Máy bay đi vào tâm bão, hành khách nói 'như tàu lượn siêu tốc'

Khu vực tâm bão nằm ở phía nam New Zealand, vì vậy hành khách trên những chuyến bay qua khu vực này phải hứng chịu những trải nghiệm không thể quên. Nhiều người bị văng ra khỏi ghế, dây an toàn phải siết hết cỡ để cố định tại chỗ ngồi.

Trong chuyến bay từ Christchurch, New Zealand tới Sydney, Australia, hầu hết hành khách của hãng bay Air New Zealand có biểu hiện buồn nôn, mặt tái nhợt vì máy bay quá liệng.

Đối với tuyến bay nội địa New Zealand, máy bay của Jestar đi từ Auckland tới Queenstown, thành phố du lịch nổi tiếng nằm ở phía nam đã phải quay về điểm xuất phát dù chỉ còn cách điểm đến rất gần vì bão quá lớn. Hành khách trên chuyến bay này đã trải qua tình trạng nhiễu động nghiêm trọng. Một số chuyên gia hàng không trong nước bình luận quyết định quay đầu của phi công là quá sáng suốt.

Máy bay quay đầu khi phi công quyết định không hạ cánh vùng tâm bão.

Dylan Steele - hành khách trên chuyến bay kể trên - cho biết: "Mọi thứ như vỡ tung khi máy bay bắt đầu hạ độ cao. Tôi ngồi ở cánh máy bay nên cảm nhận rõ độ nghiêng. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác đáng sợ như thế. Cứ như đi tàu lượn siêu tốc vậy".

Báo cáo của hãng tin Stuff cho biết, trên khắp New Zealand bão lớn tác động tới 12.000 hành khách trong vài ngày qua. Theo thống kê, 93 chuyến bay thuộc mạng lưới đường bay nội địa của New Zealand đã bị hủy vào ngày 2/10. Ngoài ra, tất cả các chuyến phà nối quần đảo Bắc và Nam của New Zealand cũng bị trì trệ, khiến đất nước bị chia cắt về mặt địa lý.

Cho đến ngày 3/10, sức ảnh hưởng của bão bắt đầu thuyên giảm. Để giải quyết vấn đề ùn khách, hãng hàng không quốc gia Air New Zealand hứa hẹn sẽ bổ sung nhân sự để đáp ứng đủ nhu cầu di chuyển bị trì trệ trong vài ngày qua.