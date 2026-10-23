Mẫu robot AI có thể nhớ mặt người thân, ghi nhớ sở thích và trò chuyện như một thành viên trong gia đình

Robot AI hướng tới trở thành người bạn đồng hành trong gia đình

Ngày 21/10/2026, tại Hội nghị khách hàng quốc tế Omoda & Jaecoo 2026 ở thành phố Vu Hồ (Trung Quốc), AiMOGA Robotics giới thiệu Mobo - mẫu robot đồng hành gia đình, đồng thời mở chương trình đặt hàng trước trên toàn cầu.

Mobo được phát triển trên nền tảng AI hiện thân (Embodied AI), kết hợp trí tuệ nhân tạo với khả năng nhận biết môi trường và thực hiện chuyển động trong không gian thực.

Robot tích hợp nền tảng AI MoAgent cùng công nghệ nhận diện không gian, tương tác tự nhiên, ghi nhớ dài hạn và điều khiển chuyển động toàn thân. Với 22 bậc tự do, Mobo có thể thực hiện nhiều cử động linh hoạt, đồng thời được thiết kế để nhận diện thành viên, ghi nhớ sở thích và điều chỉnh cách tương tác theo từng người.

Theo định hướng của nhà sản xuất, Mobo phục vụ ba nhóm nhu cầu chính: đồng hành cùng người cao tuổi, tương tác với trẻ em và hỗ trợ chăm sóc các thành viên trong gia đình.

Khả năng trò chuyện và ghi nhớ thông tin cá nhân có thể giúp robot tạo ra trải nghiệm gần gũi hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, những chức năng chăm sóc chuyên sâu vẫn cần được phát triển và kiểm chứng trong thực tế; robot chưa thể mặc nhiên thay thế người chăm sóc.

Theo AiMOGA Robotics, kể từ khi xuất hiện tại Hội nghị Robot Thế giới vào tháng 8/2026, Mobo đã thu hút hơn 10.000 khách hàng tiềm năng trên toàn cầu. Tại sự kiện ra mắt, 35 người dùng tiên phong được lựa chọn làm Đại sứ trải nghiệm Mobo toàn cầu.

Từ robot dịch vụ đến hệ sinh thái công nghệ phục vụ cuộc sống

Không chỉ phát triển robot gia đình, AiMOGA Robotics còn giới thiệu nhiều sản phẩm phục vụ các lĩnh vực khác nhau, gồm robot hình người Mornine dùng để đón tiếp khách hàng, R001 hỗ trợ tuần tra an ninh, RN001 hướng dẫn bệnh nhân tại cơ sở y tế và robot bốn chân Argos phục vụ kiểm tra chuyên biệt, hoạt động ngoài trời.

Doanh nghiệp cho biết đã bàn giao thương mại hơn 3.000 robot tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời dự kiến phát triển 300 trung tâm trải nghiệm toàn cầu.

Sự phát triển của AiMOGA Robotics cũng gắn với nền tảng công nghệ từ ngành công nghiệp ô tô. Các năng lực về nhận diện môi trường, xử lý thông tin, điều khiển chuyển động và kiểm soát chất lượng phần cứng có thể hỗ trợ quá trình phát triển robot, tối ưu sản xuất khi mở rộng quy mô.

Với Omoda & Jaecoo, việc hợp tác cùng AiMOGA Robotics thể hiện định hướng mở rộng hệ sinh thái công nghệ vượt ra ngoài phương tiện di chuyển.