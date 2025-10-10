"Mất 600 triệu khi nước rút, làm gì còn nước mắt mà khóc"

Những ngày vừa qua, trên truyền thông lẫn khắp các diễn đàn mạng xã hội, tình hình mưa lũ lịch sử ở miền Bắc nói chung và tình hình ngập lụt ở Thái Nguyên nói riêng đang là vấn đề được quan tâm hơn bao giờ hết. Nước lên nhanh, dâng cao suốt nhiều ngày khiến nhiều người "trở tay không kịp", chịu thiệt hại nặng nề về tài sản.

Nước rút cũng là lúc nhiều nơi chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn.

Hình ảnh bên trong một shop thời trang ở Thái Nguyên được chính chủ quán đăng tải khiến nhiều người không khỏi xót xa. "Làm gì còn nước mắt mà khóc. Nhờ mọi người khiêng 6 bao hàng đi vứt, ai cũng xót cho nhưng em bảo đừng nhìn lại nó sẽ không thấy tiếc...", những dòng tâm sự viết vội của chị Nguyễn Huệ trên Facebook cá nhân.

Khung cảnh bên trong cửa hàng thời trang của chị Nguyễn Huệ.

Hàng hóa gần như hư hỏng toàn bộ.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Huệ cho biết cửa hàng thời trang của mình có 3 tầng, thì đã ngập đến tầng thứ 2. Trong đó, tầng một chứa rất nhiều quần áo, gần như chìm trong bùn, đất.

"Mất hết. Mình tính tổng thiệt hại khoảng 500-600 triệu đồng, nước lên nhanh quá, không kịp trở tay. Bây giờ, khi nước rút đi rồi, mình và gia đình khoảng mười mấy người ở đây đang dọn dẹp mà chưa đâu vào đâu", chị nói.

Chị Huệ cho biết đang cùng với các thành viên trong gia đình dọn dẹp nhiều ngày liền nhưng chưa đâu vào đâu.

Chị Huệ cũng cho biết thêm gần như hàng hóa đều bị hư hỏng nặng, phải gom đi vứt, những sản phẩm nào còn dùng được thì chị sẽ làm sạch, đem đi thanh lý, gom góp được đồng nào hay đồng đó. "Thôi thì còn người là còn của chứ bây giờ không biết phải làm như thế nào nữa", chị Huệ chia sẻ.

Cũng ở Thái Nguyên, hình ảnh shop thời trang của chị Trang Nguyễn khiến nhiều người rơi nước mắt.

Toàn bộ sản phẩm ngập trong bùn nước.

"Cũng chuẩn bị tinh thần mất trắng rồi, nhưng khi lội sang tới nơi chỉ muốn ngất đi luôn chứ không phải khóc nữa. Công sức tiền bạc của cải thế là xong, không cứu vớt được gì nữa rồi. Đừng ai bảo em sao không biết chạy lên tầng 2 nhé, vì tầng 2 còn thủng kìa

Yagi năm ngoái còn làm lại được năm nay đúng không biết làm lại từ đâu luôn. Em mất trắng rồi các bác ạ…", chị Trang Nguyễn chia sẻ.

Chia sẻ trên sóng chương trình Thời sự lúc 19h (hôm qua 9/10), anh Trần Ngọc Chung (Thái Nguyên) cho biết cửa hàng ngập lên đến gần 2m, khi nước rút thì toàn bộ hàng hóa gần như hư hỏng, phải nhanh chóng huy động người thân đến hỗ trợ dọn dẹp. "Thôi thì bây giờ có cái gì nổi trước mặt thì dọn trước thôi chứ không biết bắt đầu từ đâu", anh Chung nói.

Hình ảnh bên trong cửa hàng của anh Chung. Ảnh chụp màn hình: VTV.

Bà Nguyễn Thị Tú (Thái Nguyên) không kìm được nước mắt: "Mất hết, nói chung là tài sản mất hết, không còn cái gì nữa. Hôm qua dọn đến 3h sáng vẫn chưa xong, sợ lắm..." Ảnh chụp màn hình: VTV.

Tình trạng nước ngập sâu, kéo dài cũng khiến cho thiệt hại thêm phần nặng nề.

Một chủ cửa hàng thời trang trẻ em ở Thái Nguyên bật khóc khi kho hàng thu đông mới nhập về để bán bị nước lũ nhấn chìm.Ảnh: Như Hoàn.

Ảnh: Như Hoàn.

Ảnh: Như Hoàn.

Lúc này, lướt mạng xã hội từ TikTok đến Facebook, hay Threads, rất nhiều người chia sẻ hình ảnh cửa hàng thiệt hại do mưa bão. Nhiều người dù đã lường trước thiệt hại do nước lũ tràn vào cửa hàng, nhưng khi trực tiếp chứng kiến cảnh tượng hoang tàn sau trận ngập, vẫn không khỏi bàng hoàng. Mất điện, thiếu nước sạch cũng khiến quá trình dọn dẹp trở nên khó khăn.

Song, ai nấy đều cho biết đang cố gắng hết sức dọn dẹp, khắc phục hậu quả trên tinh thần "còn người là còn của". "Những ngày chạy lụt, chứng kiến mọi thứ bị cuốn trôi, khó lòng mà không cảm thấy chán nản, thất vọng. Nhưng còn người là còn của, đúng vậy, dù khó khăn đến đâu, ta vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại", một cư dân mạng bình luận.

Chủ một cửa hàng thời trang nghẹn ngào chia sẻ trong nước mắt: "Mất sạch rồi..." Toàn bộ hàng đã bị ngâm trong nước bẩn, bám đầy bùn non. Ảnh: Bùi Thảo.

Chủ cửa hàng này thì cho biết bão đã đánh bay cả cửa cuốn, hàng hóa trôi dạt đi nhiều nơi. Nguồn: Trang mun.

Người phụ nữ này cho biết kho quần áo của cô đã ngập hết. Ảnh: Sỉ lớn cao cấp.



