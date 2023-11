“Mắt kém đặt nhầm lệnh” là… có thật?

HAG làm “dậy sóng” dư luận với những lùm xùm trong công bố danh sách người mua. Thị trường làm nhiều nhà đầu tư “xỉu up, xỉu down” vì sự thất thường, liên tục giằng co quanh mốc 1100. “Cánh tay phải” đắc lực của Warren Buffett - huyền thoại Charlie Munger qua đời khiến nhiều “di sản tinh thần” của ông gần đây được nghiền ngẫm lại. Tất cả đã được chia sẻ trong Bí mật Đồng tiền mùa 2 - số 38: “Chào 11”.



Tầm quan trọng của tầm nhìn

Mr.X30 Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Trưởng ban Đào tạo và Phát triển, CTCP Chứng khoán SSI chia sẻ: “Dù số tài sản của Munger không phải quá đồ sộ nếu so với nhiều nhà đầu tư khác, tuy nhiên, cá tính thẳng thắn mới là ấn tượng mạnh nhất Munger để lại cho mọi người. Nếu Warren Buffett nổi tiếng với sự dễ chịu, Munger lại là một nhân vật nghiêm nghị, “sẵn sàng xiên bất kỳ ai”. Sự đối lập ấy chính là thứ khiến cặp đôi “Munger - Buffett” trở thành “bất khả chiến bại”.

Khi được Host Ngọc Trinh hỏi về tầm quan trọng của việc tìm ra những người đồng đội, người bạn chung chí hướng trong đầu tư, BTV Hoàng Nam chia sẻ: “Ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác, người ta thường vẫn tìm đến những hội nhóm về đầu tư. Nhà đầu tư giỏi nhất cũng có mắc sai lầm, đầu tư “có bạn có bè” sẽ giúp chúng ta tự tin hơn, như cách Buffett và Munger bù trừ cho nhau.” Ngoài ra, BTV Hoàng Nam cũng chia sẻ, anh tâm đắc với triết lý: Đạo đức là yếu tố quyết định một doanh nghiệp sẽ đi được bao xa, coi đạo đức doanh nghiệp là một tiêu chí đánh giá đầu tư của Munger.

Nói thêm về Charlie Munger, Mr.X30 chia sẻ, Munger là nhà đầu tư Mỹ hiếm hoi tin tưởng vào thị trường Trung Quốc và nhận về những thành quả. Xây dựng một tầm nhìn đủ rộng để quan sát; đủ sâu để đánh giá - từ đó đưa ra những lựa chọn phù hợp với khẩu vị rủi ro của bản thân và tình hình thực tế cũng chính là cách để thành công trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Khi được hỏi về tiêu chí để đánh giá một nhà đầu tư thành công ở thời điểm hiện tại, BTV Hoàng Nam nhấn mạnh: “Bạn không cần phải đặt ra những mục tiêu như tăng trưởng 50 hay 100%. Giả dụ VN-Index tăng 10% hay lãi suất tiết kiệm ngân hàng là 10%, hiệu suất đầu tư 12% đã là thành công. Không cần nhìn quá nhiều vào thành công của người khác.”

Minh bạch và… minh mẫn

Câu chuyện đạo đức, tính pháp lý và minh bạch lần nữa được nêu lên khi bàn đến việc Hoàng Anh Gia Lai (HAG) huỷ danh sách nhà đầu tư tham gia mua 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ chỉ sau… 1 ngày công bố, đơn vị được công bố đã mua trả lời không biết gì về thông điệp này. BTV Hoàng Nam đưa quan điểm không nên đặt quá nhiều tỷ trọng đầu tư vào một doanh nghiệp đã từng có nhiều lùm xùm trong quá khứ như HAG.

Trong một diễn biến khác, lãnh đạo Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) mới đây đã giải trình về lý do giao dịch 5.000 cổ phiếu mà không thông báo là do… mắt kém. Mr.X30 chia sẻ thông tin trên hoàn toàn có thể là thật. Trong thời gian đầu làm việc tại SSI, đã từng có lần anh nhầm nút B tức Buy (“Mua” trong tiếng Anh) thành nút bán. Mãi tới khi có thông báo tài khoản hết tiền, anh Hưng mới nhận ra sự đãng trí của mình. Rất may mắn, thị trường đã uptrend sau đó, vị Kinh tế trưởng đã không gặp hậu quả nào.

Một câu chuyện khác liên quan tới “tiếng gọi của lý trí” cũng đã được chia sẻ. Trong khi đang livestream trên các nền tảng, một hồi chuông điện thoại gọi tới Mr.X30 đã cắt ngang Bí mật đồng tiền. Khi được BTV Ngọc Trinh hỏi đâu là cuộc gọi mang lại nhiều cảm xúc nhất, là cuộc gọi giá trị nhất từng nhận được với tư cách một nhà đầu tư, Mr.X30 đã chia sẻ đó là cuộc gọi… đòn bẩy (call margin). Khi còn trẻ, Mr.X30 đã sử dụng margin với tỷ lệ khá cao, những cuộc gọi yêu cầu thanh toán cũng tỷ lệ thuận với “độ cao” ấy. Chính những cuộc gọi, những tin nhắn trên đã giúp anh thành công hơn, có thể “ghìm phanh” trước khi “mất lái” và đưa việc đầu tư về một quỹ đạo an toàn.