Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mặt hàng từng "làm mưa làm gió" ở Trung Quốc nay bị bán tháo: Giá giảm mạnh chưa chắc có người mua

11-02-2026 - 07:54 AM | Thị trường

Làn sóng này thực chất là một giai đoạn chuyển đổi đầy khó khăn.

Đầu năm 2026, thị trường thiết bị bay không người lái (flycam) tiêu dùng tại Trung Quốc đang trải qua một đợt tái định giá tài sản mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa các quy định bay siết chặt và tốc độ đào thải công nghệ nhanh chóng đã khiến flycam từ một món đồ công nghệ giải trí dần trở thành một "gánh nặng" đối với nhiều người dùng phổ thông.

Các quy định mới về quản lý trật tự an ninh của Trung Quốc đã chính thức đưa hành vi bay flycam trái phép vào danh mục xử phạt hành chính. Đồng thời, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã triển khai hệ thống quản lý, yêu cầu mọi chuyến bay phải được khai báo qua hệ thống.

Những hành vi "bay đen" (bay không phép bằng cách tắt tín hiệu định vị) vốn phổ biến trước đây hiện phải đối mặt với rủi ro pháp lý rất lớn. Dự kiến từ tháng 5/2026, tiêu chuẩn nhận dạng từ xa và đăng ký tên thật sẽ được áp dụng triệt để, khiến các thiết bị chưa kích hoạt hoặc chưa định danh sẽ không thể cất cánh.

Làn sóng bán tháo và sự sụt giảm giá trị kỷ lục

Số liệu từ các nền tảng giao dịch đồ cũ cho thấy, chỉ riêng trong tháng 1/2026, lượng flycam rao bán đã vượt quá 60.000 chiếc, tăng đột biến 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung tăng vọt đã đẩy giá thu mua xuống mức thấp chưa từng thấy.

Điển hình như dòng DJI Air 3S – mẫu máy "hot" của năm 2025 - đã chứng kiến giá thu mua giảm từ 6.000 NDT xuống còn khoảng 4.900 NDT (giảm hơn 20%) chỉ sau vài tháng. Đối với các dòng máy nhập môn, mức chiết khấu thậm chí lên tới hơn 50% so với giá niêm yết. Nhiều đơn vị thu mua tại miền Nam Trung Quốc cho biết giá cả hiện đang thay đổi theo từng tuần, và một số dòng máy cũ hiện gần như không có người hỏi mua.

Người dùng phổ thông thay đổi

Giới phân tích nhận định đợt bán tháo này không đơn thuần là chu kỳ nâng cấp công nghệ thông thường. Môi trường bay ngày càng thu hẹp và chi phí tuân thủ pháp lý tăng cao đã đẩy ngưỡng sử dụng flycam lên một tầm mức mới. Đối với nhiều "tay chơi" nghiệp dư, flycam không còn là thiết bị giải trí đơn giản mà trở thành một thiết bị chuyên dụng đòi hỏi sự am hiểu về luật pháp và quy trình vận hành phức tạp. Thay vì thảo luận về "góc quay đẹp", cộng đồng người dùng hiện nay tập trung nhiều hơn vào việc "nơi nào còn được phép bay hợp pháp".

Tình trạng "càng bán càng giảm giá" đang tạo ra tâm lý chờ đợi từ phía người mua, làm trầm trọng thêm vòng xoáy sụt giảm giá trị. Lĩnh vực flycam tiêu dùng đang trải qua giai đoạn "đau đớn" khi chuyển đổi từ thuộc tính đồ chơi điện tử sang thiết bị chuyên dụng.

Về lâu dài, dù tiềm năng công nghệ vẫn còn rất lớn, nhưng thách thức lớn nhất của thị trường flycam hiện nay không còn là cuộc đua về thông số kỹ thuật, mà là cuộc chơi của sự thích nghi với môi trường pháp lý và khả năng duy trì niềm tin của người dùng.

Nga đón tin vui lớn từ láng giềng Việt Nam

Theo Minh Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một cây bạc tỷ của Việt Nam vừa lập kỷ lục xuất khẩu cao nhất lịch sử: Tổng thu hơn 300 triệu USD, doanh nghiệp nào đóng góp lớn nhất?

Một cây bạc tỷ của Việt Nam vừa lập kỷ lục xuất khẩu cao nhất lịch sử: Tổng thu hơn 300 triệu USD, doanh nghiệp nào đóng góp lớn nhất? Nổi bật

Trung Quốc làm gì mà khiến thị trường kim loại toàn cầu chao đảo?

Trung Quốc làm gì mà khiến thị trường kim loại toàn cầu chao đảo? Nổi bật

Từ 'số 1 không bàn cãi' đến bị Việt Nam 'vượt mặt': Vì đâu khách Trung Quốc 'quay lưng' với Thái Lan?

Từ 'số 1 không bàn cãi' đến bị Việt Nam 'vượt mặt': Vì đâu khách Trung Quốc 'quay lưng' với Thái Lan?

07:26 , 11/02/2026
Tin vui về iPhone 18 Pro Max

Tin vui về iPhone 18 Pro Max

07:18 , 11/02/2026
Khởi tố Phan Tuấn An SN 1994 vì đánh bạc 39 tỷ đồng/tháng

Khởi tố Phan Tuấn An SN 1994 vì đánh bạc 39 tỷ đồng/tháng

06:56 , 11/02/2026
Sầu riêng tiền triệu 'cháy hàng' dịp Tết, Việt kiều về nước săn lùng đặc sản

Sầu riêng tiền triệu 'cháy hàng' dịp Tết, Việt kiều về nước săn lùng đặc sản

21:01 , 10/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên