founder từng làm việc cho Tencent, ByteDance, doanh thu hàng năm 125 triệu USD

Meta Platforms vừa đồng ý mua lại công ty khởi nghiệp Manus có trụ sở tại Singapore, qua đó bổ sung thêm một nhân tố trí tuệ nhân tạo quan trọng vào chiến lược xây dựng mô hình kinh doanh của công ty truyền thông xã hội.

Giám đốc điều hành của Meta, Mark Zuckerberg, đã coi trí tuệ nhân tạo (AI) là ưu tiên hàng đầu của công ty, vậy nên chi hàng tỷ đô la để tuyển dụng các nhà nghiên cứu, xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển các mô hình mới. Manus, công ty đạt doanh thu hàng năm 125 triệu USD vào đầu năm nay, chuyên bán trợ lý AI cho các doanh nghiệp thông qua dịch vụ đăng ký và điều này có thể giúp Meta thu hồi vốn nhanh hơn từ một số khoản đầu tư vào AI.

Manus ra mắt sản phẩm của mình vào đầu năm nay, một trợ lý AI có thể hoàn thành một số nhiệm vụ chung, bao gồm sàng lọc sơ yếu lý lịch, tạo lịch trình du lịch và phân tích cổ phiếu dựa trên các hướng dẫn cơ bản. Công ty mẹ của Manus, Butterfly Effect - được thành lập tại Trung Quốc trước khi chuyển đến Singapore - đã huy động vốn từ hồi đầu năm với mức định giá gần 500 triệu đô la trong một vòng đầu tư do công ty mạo hiểm Benchmark của Mỹ dẫn đầu.

Meta đang chi mạnh tay để cạnh tranh trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo với các đối thủ như OpenAI, Google của Alphabet Inc. và Microsoft Corp. Zuckerberg đã cam kết chi 600 tỷ đô la cho các dự án cơ sở hạ tầng của Mỹ trong ba năm tới, nhiều dự án trong số đó dự kiến sẽ liên quan đến AI. Công ty cũng thuê một đội ngũ nghiên cứu đắt đỏ để phát triển một mô hình AI tiên tiến mới dự định ra mắt vào mùa xuân năm sau, bất chấp ánh mắt hoài nghi của cộng đồng.

Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, Meta cho biết họ sẽ tiếp tục vận hành và bán dịch vụ của Manus, đồng thời tích hợp các tác nhân của công ty khởi nghiệp này vào những sản phẩm dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp của mình. Giám đốc AI của công ty, Alexandr Wang , trong một bài đăng trên X đã lên tiếng chào mừng đội ngũ Manus gia nhập Meta. Thoả thuận được kỳ vọng sẽ giúp Manus mở rộng phạm vi hoạt động của các đại lý.

CEO Manus nói: “Kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo không chỉ biết nói mà còn biết hành động, sáng tạo và cung cấp sản phẩm mới. Và giờ đây, chúng ta có thể xây dựng nó ở quy mô mà chúng ta chưa từng tưởng tượng được”.

Được biết, Manus được thành lập bởi các doanh nhân Trung Quốc, song sản phẩm lại được sử dụng dưới phiên bản tiếng Anh và không thể truy cập từ đại lục. Một nhân viên cấp cao cho biết công ty không có kế hoạch ra mắt phiên bản tiếng Trung.

Tại sự kiện SuperAI diễn ra vào tháng 7 tại Singapore, giới đầu tư tụ tập quanh gian hàng của Manus, háo hức muốn biết thêm thông tin về công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo. Kể từ khi bất ngờ trở nên nổi tiếng, Manus đã lặng lẽ chuyển trụ sở chính đến Singapore và tích cực tuyển dụng nhân tài địa phương từ tháng này.

“Chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là để một số đồng nghiệp ở Trung Quốc ra đi. Chúng tôi muốn hoạt động hiệu quả hơn, tập trung vào các văn phòng và hoạt động quốc tế”, đại diện Manus nói.

Trong bài phát biểu quan trọng tại SuperAI, nhà đồng sáng lập Zhang Tao tiết lộ họ của mình là Cheung. Bài phát biểu hé lộ góc nhìn và tư duy mới của thế hệ doanh nhân công nghệ trẻ - những người lớn lên trong một môi trường hoàn toàn khác so với thế hệ trước. Sinh năm 1986, Cheung bắt đầu học lập trình khi còn học tiểu học, song chỉ có thể sử dụng máy tính ở trường hai lần một tuần vì gia đình không đủ khả năng mua máy tính cá nhân.

Từng làm việc cho Tencent và ByteDance, anh cho biết Manus đã dành bảy tháng vào năm ngoái chỉ để phát triển một trình duyệt AI với các tính năng như tự động nhóm các tab theo chủ đề và sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để tìm kiếm mọi người trên LinkedIn. Tuy nhiên, do sản phẩm không đủ thân thiện với người dùng, Manus quyết định không phát hành rộng rãi.

Ở Manus, có thể thấy rõ triết lý coi trọng người dùng và sẵn sàng đi ngược xu hướng nếu cần thiết. Trong khi các doanh nhân thời Jack Ma có xu hướng sao chép và tạo ra những sản phẩm Trung Quốc tương tự Mỹ, thế hệ trẻ ngày nay lại cố gắng đổi mới thay vì noi gương người tiền nhiệm. Trình độ học vấn ngày càng cao đang tạo động lực cho những nỗ lực này.

Theo báo cáo năm 2023 của MacroPolo, nhóm nghiên cứu của Viện Paulson, hơn một nửa số nhà nghiên cứu AI lấy bằng đại học tại Trung Quốc đã theo học sau đại học tại quốc gia này và hầu hết đều ở lại quê hương làm việc. “Thế hệ doanh nhân trẻ Trung Quốc này lớn lên trong thời kỳ bùng nổ kinh tế của Trung Quốc, giúp họ tiếp cận được nhiều thông tin hơn. Đó chính là trường hợp của DeepSeek. Thành công của công ty đến từ sự cởi mở trong học thuật”, Tony Wang, đồng sáng lập Agora chuyên cung cấp các giải pháp tương tác bằng giọng nói và AI theo thời gian thực nói.

Theo: WSJ, Nikkei Asia



