Masterise không chỉ cung cấp nhà mà là không gian trải nghiệm

Năm thứ 4 liên tiếp Masterise Group với thương hiệu Masterise Homes được vinh danh "Nhà Phát triển Bất động sản tiêu biểu". Nhân dịp này, bà Thi Anh Đào đã chia sẻ về các xu hướng mới của thị trường bất động sản trong chu kỳ tiếp theo.

Thị trường nhiều biến động chính là phép thử để chọn lọc các doanh nghiệp có năng lực

Trong cuộc trao đổi, bà Thi Anh Đào đã chia sẻ thông tin từ các báo cáo cho thấy tính chu kỳ của thị trường bất động sản. Đồng thời chỉ ra 3 điểm mấu chốt đã được hình thành có thể thay đổi cuộc chơi trên thị trường ở chu kỳ sắp tới, bao gồm:

Thứ nhất, việc điều chỉnh giá đất gần đây giúp thị trường minh bạch hơn. Chính vì thế, để tiếp tục tham gia chu kỳ này đòi hỏi các chủ đầu tư phải có năng lực phát triển sản phẩm chất lượng, bền vững.

Thứ hai, trong chu kỳ đi xuống của bất động sản thời gian qua, những biến cố trên thị trường bất động sản đã diễn ra ảnh hưởng rất lớn đến các yếu tố có ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của người dân và các nhà đầu tư. Theo đó, họ quan tâm nhiều hơn đến năng lực phát triển sản phẩm bền vững của doanh nghiệp, được thể hiện qua 3 yếu tố là pháp lý, vị trí và chất lượng xây dựng.

Cuối cùng là thay đổi từ khách hàng. Đặc biệt là giới trí thức trung lưu ở Việt Nam mà Masterise đang phục vụ. Nhu cầu về không gian sống chất lượng đã không còn gói gọn trong phạm vi căn nhà nữa mà đến từ môi trường sống xung quanh, thể hiện qua mảng xanh trong khu vực sống, tiện ích, thiết kế phù hợp với sinh hoạt hằng ngày của cư dân và quan trọng nhất là cộng đồng cư dân sống ở đó. Nhà không chỉ là nơi để ở, mà là không gian trải nghiệm và chia sẻ thời gian chất lượng cùng các thành viên trong gia đình.

Theo bà Thi Anh Đào, ở bất kỳ chu kỳ phát triển nào của thị trường đều có cả cơ hội và thách thức. Với những doanh nghiệp có tầm nhìn, cam kết cho những giá trị bền vững cùng năng lực phát triển sản phẩm chất lượng sẽ tìm thấy cơ hội phát triển cho riêng mình.

Hạ tầng: đòn bẩy giúp định hình thị trường

Khi bàn về xu hướng dịch chuyển dân cư, bà Thi Anh Đào cho biết những yếu tố có ảnh hưởng đến điều này, bao gồm quy hoạch, pháp lý, tốc độ phát triển hạ tầng, quỹ đất…và cho biết khu Đông TP.HCM là một trong những khu vực đang thu hút Masterise vì có nhiều lợi thế về quỹ đất, nhận được sự đầu tư phát triển hạ tầng mạnh mẽ từ nhà nước.

Theo bà Thi Anh Đào, hiện Masterise đang tập trung phục vụ tập khách hàng trung lưu và có nhu cầu tìm kiếm một dự án có môi trường sống chất lượng không chỉ riêng phạm vi căn hộ của họ. Với cách tiếp cận như vậy, doanh nghiệp phát triển các dự án với quỹ đất tiềm năng thích hợp, không ngừng nâng tầm sống và mang đến giá trị cao nhất cho khách hàng.

Chia sẻ về một dự án nổi bật tại khu Đông - The Global City, bà Thi Anh Đào chia sẻ dự án được quy hoạch chuẩn quốc tế và thiết kế theo triết lý "đô thị vị nhân sinh" để tạo ra không gian sống xanh, kết nối và gia tăng giá trị sống của mỗi người. Kết hợp với nguyên lý thiết kế bền vững, khu đô thị không chỉ cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm từ căn hộ, nhà phố, biệt thự…cùng những tiện ích cao cấp như trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, trường học quốc tế mà còn mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa không gian sống và cảnh quan tự nhiên, thông qua tiêu chí bảo tồn tối đa mảng xanh và mặt nước.

