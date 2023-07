Mẫu điện thoại đẹp nhất 2023 đã ra mắt: Mặt lưng phát sáng như "đom đóm", giá chỉ 14 triệu đồng

Chiếc điện thoại độc nhất vô nhị

Nothing Phone 2 được đánh giá là một trong những điện thoại thông minh đáng chú ý nhất ra mắt vào năm 2023. Đây là thiết bị kế nhiệm của Nothing Phone 1 từng gây tiếng vang thời gian trước nhờ vào thiết kế độc đáo.

Đèn Glyph nhấp nháy ở mặt sau sẽ quay trở lại, nhưng điện thoại mới sẽ có những thay đổi về thiết kế, phần mềm và công thái học, tạo nên sức hấp dẫn đối với người dùng.

Về thông số kỹ thuật chính, Nothing Phone 2 dày 8,6 mm và nặng 201 gam, với khung máy bằng nhôm và mặt sau bằng kính trong suốt để lộ các chi tiết bên trong.

Ở mặt trước là màn hình OLED 6,7 inch với chứng nhận HDR10+, độ phân giải 2412 x 1080 pixel và tốc độ làm tươi linh hoạt từ 1Hz đến 120Hz. Bên trong là con chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 với tùy chọn RAM 8GB hoặc 12GB và dung lượng lưu trữ 128GB, 256GB hoặc 512GB.

Snapdragon 8+ Gen 1 là chip xử lý tốt nhất năm 2022 trong thế giới Android. Dù thế hệ Snapdragon 8 Gen 2 đã ra mắt, nhưng điều đó không có nghĩa là Snapdragon 8+ Gen 1 sẽ trở nên lỗi thời.

Bước nhảy vọt từ Snapdragon 778G Plus (của Nothing Phone 1) lên Snapdragon 8 Plus Gen 1 chắc chắn sẽ giúp tăng hiệu suất đáng kể cho thiết bị. Các tính năng trên điện thoại cũng sẽ được tối ưu rõ rệt, bao gồm chụp ảnh nhanh hơn, quay video độ phân giải cao hơn và thời lượng pin tốt hơn.

Có hai camera ở mặt sau, một camera chính Sony IMX890 50MP với tính năng ổn định hình ảnh quang học và điện tử (OIS và EIS), cùng khả năng quay video ở độ phân giải lên tới 4K, 60 FPS. Camera thứ hai là camera góc rộng Samsung JN1 50MP với góc nhìn 114 độ và EIS, trong khi ở mặt trước là camera selfie 32MP với HDR.

Ngoài ra, ở mặt sau là hệ thống đèn Glyph đặc trưng của Nothing, được cải tiến so với phiên bản trên Nothing Phone 1, có bố cục mới, cách tùy chỉnh hệ thống đèn và âm thanh thông báo, cuộc gọi, tích hợp ứng dụng của bên thứ ba, cùng nhiều chức năng bổ sung.

Thêm vào đó là các dạng trình diễn ánh sáng trực quan khi tăng giảm âm lượng và trạng thái sạc của thiết bị. Đèn cũng sáng hơn trước và cũng có thể giảm xuống mức tối, tùy theo nhu cầu sử dụng của người dùng.

Glyph có nhiều dải đèn LED hơn (11 hơn so với 6 của năm ngoái) và cũng có nhiều "khu vực" đèn LED hơn cùng số lượng đèn có trong mỗi dải (33 khu vực so với 12).

Ngoài hệ thống đèn độc đáo nói trên, máy vẫn trang bị các công nghệ cần thiết trên một chiếc điện thoại, như cảm biến vân tay trong màn hình, pin 4.700mAh, sạc có dây 45W, sạc không dây 15W, sạc ngược 5W, loa âm thanh nổi và khả năng chống nước và bụi IP54.

Cải tiến đáng kể

Dù nhìn vẻ ngoài, Nothing Phone 2 và mẫu điện thoại đời trước gần như giống hệt nhau, nhưng thiết kế của Nothing Phone 2 được đánh giá là tốt hơn so với Phone 1, trong đó tính công thái học mới là điểm nâng cấp lớn nhất và đáng hoan nghênh nhất.

Nothing Phone 1 hoàn toàn phẳng và góc cạnh, giống như iPhone 14, nhưng trên Nothing Phone 2, hãng đã tạo hình mềm mại hơn cho mỗi góc cạnh ở mặt kính sau, giúp cảm giác cầm trên tay thoải mái, giảm tác động của các cạnh phẳng lên lòng bàn tay.

Đây được coi là thay đổi rất cần thiết, phù hợp với nhu cầu người dùng. Các đường cong cũng bắt sáng và độ trong suốt đáng kinh ngạc. Nếu nhìn từ xa, không ai nhận ra các cạnh có đường miết nhẹ nhàng tồn tại.

Hãng cũng mang đến màu xám mới cho Nothing Phone 2, bên cạnh màu trắng quen thuộc. Màu xám khuếch đại vẻ ngoài đậm chất khoa học viễn tưởng của điện thoại và cho phép đèn Glyph nổi bật hơn trước.

Máy cũng có chất lượng hoàn thiện tốt, các phím âm lượng và phím nguồn dễ bấm, cũng như cảm giác nhẹ nhàng trên tay.

Hệ điều hành trên Nothing Phone 2 vẫn đậm chất tối giản, với phiên bản Android gần với phiên bản gốc nhất.

Nothing Phone 2 đã chính thức ra mắt tại thị trường Mỹ, có giá khởi điểm 599 USD (khoảng 14 triệu đồng) cho phiên bản 8GB/128GB, giá 699 USD cho model 12GB/256GB và 799 USD cho phiên bản 12GB/512GB cao cấp nhất.

Nothing Phone 2 dự kiến sẽ là thiết bị khuấy động thị trường điện thoại Mỹ theo đúng nghĩa đen, khi mang đến làn gió mới, không pha trộn hay giống bất kỳ thiết bị nào.

Vẻ ngoài khác biệt, tính năng thông minh, trong khi cấu hình vẫn gây ấn tượng, bên trong một mức giá phù hợp, không quá đắt đỏ.

Dù không cạnh tranh về sức mạnh thuần túy với các điện thoại mới nhất năm 2023 như Samsung Galaxy S23 Ultra, Nothing Phone 2 dự kiến sẽ có tệp người dùng riêng biệt, hướng đến một thiết bị cá tính thay vì đại trà.