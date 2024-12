Masan "bơm" thêm tối đa 510 tỷ đồng cho Sherpa để mua cổ phần công ty pin Lithium-ion sạc xe điện trong 6 phút

HĐQT của CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) vừa phê duyệt việc góp bổ sung khoản vốn lên đến 510 tỷ đồng vào vốn điều lệ của Công ty TNHH The Sherpa nhằm thực hiện giao dịch mua cổ phần của Nyobolt Limited (Nyobolt). Toàn bộ số vốn góp tăng thêm được Masan Group góp bằng hình thức thêm tiền vào Sherpa.

HĐQT uỷ quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT hoặc ông Danny Le – Tổng giám đốc quyết định số vốn góp cụ thể, thời điểm góp vốn và tất cả các vấn đề liên quan khác.

Nyobolt là công ty chuyên cung cấp giải pháp pin Lithium-ion sạc nhanh có trụ sở tại Anh. Masan High Tech Materials (mã chứng khoán MSR) – công ty đầu tư và khai thác dự án Núi Pháo - đang nắm 21,5% vốn Nyobolt với giá trị ghi sổ 1.439 tỷ đồng.

Masan High Tech Materials bắt đầu sở hữu cổ phần Nyobolt từ tháng 7/2022 khi H.C. Starck Tungsten GmbH (HCS) - công ty con gián tiếp của MSR đầu tư 45 triệu bảng (52 triệu euro) để mua 15% vốn chủ sở hữu trên cơ sở cổ phần pha loãng hoàn toàn của Nyobolt. Khi đó, đây là khoản đầu tư lớn nhất vào Nyobolt ở vòng Series B.

Thương vụ hợp tác được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tầm nhìn của HCS trở thành nhà cung ứng vật liệu công nghiệp công nghệ cao. Thời điểm đó, công ty cho biết đang trong quá trình thương mại hóa sản phẩm.

Sản phẩm sử dụng vật liệu Vonfram công nghệ cao của HCS cho lớp phủ cực anode, pin lithium-ion do Nyobolt chế tạo có công suất cao kỷ lục và khả năng sạc tốc độ cực nhanh. Công nghệ này là thành quả của quá trình 10 năm nghiên cứu pin lithium-ion sạc nhanh do Giáo sư Clare Grey - nhà khoa học về pin hàng đầu của Đại học Cambridge - khởi xướng.

Đối tượng khách hàng của Nyobolt là các công ty sản xuất xe điện công nghiệp yêu cầu công suất cao, thiết bị tự động hóa (robotics), thiết bị tiêu dùng, công cụ không dây, hệ thống lưu trữ năng lượng và sạc nhanh di động.

Vào tháng 7/2023, Nyobolt đã ra mắt thành công mẫu concept xe điện với thời gian sạc đầy chỉ mất 6 phút và đã ký kết những thỏa thuận nguyên tắc với hai khách hàng thương mại lớn.

Tháng 5/2024, MSR đã đạt thỏa thuận khung về việc bán 100% vốn tại H.C. Starck Holding - chủ sở hữu H.C. Starck Tungsten GmbH. Masan cho biết vẫn giữ cổ phần sở hữu tại Nyobolt và giữ đặc quyền hưởng một phần lợi nhuận tiềm năng khi công nghệ tái chế black mass do HCS phát triển được thương mại hóa.

Theo Masan, lượng tiền thu được từ giao dịch dự kiến sẽ giúp giảm nợ vay của MHT và góp phần vào mục tiêu giảm nợ ròng trên EBITDA của Masan về mức ≤ 3,5x. Thương vụ này dự kiến sẽ đem về cho Masan khoản lợi nhuận một lần khoảng 40 triệu USD và hưởng lợi từ việc tăng lợi nhuận thuần sau thuế thêm 20-30 triệu USD trong dài hạn.

Về phía Sherpa, tại thời điểm 30/09/2024, Masan Group sở hữu 100% vốn tại The Sherpa với hoạt động kinh doanh chính là tư vấn quản lý đầu tư.

Trong năm 2023, Masan đã có 2 lần bổ sung vốn góp vào The Sherpa với tổng số vốn rót thêm là 5.400 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ của The Sherpa đến hiện tại là 13.231 tỷ đồng.

The Sherpa được thành lập vào tháng 6/2020 cùng với The CrownX nhằm hoàn tất "giao dịch hợp nhất" giữa CTCP Phát triển và Thương mại dịch vụ VCM (VCM, nay là Wincommerce) và công ty TNHH Masan Cosumer Holdings.

Cùng năm, Masan đã tiến hành chuyển toàn bộ lợi ích vốn chủ sở hữu trong Masan Cosumer Holdings cho The CrownX và toàn bộ lợi ích vốn chủ sở hữu trong Wincommerce cho The Sherpa. Sau đó, The Sherpa đã chuyển toàn bộ lợi ích trong Wincommerce cho The CrownX. Kết quả của giao dịch này là The Sherpa nắm 70% vốn của The CrownX.

Hiện, The CrownX là nhân tố chủ chốt của Masan trong kế hoạch xây dựng nền tảng tiêu dùng - bán lẻ. Trong đó, The CrownX sở hữu Masan Cosumer Holdings và Wincommerce, cùng hai mảnh ghép quan trọng là Phúc Long và mạng viễn thông Wintel.