Tất cả đang hoàn thiện những mảnh ghép lớn của một đô thị đua tranh với quốc tế, nơi xứng đáng để sống, để cống hiến trí tuệ và sự sáng tạo.

Bất động sản hàng hiệu có quy chuẩn riêng, tạo giá trị trường tồn

Bà Thi Anh Đào nhấn mạnh, có 2 yếu tố không thể thiếu của một bất động sản cao cấp hay hàng hiệu chính là vị trí và sự bảo chứng giá trị của sản phẩm thông qua việc hợp tác với các đối tác, thương hiệu đẳng cấp toàn cầu. Có những thương hiệu đã có giá trị hơn 100 năm, trở thành bảo chứng cho giá trị dài hạn, chất lượng và được xem như di sản truyền đời qua các thế hệ. Đồng thời, trở thành niềm kiêu hãnh, tự hào cho những vị chủ nhân sở hữu bất động sản hàng hiệu.

Những quy chuẩn này là các yếu tố cơ bản mang tính quyết định khi nói về bất động sản hàng hiệu, thị trường Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài quy luật này.

Lấy ví dụ về điều này, hiện Masterise đang sở hữu danh mục bất động sản hàng hiệu lớn nhất Việt Nam với sự hợp tác chiến lược cùng các thương hiệu thuộc tập đoàn Marriott International tại các dự án như khu phức hợp BĐS hàng hiệu Grand Marina, Saigon và The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand. Ngoài ra còn có The Rivus by Elie Saab. Đây là khu dự án đầu tiên và duy nhất tại khu vực châu Á được thương hiệu nổi tiếng toàn cầu này chọn hợp tác bên cạnh các khu dinh thự giới hạn khác được mang tên Elie Saab trên thế giới.

Yếu tố kết nối văn hóa cội nguồn đóng vai trò quan trọng khi phát triển dự án

Chia sẻ về sự khác biệt trong cách Masterise phát triển các dự án, bà Thi Anh Đào cho biết điều thực sự làm Masterise Homes tự hào về các sản phẩm bất động sản cao cấp chính là việc hợp tác với các đối tác quốc tế để kiến tạo nên các dự án không chỉ khác biệt về mặt thiết kế, mà còn kết nối với văn hóa của người Việt, hướng họ về cội nguồn.

Việc gìn giữ và phát huy văn hóa bản địa là một trong những yếu tố quan trọng đã được các nền kinh tế phát triển chú trọng thực hiện.

Cụ thể tại dự án The Global City, các căn nhà phố SOHO được Foster+Partners thiết kế với những mặt tiền và chiều cao khác nhau, phảng phất hình ảnh bất đối xứng các dãy nhà phố ở TP.HCM. Với thiết kế hệ thống lam cửa linh hoạt, phù hợp cho các phong cách sống cởi mở, hiện đại mà vẫn phù hợp với lối sống kín đáo của các nước châu Á. Những thiết kế như vậy là một nét đặc trưng của đô thị TP.HCM và nó đã nằm sâu trong tiềm thức người dân sinh sống ở thành phố này. Chúng tôi muốn giữ lại nét văn hóa này trong mỗi sản phẩm của Masterise Homes và kết hợp với không gian sống chuẩn quốc tế.

Với dự án bất động sản hàng hiệu Grand Marina, Saigon, trên nền di sản hơn 200 năm của khu di tích xưởng đóng tàu Ba Son, những căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott đã xuất hiện như những tài sản hàng hiệu có giá trị tích sản bền vững, lưu truyền cho thế hệ tương lai; đồng thời lưu giữ những chỉ dấu lịch sử của khu Ba Son.

Những phát triển mới này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn ngày càng tăng của các khu BĐS hàng hiệu, kiến tạo các cộng đồng quốc tế, tinh hoa tại Việt Nam. Chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng khi tầng lớp trung lưu ở Việt Nam ngày càng phát triển, bên cạnh yêu cầu về một môi trường sống chất lượng, yếu tố kết nối văn hóa cội nguồn cũng phải song hành để cư dân luôn cảm nhận được sự bền sâu gốc rễ trong nơi sinh sống của mình.