Máy bay “made in China” sắp thực hiện chuyến thương mại đầu tiên: Vượt mặt Nhật Bản, thu hẹp khoảng cách với Mỹ và châu Âu, Trung Quốc nếm trái ngọt sau 14 năm nỗ lực

Trung Quốc có kế hoạch thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên của dòng máy bay thân hẹp C919 vào Chủ nhật, ngày 28/5. Đây là dấu mốc được trông đợi, để Trung Quốc có hy vọng phá vỡ thế độc quyền của Boeing và Airbus trong lĩnh vực sản xuất máy bay.

Chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh lúc 10h45 (theo giờ địa phương) do hãng China Eastern Airlines khai thác. Chuyến bay mang số hiệu MU9191 sẽ xuất phát từ Thượng Hải đến Bắc Kinh – tuyến bay nội địa bận rộn nhất cả nước. Theo lịch trình của hãng, máy bay dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay thủ đô Bắc Kinh vào lúc 13h10. Vào buổi chiều, chiếc máy bay “made in China” này sẽ trở lại Thượng Hải trên chuyến bay mang số hiệu MU9192.

Nguồn: Nikkei Asia

Sau hơn 3 năm đại dịch bùng phát khiến nhiều sân bay phải đóng cửa và nhiều chuyến bay bị huỷ, thị trường hàng không Trung Quốc dần hồi phục trở lại trong những tháng gần đây. Theo công ty phân tích dữ liệu chuyến bay OGA, các chuyến bay nội địa đang được nối lại, dù tốc độ còn chậm hơn so với các chuyến bay quốc tế.

Máy bay C919 do hãng sản xuất máy bay chở khách Trung Quốc - Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) chế tạo. Mục tiêu là để cạnh tranh với dòng máy bay 737 của Boeing và dòng máy bay A320 của Airbus. Chiếc máy bay “made in China” đã được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) chứng nhận vào tháng 9/2022, sau hơn 14 năm phát triển.

Chiếc máy bay chở khách đã được giao cho China Eastern Airlines vào tháng 12/2022. Hãng hàng không Trung Quốc này bắt đầu thực hiện tổng cộng 100 giờ bay thử nghiệm. Truyền thông Trung Quốc khi đó cho biết các chuyến bay thương mại dự kiến sẽ bắt đầu trong nửa đầu năm 2023.

Ảnh: Xinhua

Trung Quốc có tham vọng lớn trong thị trường hàng không thương mại. Chính phủ đã vạch ra kế hoạch để C919 giành được 10% thị phần nội địa vào năm 2025.

China Eastern Airlines hôm 25/5 cho biết rằng C919 sẽ được đưa vào “bay thực tế trong tương lai gần”. Thượng Hải là cơ sở chính cho hoạt động thương mại của hãng.

Ngày 23/5, công ty chuyên về tem Shanghai Stamp Collecting Corporation cho biết sẽ ra mắt một con tem kỷ niệm chuyến bay thương mại đầu tiên của C919.

Tham khảo SCMP