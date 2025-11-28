Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cuba chạy đua với thời gian để cứu "báu vật thời khủng long"

"Viên ngọc quý" của Cuba đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng.

Sâu bên trong đầm lầy Zapata dày đặc muỗi - vùng đất ngập nước nguyên vẹn lớn nhất vùng Caribe - các nhà khoa học Cuba đang nỗ lực cứu loài cá Manjuari khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Cuba chạy đua với thời gian để cứu

Loài cá Manjuari của Cuba. Ảnh: Getty/iStockphoto

"Manjuari là viên ngọc quý của Cuba. Chúng là "hóa thạch sống" vì hình thái gần như không thay đổi trong 140 - 150 triệu năm qua thời khủng long còn chạy bộ trên Trái đất và đến bây giờ có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng" - Nhà sinh vật học Cuba Andres Hurtado cho biết.

Manjuari nổi bật với thân hình dài, mảnh khảnh với mõm chứa đầy răng sắc nhọn. Năm 2020, loài này được chính thức phân loại là "Cực kỳ nguy cấp" trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Cuba chạy đua với thời gian để cứu

Đầm lầy Zapata là vùng đất ngập nước nguyên vẹn lớn nhất vùng Caribe. Nguồn: Reuters

Sự suy giảm đột ngột và nhanh chóng của "báu vật Cuba" bắt nguồn từ nhiều thế kỷ khai thác, mất môi trường sống và sự xuất hiện tàn khốc của loài cá trê châu Phi vào năm 1999, một loài xâm lấn hung dữ đã tàn phá vùng đầm lầy vốn từng nguyên sơ.

Do số lượng cá thể ngoài tự nhiên chỉ còn khoảng 4000 con, Cuba khẩn cấp thực hiện các chương trình bảo tồn và nhân giống loài cá độc đáo này. Họ tạo môi trường và nguồn thức ăn phù hợp nhất trong trại ấp để nuôi cá con trước khi thả chúng vào tự nhiên.

Cuba chạy đua với thời gian để cứu

Cá con Manjuari có kích thước chỉ bằng một cây bút chì nhỏ. Chúng có màu tối và giỏi ngụy trang, ẩn mình giữa những đám rễ cây ngập mặn chằng chịt và nhanh chóng biến mất khi được thả ra. Ảnh: Poleta33/Wikimedia

Nỗ lực bảo tồn của các nhà khoa học Cuba không chỉ cứu một loài sinh vật mà còn giữ lại di sản sinh học từ thời khủng long. Nỗ lực không mệt mỏi này đang góp phần bảo vệ sự đa dạng loài của Cuba nói riêng và hành tinh nói chung.

Cuba sở hữu thị trường tỷ USD rất tiềm năng: Nếu "mở khóa" thành công, họ sẽ hưởng 3 lợi ích to lớn

Theo Trang Ly

