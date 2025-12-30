Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nông nghiệp Cuba bùng nổ, sở hữu 4.000ha được làm giàu từ "vàng đen"

30-12-2025 - 09:36 AM | Tài chính quốc tế

"Vàng đen" này được chính tay người nông dân Cuba tạo nên.

Tỉnh Holguín (nằm ở phía Đông Cuba) đang đẩy mạnh việc sử dụng các thực hành nông nghiệp sinh thái nhằm thay thế phân bón hóa học nhân tạo, đồng thời góp phần vào các chương trình chủ quyền lương thực và trồng các loại cây trồng có khả năng chống chịu tốt.

Cuba - Ảnh 1.

Trồng cây hữu cơ ở Cuba. Ảnh: Juan Pablo Carreras/ACN

Người dân Cuba đang tận dụng triệt để biến phụ phẩm từ vụ mùa thành "vàng đen" (là phân bón hữu cơ). Những sáng kiến này còn giúp giảm chi phí, vì phân bón công nghiệp có giá rất cao trên thị trường quốc tế, trong khi việc nhập khẩu lại bị hạn chế.

Ông Juan Carlos González Leyva, chuyên gia thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Cuba, nhấn mạnh với Hãng thông tấn Cuba (ACN) hôm 27/12 rằng ưu tiên hàng đầu là sản xuất phân trùn quế và phân compost – những loại phân bón hữu cơ tự nhiên được đón nhận rộng rãi.

Vị cán bộ này cho biết các huyện như Banes và Mayarí đã tham gia vào các dự án hợp tác quốc tế nhằm cải thiện điều kiện sản xuất của đất đai thông qua các kỹ thuật bền vững hơn.

Chuyên gia cho biết thêm, từ năm 2021 đến nay, hơn 4.000 hecta đất đã được hưởng lợi từ các thực hành nông nghiệp bền vững.

Các phương pháp canh tác sinh thái là những cách thức quản lý hệ thống nông nghiệp được điều chỉnh, dựa trên kiến thức và nguồn lực địa phương, nhằm tăng cường các chu kỳ và quá trình tự nhiên, với mục tiêu giảm thiểu hoặc loại bỏ việc sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp.

Trong 5 năm qua, Holguín đã thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động này. Đây là một trong những định hướng công việc thuộc Kế hoạch Nhà nước ứng phó với biến đổi khí hậu có tên Tarea Vida của Cuba nhằm đối phó với biến đổi khí hậu và nằm trong số các mục tiêu tăng trưởng bền vững do Quỹ Phát triển Liên Hợp Quốc đề ra.

Cuba chạy đua với thời gian để cứu "báu vật thời khủng long"

Theo Trang Ly

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng và bạc lao dốc sau chuỗi tăng nóng: Chuyên gia lý giải nguyên nhân

Giá vàng và bạc lao dốc sau chuỗi tăng nóng: Chuyên gia lý giải nguyên nhân Nổi bật

Phát hiện 'cục pin' siêu lạnh có thể giãn nở gấp 750 lần thể tích ban đầu, phát 180 triệu kWh điện, châu Âu cũng phải sao chép

Phát hiện 'cục pin' siêu lạnh có thể giãn nở gấp 750 lần thể tích ban đầu, phát 180 triệu kWh điện, châu Âu cũng phải sao chép Nổi bật

Mỹ duyệt thương vụ bán máy bay tuần tra tỷ USD cho đồng minh NATO

Mỹ duyệt thương vụ bán máy bay tuần tra tỷ USD cho đồng minh NATO

08:32 , 30/12/2025
Hơn 4.000 trường học tại Hàn Quốc đóng cửa vì thiếu học sinh

Hơn 4.000 trường học tại Hàn Quốc đóng cửa vì thiếu học sinh

08:08 , 30/12/2025
Từ xung đột Nga-Ukraine, thế giới đổi cách 'giữ của': BRICS ồ ạt gom một vật chất, USD không 'tối thượng'

Từ xung đột Nga-Ukraine, thế giới đổi cách 'giữ của': BRICS ồ ạt gom một vật chất, USD không 'tối thượng'

07:30 , 30/12/2025
Sở hữu công nghệ tối tân, chi hàng tỷ USD, Mỹ vẫn lúng túng vì đi sau Nga đến 30 năm trong một lĩnh vực

Sở hữu công nghệ tối tân, chi hàng tỷ USD, Mỹ vẫn lúng túng vì đi sau Nga đến 30 năm trong một lĩnh vực

07:06 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên