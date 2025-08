Mất mùa na đặc sản, nông dân Hải Phòng thất thu tiền tỷ

Đi khắp vườn na, khách chỉ chọn lọc được vài kg trong vườn na rộng hàng nghìn mét vuông của gia đình ông Toàn. Do ảnh hưởng bởi bão Yagi, vườn na sinh trưởng chậm hơn, quả cũng không to đều, nhiều cây lá úa vàng, quả nhỏ hơn so với những năm trước.