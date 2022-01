Mật ong trộn cùng thứ này còn tốt hơn trăm viên thuốc bổ: Là thuốc nhuận tràng mạnh nhất, phụ nữ dùng sẽ trắng da, đàn ông sẽ "sung mãn" bất ngờ

Nhắc đến mật ong là nhắc đến những bài thuốc dân gian tuyệt vời khi chúng được kết hợp cùng chanh đào hay tỏi. Thế nhưng, còn có một cách sử dụng mật ong vô cùng hiệu quả đó là: Kết hợp cùng với gừng.

Cả mật ong và gừng đều là những nguyên liệu có tác dụng trị bệnh tốt. Trong Đông y, gừng tươi còn có tên gọi là Sinh Khương, có vị cay, tính ấm. Có tác dụng tán hàn, long đờm, thường được sử dụng để chữa các chứng phong hàn và kích thích tiêu hóa. Còn mật ong, có vị ngọt, tính bình. Có tác dụng ích khí, bổ hư tổn, thanh nhiệt, nhuận táo, giải độc, giảm đau, sát trùng, uống lâu dài làm sáng tai mắt, yên ngũ tạng, kiện toàn sức khỏe, chống lão hóa.

Phụ nữ dùng hỗn hợp gừng mật ong sẽ có tác dụng xóa nếp nhăn và làm trắng da.

Khi kết hợp với nhau, gừng mật ong sẽ giúp cho cơ thể chúng ta được thúc đẩy tuần hoàn máu, đẩy lùi cảm lạnh, giảm nôn mửa. Phụ nữ dùng hỗn hợp gừng mật ong sẽ có tác dụng xóa nếp nhăn và làm trắng da. Còn đàn ông khi sử dụng sẽ giúp cải thiện chức năng sinh lý. Cụ thể như sau:

Sử dụng gừng trộn mật ong trong 1 tuần, cơ thể sẽ thay đổi ra sao?

1. Làn da phụ nữ căng bóng hơn

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, người ta tin rằng làn da lão hóa nhanh là do việc lưu thông khí và huyết trong cơ thể kém. Trong khi đó gừng có tính ấm, kích thích tuyến mồ hôi để giải độc, giúp lưu thông khí và huyết trong cơ thể. Ngoài ra, chất gingerol chứa trong gừng có tác dụng chống oxy hóa mạnh, có tác dụng loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, mật ong chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa cũng có thể loại bỏ các chất độc hại.

Chính vì thế, phụ nữ thường xuyên uống nước gừng mật ong không chỉ giúp cải thiện khả năng chống oxy hóa của da mà còn loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể một cách hiệu quả, giảm sự xuất hiện của các vết nám trên khuôn mặt, giúp da săn chắc và đàn hồi hơn.

2. Ngăn ngừa táo bón

Gừng và mật ong được mệnh danh là "thuốc nhuận tràng tự nhiên" mạnh nhất, vì nước mật ong gừng có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa của dạ dày và ruột, đồng thời có tác dụng giảm mỡ và làm ẩm ruột. Đối với những người bị táo bón lâu ngày, uống nước mật ong gừng mỗi ngày sẽ giúp giảm triệu chứng rất nhanh.

3. Cải thiện chứng kinh nguyệt không đều và ngăn ngừa cảm lạnh

Phụ nữ kinh nguyệt không đều có thể uống một ít nước gừng mật ong mỗi ngày, sẽ có tác dụng giữ ấm, bảo dưỡng tử cung, điều trị hiệu quả các triệu chứng kinh nguyệt không đều, giảm khó chịu khi hành kinh. Nó cũng có thể ngăn ngừa cảm lạnh và cúm.

4. Tăng cường sinh lý quý ông

Theo lương y Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), dùng gừng mật ong pha cùng nước nóng, sau đó vắt thêm ít chanh và uống mỗi ngày sẽ có tác dụng cải thiện sinh lý cho đàn ông.

Phụ nữ kinh nguyệt không đều có thể uống một ít nước gừng mật ong mỗi ngày, sẽ có tác dụng giữ ấm, bảo dưỡng tử cung.

Lưu ý:

Lương y Bùi Đắc Sáng cảnh báo gừng là loại gia vị tốt nhưng không nên dùng nhiều vì có thể sinh toét mắt, chảy nước mắt sống. Người có tạng nóng, hay lở miệng, táo bón… cũng không nên tiêu thụ gừng vì có thể khiến tình trạng nặng hơn. Ngoài ra, gừng hư thối cũng có thể tạo ra độc tố vì vậy không nên dùng để ngâm với mật ong. Mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 50ml mật ong gừng.

https://afamily.vn/mat-ong-tron-cung-thu-nay-con-tot-hon-tram-vien-thuoc-bo-la-thuoc-nhuan-trang-manh-nhat-phu-nu-dung-se-trang-da-dan-ong-se-sung-man-bat-ngo-20220114232628368.chn