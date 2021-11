Mẫu ô tô điện Trung Quốc “phá đảo” kỷ lục di chuyển, 1.008 km cho lần sạc đầy pin

Mới đây, các nhà sản xuất ô tô tại Trung Quốc tiếp tục gây “sửng sốt” thế giới khi chuẩn bị cho ra mắt thêm mẫu xe ô tô điện có khả năng di chuyển lên đến hơn 1.000 km trong một lần sạc pin đầy, đó chính là chiếc SUV LX Plus đến từ thương hiệu Aion.

Aion là thương hiệu xe điện thuộc hãng xe GAC (Trung Quốc) mới được thành lập từ năm 2018, hiện sở hữu các dòng sản phẩm khác nhau là S, LX, V... Aion LX Plus được xem như phiên bản cao cấp bổ sung cho mẫu xe Aion LX (đã được ra mắt tại thị trường Trung Quốc) với phạm vi hoạt động lên tới gần 1.008 km (626 miles) theo chu kỳ NEDC nhờ gói pin dung lượng 144,4 kWh.

Aion LX Plus sẽ có hành trình di chuyển "khủng" lên tới 1.008 km.

Về cơ bản, Aion LX Plus sở hữu kiểu dáng và thiết kế tương tự phiên bản đàn anh Aion LX. Tuy nhiên, do sở hữu gói pin dung lượng lớn hơn nên kích thước của Aion LX Plus cũng nhỉnh hơn Aion LX với chiều dài tăng 50 mm.



Bên cạnh đó, trọng lượng của phiên bản này cũng nặng hơn đáng kể, hơn tới 540 kg, đạt mức cân là 2.720 kg (so với 2.180 kg trên Aion LX).

Aion LX Plus sẽ có kiểu dáng tương tự Aion LX nhưng kích thước và trọng lượng tăng lên đáng kể.

Các đặc điểm còn lại cơ bản tương tự Aion LX với kiểu dáng sang trọng và hiện đại. Nội thất trong xe tạo cảm giác cao cấp với màn hình cảm ứng nối liền màn hình đồng hồ điều khiển, táp lô bọc da với viền mạ crôm sang trọng, vô lăng hai chấu, ghế bọc da cao cấp…



Nội thất trên Aion LX Plus sẽ kế thừa sự cao cấp và sang trọng như trên Aion LX (Nguồn: Chinamobil)

Bên cạnh đó, Aion LX Plus nhiều khả năng sẽ được tích hợp hệ sinh thái ASIGO được phát triển độc quyền bởi hãng GAC với nhiều công nghệ hiện đại và tính năng an toàn cao cấp như: hệ thống lái tự động ADiGO, hệ thống trí thông minh IoT ADiGo, hệ thống lái xe tự động L3 kết hợp hệ thống camera và radar độ chính xác cao với khả năng nhận diện không gian và môi trường xung quanh để hỗ trợ tự động vượt, chuyển làn, lên và xuống dốc… đảm bảo an toàn cho người lái trong mọi điều kiện thời tiết.



Aion LX Plus sẽ sớm đến tay người dùng?

Aion LX Plus dự kiến sẽ có buổi ra mắt đầu tiên tại triển lãm ô tô Quảng Châu (Trung Quốc) diễn ra vào ngày 19/11/2021. Tuy nhiên, với việc đã có tên trong danh mục của MIIT (Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin – Trung Quốc) - một bước quan trọng cuối cùng để một mẫu xe có thể được bán tại thị trường, Aion LX Plus sẽ sớm đến tay người tiêu dùng trong ít tháng tới.



Mức giá của Aion LX Plus chưa được hãng sản xuất công bố. Hiện mẫu Aion LX đang có giá bán khởi điểm từ khoảng 250.000 nhân dân tệ (khoảng 886 triệu đồng).