Masan Group: Lợi nhuận ròng quý 2/2024 vượt cả năm 2023, WinCommerce đã có lãi sau thuế trong tháng 6

CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 2/2024 với doanh thu thuần đạt 20.134 tỷ đồng - tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 946 tỷ đồng - tăng 120%. Lợi nhuận ròng (LNST của cổ đông công ty mẹ) có sự nhảy vọt khi lên tới 503 tỷ đồng - tăng 378,6% và cao hơn con số 419 tỷ đồng của cả năm 2023.

Kết quả này đến từ sự cải thiện của các mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ, sự phục hồi của các hoạt động/mảng không cốt lõi và chi phí tài chính ròng giảm 138 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2024, tiền và tương đương tiền tăng lên 21.977 tỷ đồng (thêm 5.000 tỷ so với 16.919 tỷ đồng hồi đầu năm) nhờ dòng tiền tự do và dòng tiền đến từ các hoạt động tài chính của doanh nghiệp được cải thiện.

Nợ ròng trên EBITDA 12 tháng gần nhất giảm xuống 3,3x, so với mức 3,9x của quý 4/2023, đạt mục tiêu Tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA dưới 3,5x. Dòng tiền tự do 12 tháng gần nhất tăng lên 7.429 tỷ đồng trong quý này, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước

Cụ thể về tình hình các mảng trong quý 2/2024:

Masan Consumer đạt doanh thu 7.387 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này được đóng góp bởi ngành hàng Thực phẩm tiện lợi, Đồ uống và Cà phê với mức tăng lần lượt là 20,7%, 17,6% và 16% so với cùng kỳ. MSC tiếp tục duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức cao là 46,3%.

WinCommerce ghi nhận doanh thu tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ, đạt 7.844 tỷ đồng trên toàn mạng lưới. Đây là thành quả của công tác nâng cấp, cải tiến cửa hàng WiN (hướng đến người tiêu dùng ở khu vực thành thị) và WinMart+ Rural (phục vụ người tiêu dùng ở khu vực ở nông thôn). Hai mô hình cửa hàng này đạt hiệu quả vượt trội so với mô hình truyền thống.

Masan Group cho biết WinCommerce ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương trong tháng 6/2024.

Masan MEATLife (MML) ghi nhận EBIT tăng 105 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đây là quý thứ hai liên tiếp MML đạt EBIT dương. Đóng góp tích cực vào kết quả này là doanh thu từ mảng thịt chế biến tăng lên nhờ những thuận lợi như thịt gà, thịt lợn tăng giá và chi phí thức ăn chăn nuôi giảm.

Doanh thu thuần của Phúc Long Heritage (PLH) tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 391 tỷ đồng, nhờ đóng góp từ 15 cửa hàng mở mới từ quý 2/2023. Ban lãnh đạo tiếp tục thận trọng với 4 cửa hàng ngoài WCM được bổ sung vào hệ thống. PLH hiện có 163 cửa hàng trên toàn quốc.

Masan High-Tech Materials (MHT) ghi nhận EBIT cải thiện 193 tỷ đồng nhờ giá APT và đồng tăng. Thương vụ bán H.C. Starck Holding GmbH cho Mitsubishi Materials Corporation với giá 134,5 triệu USD dự kiến sẽ hoàn tất trước cuối năm 2024.

Theo đó, MHT dự kiến sẽ ghi nhận khoản lãi một lần khoảng 40 triệu USD trong nửa cuối năm 2024 và được hưởng lợi từ LNST tăng 20-30 triệu USD trong dài hạn. Số tiền thu được từ giao dịch sẽ được dùng để giảm nợ của MHT. Việc thoái vốn HCS giúp MHT được giải tỏa khỏi nghĩa vụ nợ của HCS tính đến quý II/2024.

Techcombank - công ty liên kết của Masan, đóng góp 1.236 tỷ đồng vào EBITDA trong quý II/2024, tương ứng mức tăng trưởng 38,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, Masan group đạt 38.989 tỷ đồng doanh thu - tăng 4,5% so với 6T2023, lợi nhuận sau thuế đạt 1.425 tỷ đồng - tăng 64% và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 607 tỷ đồng - tăng 90%.