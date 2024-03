Mắt Kính Shady - Thương hiệu của uy tín, chất lượng và tận tâm

Năm 2023 vừa qua, Mắt Kính Shady vinh dự trở thành một trong những đại lý được vinh danh Top 10 Transitions Store và TOP 20 Varilux Experts đến từ thương hiệu tròng kính hàng đầu thế giới Essilor Pháp.

Top 10 Transitions Store và TOP 20 Varilux Experts

Tính đến 2024, Shady đã thành lập 4 chi nhánh tại các địa điểm trung tâm Sài Gòn, không ngừng nỗ lực và vươn mình trở thành thương hiệu Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Tận Tâm với 197.546+ đôi mắt được chăm sóc và bảo vệ.

Với slogan "See better. Live better" Shady luôn mang đến những sản phẩm tối ưu nhất để giúp khách hàng cải thiện thị lực, mang lại đôi mắt sáng khỏe, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Sản phẩm chất lượng luôn gắn liền với dịch vụ tận tâm, Shady đề cao trách nhiệm và uy tín để mang đến sự hài lòng nhất trong mọi hành trình trải nghiệm của khách hàng, "để khi khách hàng nghĩ tới kính mắt, Shady sẽ là tên gọi đáng tin cậy nhất" - như lời chia sẻ của Founder, Ceo Ông Nguyễn Văn Hoài là KTV Trưởng tại Mắt Kính Shady.

Hiện tại, Shady là hệ thống tại Việt Nam được tập đoàn tròng kính Essilor Pháp cấp chứng nhận là Top đại lý cao cấp, uy tín, chất lượng. Và là đối tác chiến lược của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Charmant Z, Gucci, Line Art, Montblanc, Tom Ford, Calvin Klein, Lacoste, Levi’s, Ray Ban, Oakley, Burberry, Prada, Coach, Michael Kors, Vogue, Armani Exchange, Chopard, S.T Dupont, Porsche Design, Police, Furla, Emporio Armani…



Chứng nhận từ tập đoàn tròng kính hàng đầu thế giới - Essilor Pháp

Ngay từ khi thành lập, Shady đã chú trọng đến sự đa dạng mẫu mã và thị hiếu của người tiêu dùng. Cửa hàng quy tụ hàng ngàn mẫu gọng từ nhựa đến kim loại, đủ mọi form dáng theo từng kiểu khuôn mặt, màu sắc bắt mắt cùng chất liệu phong phú, đa phong cách theo hơi hướng cổ điển lẫn hiện đại tạo nên một không gian mua sắm với những mẫu gọng thời trang, bắt trend nhất. Shady liên tục cập nhật xu hướng hàng tuần, các BST mới ra mắt hay những mẫu kính lọt top tìm kiếm. Bởi vậy, khi đến đây bạn sẽ không quá bất ngờ khi có vô vàn sự lựa chọn.

Hệ thống sản phẩm đa dạng được bày trí chỉnh chu, đẹp mắt

Một điểm đặc trưng níu chân khách hàng của Shady là mức giá hấp dẫn được áp dụng xuyên suốt. Với ưu đãi lên đến 30% các loại tròng kính siêu mỏng, tròng kính chống ánh sáng xanh, tròng kính đổi màu, chống chói lóa,… chế độ bảo hành váng phủ dài hạn 12 tháng cùng dịch vụ đo - khám thị lực miễn phí và cắt kính lấy ngay. Ngoài ra, chính sách ưu đãi độc quyền dành riêng cho khách hàng thành viên lên đến 30%, các mức giảm ngoạn mục cho gọng kính và kính mát chính hãng lên đến 20% và nhiều quà tặng đi kèm cũng là những điểm mấu chốt khiến khách hàng quay trở lại. "Tiền nào của đó, bên đây chất lượng thật, giá mềm hơn các chỗ khác, chăm sóc khách hàng tốt" - Chị Kim Dung - Một khách hàng cho biết.

Tay nghề chuyên nghiệp, thành thục của đội ngũ KTV cũng là một điểm sáng tại Shady. Đội ngũ KTV được đào tạo chuyên môn tại Bệnh Viện Mắt TP.HCM, Bệnh Viện Y Khoa Phạm Ngọc Thạch… có kinh nghiệm lâu năm với quy trình đo khám thị lực chuẩn BV Mắt đảm bảo sự chính xác và an tâm cho khách hàng. Cùng với đó, thợ kỹ thuật mài/ lắp dày kinh nghiệm, hoàn thiện sản phẩm nhanh gọn và thẩm mỹ, luôn kiểm tra chỉnh chu, cẩn thận trước khi đưa đến tay khách hàng, đáp ứng đúng nhu cầu và thỏa mãn được kỳ vọng mà khách hàng mong đợi.

Founder, Ceo Ông Nguyễn Văn Hoài - KTV Trưởng tại Mắt Kính Shady

Không dừng lại ở đó, đội ngũ tư vấn viên trẻ trung, năng động và am hiểu về sản phẩm tại Shady cũng nhận được đánh giá rất tích cực. Bằng một thái độ chuyên nghiệp và thân thiện, khách hàng hoàn toàn có thể thoải mái nói lên mong muốn của mình và được hỗ trợ tận tình để tìm được một sản phẩm phù hợp nhất theo nhu cầu, sở thích, đặc điểm khuôn mặt giúp bạn định hình phong cách cá nhân, tự tin và thoải mái trong công việc hay các hoạt động giải trí hàng ngày.

Shady đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, cao cấp với không gian mua sắm rộng rãi, thoải mái, mọi quy trình đều được thực hiện rõ ràng, minh bạch với sự tận tâm và trách nhiệm. Ghé tới Shady, khách hàng luôn nhận được sự quan tâm và được chăm sóc tận tình để có một sản phẩm hỗ trợ tốt nhất cho thị lực. Bằng những cố gắng không ngừng nghỉ, Shady đã mang cái "tâm" để phục vụ khách hàng và may mắn thay sự cố gắng đó đã được các khách hàng của Shady nhìn thấy và công nhận.

Các chi nhánh của Shady tại Hồ Chí Minh:

• Store 1: 7/38 Thành Thái, Phường 14, Quận 10

• Store 2: 173 Đồng Đen, Phường 11, Quận Tân Bình

• Store 3: 7 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

• Store 4: 315 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3

Hotline/ Zalo: 0903160669 - 0938604604

Website: www.matkinhshady.com

Facebook: Mắt Kính Shady