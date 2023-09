Mất sạch tiền chỉ vì bấm vào đường link lạ

Với nhiều chiêu trò, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt số tiền một cách nhanh gọn và tinh vi. Trường hợp Hoàng Minh Phương 19 tuổi ở Hải Phòng là một ví dụ. Chỉ vì bấm vào đường link ạ mà kẻ gian đã lấy đi 30 triệu đồng của cô. May mắn, nhờ tham gia bảo hiểm, Minh Phương đã được đền bù lại số tiền không may bị mất.



30 triệu đồng - gia tài của một cô gái nhỏ

Minh Phương là con thứ hai trong gia đình có 4 chị em, bố mẹ đều làm nông. Tự kiếm tiền từ năm học lớp 12, Minh Phương mong muốn có một khoản tiền tiết kiệm để trang trải các khoản phí học nghề, từ đó có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn để phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Theo chia sẻ, Minh Phương đã làm đủ các nghề như: dọn vệ sinh đường phố, phụ quán ăn, công nhân. Sau một năm cố gắng chắt chiu, Phương đã tiết kiệm được số tiền khoảng 30 triệu đồng.

Không may, Minh Phương đã bị lừa đảo mất toàn bộ những gì đã kiếm được bởi những thủ thuât lừa đảo trên mạng. Theo lời Minh Phương kể, thì khoảng 12 giờ trưa hôm đó, cô đã. nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Ngỡ tưởng nhầm số, sau khi dập máy, Phương thấy trên màn hình xuất hiện một đường link lạ và vô tình cô đã ấn vào. Đây chính là mã độc mà kẻ xấu cài vào điện thoại của cô. Ngay lập tực điện thoại của Phương trong tình trạng bị treo không thể thao tác. Và tài khoản ngân hàng bị trừ tiền nhanh chóng. Một lúc sau, Phương tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại của người tự xưng là cán bộ Ngân hàng yêu cầu nộp thêm tiền vào tài khoản để có thể nhận lại tiền đã bị trừ sai. Hi vọng lấy lại được tiền bị trừ, Phương tiếp tục chuyển khoản thêm vào và bị chiếm đoạt hết toàn bộ. Tổng số tiền Phương bị mất là 30 triệu đồng. Khi ấy, Phương rất buồn và đau lòng vì bao nhiêu công sức và cố gắng của Phương bấy lâu nay tích cóp trong suốt thời gian dài đều mất hết.

Tuy nhiên một điều may mắn là Phương đã mở tài khoản của Agribank tại Agribank Kỳ Sơn (Bắc Hải Phòng) và tham gia gói Bảo hiểm Bảo an tài khoản để bảo vệ các giao dịch trực tuyến của ngân hàng. Nên sau khi bị mất toàn bộ số tiền có trong tài khoản, Phương đã được các cán bộ hỗ trợ các hồ sơ giấy tờ để được đền bù bồi thường bảo hiểm .

Trong quá trình chờ đợi hoàn tất hồ sơ và chờ kết quả từ Bảo hiểm Agribank, Phương vẫn nuôi hy vọng mình có thể lấy lại số tiền đã mất. Và điều may mắn đã đến, hồ sơ của cô đã hợp lệ. Phương đã được Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Hải Phòng thông báo giải quyết quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền bồi thường gần 30 triệu đồng.

Tại buổi chi trả bồi thường bảo hiểm, Minh Phương đã không dấu được xúc động khi những đồng tiền tích cóp của cô bấy lâu tưởng mất trắng bởi kẻ gian nay đã được bồi thường. Minh Phương chia sẻ: "Việc bị lừa đảo của tôi cũng sẽ là một bài học cảnh tình đối với tất cả mọi người trong thời đại công nghệ số này. Bên cạnh việc mọi người luôn cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo qua mạng thì cũng nên tham gia gói bảo hiểm bảo an tài khoản. Nếu có chuyện gì xảy ra sẽ được bồi thường phần nào làm giảm những áp lực rủi ro tài chính"

Bảo an tài khoản "tấm khiên" vững chắc cho túi tiền của bạn

Sức mạnh của Bảo an tài khoản là bảo vệ giao dịch thanh toán qua Internet khi bị lừa đảo bởi các hành vi như: bị kẻ mạo danh cơ quan chức năng, tổ chức tín dụng, tổng đài,… gọi đến yêu cầu chuyển khoản đến số tài khoản giả mạo; người dùng đăng nhập vào các trang web giả mạo và bị lộ thông tin; bị tấn công bởi các phần mềm độc hại/virus,… Ngoài ra, người được bảo hiểm còn được bồi thường các chi phí và thu nhập bị thiệt hại khi trở thành nạn nhân của trộm cắp danh tính trực tuyến như: chi phí thủ tục hồ sơ và công chứng theo yêu cầu của cơ quan quản lý, chi phí bưu chính, thu nhập bị mất trong thời gian nghỉ việc để khôi phục danh tính, phí đơn xin vay khi đăng ký lại các khoản vay do bị ảnh hưởng bởi việc mất cắp danh tính, chi phí mở lại thẻ tín dụng…

Sản phẩm Bảo an tài khoản của Bảo hiểm Agribank đã được triển khai từ tháng 3 năm 2023 với mức phí 77.000 đồng/năm, sẽ chi trả bảo hiểm lên tới 46 triệu đồng/tài khoản/năm nếu không may rủi ro mất tiền trong tài khoản. Như vậy, ước tính mức phí mỗi tháng chỉ 6.500 đồng là rất phù hợp với khách hàng. Hiện nay, khách hàng có thể dễ dàng tham gia Bảo an tài khoản trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.