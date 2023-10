Marriott 26 năm thuộc top "100 công ty tốt nhất để làm việc"!

Suốt 96 năm lịch sử, Marriott International chào đón tất cả mọi người đến với tập toàn cùng triết lý: "Đặt con người lên hàng đầu", giúp công ty duy trì vị thế dẫn đầu và luôn là nhà tuyển dụng trong mơ ước của nhiều người. Triết lý này chú trọng tính đa dạng, sự kết nối không biên giới đối với các thành viên, không kể sắc tộc, màu da, giới tính….



Điểm danh bốn chiến lược gắn với triết lý riêng mà Marriott International sử dụng để tạo ra một môi trường làm việc hòa nhập và đa dạng nhằm thu hút và giữ chân nhân tài:

Lực lượng lao động đa dạng sẽ mở ra tiềm năng đổi mới và cơ hội kinh doanh mới



Marriott International cam kết tạo quyền tiếp cận bình đẳng cho các nhân viên để phát triển nghề nghiệp và theo đuổi công việc có ý nghĩa. Nền tảng iJobs toàn cầu của công ty cũng trao quyền cho các cộng sự mở rộng bộ kỹ năng ngoài công việc cốt lõi và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn để thăng tiến.

Hệ thống các khách sạn thuộc điều hành và quản lý của Marriott luôn mang đến cơ hội cho mọi đối tượng, tạo điều kiện cho những người khuyết tật làm việc. JW Marriott Hà Nội không có sự phân biệt với những người yếu thế, có sự tham gia của người khuyết tật đảm nhiệm công việc trong bộ phận giặt ủi và nhân sự mắc chứng tự kỷ trong khu vực bếp lạnh. Sheraton Hà Nội cũng chào đón nhân sự khiếm thính tham gia đội ngũ khu vực bếp bánh. Đội ngũ FourPoints By Sheraton Đà Nẵng có 2 thành viên bộ phận giặt ủi và phụ bếp bị khiếm thính, khuyết tật ngôn ngữ giao tiếp.

Đưa sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập (DEI) vào tất cả các chức năng kinh doanh

Cam kết thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập được xem là chìa khóa để kết nối với lực lượng lao động trong tương lai và được Marriott International áp dụng, đưa DEI vào tất cả các khía cạnh kinh doanh. Tỷ lệ các nhà lãnh đạo nữ tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng thuộc quyền quản lý của Marrriott tại Việt Nam dao động từ 22% - 62%, không gặp bất cứ sự hạn chế nào, được đối xử bình đẳng trong công việc, học tập và thăng tiến…. Renaissance Sài Gòn Hotel được đánh giá có sự bình đẳng giới tính cao và tiên phong trong việc trao quyền cho phụ nữ khi có đến 61% các nhà lãnh đạo là nữ. Tiếp đó là JW Marriott Hà Nội (50%) và Sheraton Sài Gòn Tower & Hotel (48%).

Phối hợp hỗ trợ cộng đồng, JW Marriot Hà Nội có sáng kiến hỗ trợ trường IMAGO tổ chức thực tập cho học sinh mắc hội chứng Down và bệnh tự kỷ. Các sự kiện của JW Marriott Phú Quốc đều có sự tham gia của cộng đồng LGBT, nhằm xoá đi ranh giới của sự kỳ thị đồng tính. Four Points by Sheraton Đà Nẵng có những chương trình đặc biệt, hướng dẫn nghề nghiệp cho vận động viên sau giải nghệ và chương trình điểm sáng nổi bật - kết hợp với Evergreen Lab để phân loại rác hàng ngày.

Nhận thức được nhu cầu của cộng sự rất đa dạng

Marriott International nỗ lực tạo ra một môi trường thân thiện phản ánh văn hóa và cộng đồng nơi công ty hoạt động. Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Marriott luôn chú trọng các yếu tố văn hoá, luôn trưng cầu các ý tưởng sáng tạo của nhân viên bản địa, nhằm sáng tạo - lồng ghép các yếu tố văn hoá đặc trưng vào thiết kế, nét riêng ẩm thực của mỗi điểm đến. Nổi bật là Sheraton Cần Thơ với chương trình khám phá Mekong và học làm bánh tráng gạo của miền Tây. JW Marriott Hà Nội kết hợp với tham quan chùa Tam Chúc với buổi workshop về trà đạo Việt Nam, giới thiệu các loại trà đặc trưng của khu vực. Khách sạn Vinpearl Landmark 81 – Autograph Collection chú trọng sự đa dạng tuyển dụng qua chương trình tuyển cộng tác viên có tay nghề, kinh nghiệm từ nhiều tỉnh thành tại Việt Nam (chiếm đến 49%).

Thúc đẩy khả năng chủ động quản lý

Marriott International đã thiết lập các mục tiêu DEI toàn diện và các chỉ số hiệu suất được lãnh đạo cấp cao trực tiếp chỉ đạo trong các lĩnh vực tương ứng. Marriott Việt Nam đã thiết lập nên Hội đồng kinh doanh trẻ (Junior Business Council) nơi hội tụ những lãnh đạo trẻ và các nhân viên với GenZ và millennials từ các khách sạn trong hệ thống với hàng trăm hoạt động cho nhân viên, kết nối du khách và văn hóa địa phương. Các chương trình phân bổ theo bốn tiêu chí chính: kết nối du khách qua các hoạt động trải nghiệm độc đáo tại địa phương, các hoạt động giúp nhân viên cân bằng cuộc sống và công việc, cùng nhau thực hiện các hoạt động phát triển cộng đồng bền vững và phát triển cộng đồng thế hệ kế tiếp #MarriottNextGen.