Mất điện kéo dài mở ra cơ hội kinh doanh đèn năng lượng mặt trời

Đến nay thị trường đèn đã phát triển với hàng trăm loại đèn, bổ sung nhiều tính năng mới, đáp ứng hầu hết nhu cầu chiếu sáng sinh hoạt, trang trí, bảo vệ… Tuy nhiên mối lo lớn nhất trong một thị trường mới là luôn có kẻ xấu và người tốt. Người tốt luôn muốn gia tăng uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm, còn kẻ xấu thì chỉ nhìn lợi ích trước mắt, tìm nhập những loại đèn giá rẻ bán kiếm lời.



TP Solar là đơn vị hàng đầu cho xu hướng phát triển đèn năng lượng mặt trời

Là một trong những công ty đầu tiên mang sản phẩm đèn năng lượng mặt trời về Việt Nam, TP Solar đã khẳng định được vị thế trên thị trường, quy mô rộng khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc, với hơn 200 đại lý lớn nhỏ cùng hàng vạn bộ đèn được lắp đặt mỗi năm và TP Solar còn tích cực đi đầu trong hành trình mang đến hệ sinh thái trong lành, an toàn phủ khắp tỉnh thành cả nước.



Về chất lượng: Thông số kỹ thuật vượt trội, được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa vào sản xuất từng bộ đèn.

Về diện mạo: Cải tiến không ngừng từ những chi tiết nhỏ nhất trong từng sản phẩm, nâng cao cả về độ sáng và tính thẩm mỹ của sản phẩm.

Về quy cách đóng gói, vận chuyển: Chuẩn hóa quy cách đóng gói bằng xốp định hình, chắc chắn và an toàn, đầy đủ thông tin sản phẩm trên mỗi vỏ thùng.

Về dịch vụ bảo hành: TP Solar là đơn vị hàng đầu trên thị trường đèn năng lượng mặt trời triển khai bảo hành điện tử qua mã QR code trên từng sản phẩm thay cho bảo hành bằng tem vỡ hoặc giấy bảo hành thông thường. Dịch vụ tổng đài số miễn phí 24/7, đảm bảo tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng kịp thời, nhanh chóng và chính xác nhất.

TP Solar - Đồng hành cùng bạn trong cuộc sống xanh

Không chỉ hữu ích đối với các hộ gia đình mà đối với doanh nghiệp, đèn năng lượng mặt trời được xem là giải pháp tối ưu và tiết kiệm chi phí tốt nhất. Với bước tiến phát triển vượt trội của kỹ thuật - công nghệ ứng dụng vào khai thác ánh sáng mặt trời chuyển hóa thành năng lượng phục vụ đời sống sinh hoạt của con người, không lo về nguồn điện bị cạn kiệt.

TP Solar cung cấp sản phẩm chính hãng, uy tín hàng đầu Việt Nam

Tất cả đèn năng lượng mặt trời TP Solar đều được thiết kế đạt tiêu chuẩn IP67, được sản xuất bằng công nghệ cao cho độ bền vượt trội, khả năng chiếu sáng trong thời gian dài, dao động trên 10 giờ liên tiếp cùng phạm vi chiếu sáng rộng đem lại hiệu quả cao nhất cho người sử dụng. Bên cạnh đó, TP Solar cũng rất chú trọng tính thẩm mỹ cao trong mỗi sản phẩm, góp phần tô điểm cho không gian sử dụng trở nên rực rỡ hơn.

Bằng việc liên tục ứng dụng công nghệ mới, hơn 60 mẫu sản phẩm đèn năng lượng mặt trời TP Solar cung cấp đều sở hữu tính năng thông minh, có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, kiểm định chất lượng: Giấy chứng nhận CO (Certificate of Origin - Là giấy chứng nhận xuất xứ, hợp pháp về thuế quan và các quy định khác của pháp luật về xuất nhập khẩu) và giấy chứng nhận CQ (Certificate of Quality - Là giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế chung).

TP Solar Thương hiệu có số lượng Đại lý và điểm bán phủ rộng toàn quốc

Hiện nay TP Solar có 2 chi nhánh tại Hà Nội Và Đồng Nai cùng hệ thống hàng trăm Đại lý phủ khắp các tỉnh thành. Sản phẩm điện tử kỹ thuật là một trong những loại sản phẩm cần được mua và bảo hành tại cửa hàng. Chính vì thế, TP Solar đã phát triển mạng lưới các đại lý trải dài từ Bắc tới Nam nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm các sản phẩm chính hãng, tạo cơ hội kinh doanh cho nhiều cửa hàng đang tìm kiếm thêm sản phẩm để gia tăng doanh thu.

Sau nhiều năm nỗ lực nghiên cứu, cho ra mắt những sản phẩm Uy tín - Chất lượng, TP Solar tự hào nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng triệu người dân Việt. Khẳng định là "Thương hiệu đèn năng lượng mặt trời hàng đầu Việt Nam về chất lượng và dịch vụ", mang thương hiệu Việt ra toàn thế giới, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đem đến giá trị thiết thực nhất cho khách hàng thông thái.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

- Tư vấn đại lý: 0854.594.555

- CSKH: 1800 64 64 50

- Trụ sở: C61 - 20, KĐT Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

- Cơ sở miền Bắc: C03 - 40, KĐT Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

- Cơ sở Miền Nam: 75 Võ Nguyên Giáp, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Website: www.tpsolar.vn

- Email: hotro@tpsolar.vn