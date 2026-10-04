Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy bay y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

| | Tài chính quốc tế

Một máy bay vận chuyển y tế chở 6 người đã mất tích ngoài khơi Nantucket, dẫn đến một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn.

Theo Reuters, một máy bay vận chuyển y tế chở 6 người được báo cáo mất tích trên chuyến bay từ Bermuda đến Boston, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết hôm 3/10.

Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang (FAA) đã thông báo với Lực lượng Bảo vệ bờ biển vào sáng sớm 3/10 rằng họ đã mất liên lạc với chiếc máy bay, một máy bay phản lực Gulfstream, phát ngôn viên của Lực lượng Bảo vệ bờ biển cho biết.

4 người Canada đang ở trên máy bay, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Canada Steven MacKinnon cho biết trên kênh X.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn", ông viết.

img

Chiếc máy bay vận chuyển y tế đã mất liên lạc với Cục Hàng không Liên bang. Ảnh: NYPost

Theo dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, chiếc máy bay, thuộc sở hữu của Latitude Air Ambulance, đã cất cánh từ Bermuda lúc 0h41 giờ địa phương. Máy bay bay ở độ cao 7.300 mét trong phần lớn thời gian bay trước khi giảm độ cao xuống 3.962 mét trong khoảng 2 phút ngay trước khi kiểm soát viên không lưu mất liên lạc.

Đài truyền hình địa phương Boston 25 đã đăng tải một đoạn ghi âm từ Sân bay Quốc tế Boston Logan, trong đó có thể nghe thấy một nhân viên kiểm soát không lưu hỏi phi công chiếc Gulfstream: "Anh nói anh đang hạ cánh mà không nhìn thấy đường băng phải không? Có phải vậy không?".

Nhân viên kiểm soát không lưu sau đó hỏi liệu máy bay có đang thông báo tình trạng khẩn cấp hay không. Không có phản hồi nào được nghe thấy.

img

Chiếc máy bay đã biến mất ngoài khơi đảo Nantucket sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế LF Wade ở Bermuda. Ảnh: NYPost

Latitude có trụ sở tại Ontario, Canada và cung cấp dịch vụ vận chuyển y tế khẩn cấp. Công ty này chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận.

  • Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng

  • Sau tiếng nổ lớn, 5 người tử vong, 10 người bị thương

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết họ đã điều động các đội bay và tàu tìm kiếm máy bay gần Nantucket.

Chính phủ Bermuda đang liên hệ với chính quyền Mỹ và gia đình các hành khách, Thủ hiến Bermuda David Burt viết trong một tuyên bố được đăng trên Instagram. "Chúng tôi cầu nguyện rằng tất cả 6 người sẽ được tìm thấy an toàn", ông viết.

Theo AccuWeather, thời tiết ở Nantucket vào chiều 3/10 rất quang đãng.

Phương Linh

Theo Phương Linh

Người Đưa Tin

Từ Khóa:
canada

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Elon Musk: 1.000% nước Mỹ sẽ vỡ nợ

Elon Musk: 1.000% nước Mỹ sẽ vỡ nợ Nổi bật

Sân vận động 86.000 chỗ lớn hơn gấp đôi Mỹ Đình, chỉ mất 2,5 năm xây dựng, cả tổ hợp tốn hơn 560 tỷ đồng

Sân vận động 86.000 chỗ lớn hơn gấp đôi Mỹ Đình, chỉ mất 2,5 năm xây dựng, cả tổ hợp tốn hơn 560 tỷ đồng Nổi bật

Vì sao phà Sewol chìm khiến 304 người thiệt mạng?

Vì sao phà Sewol chìm khiến 304 người thiệt mạng?

19:04 , 04/10/2026
Mỹ khẳng định 'trục xuất' các nhà ngoại giao Iran

Mỹ khẳng định 'trục xuất' các nhà ngoại giao Iran

18:16 , 04/10/2026
Ukraine sẽ tấn công các nhà máy lọc dầu Nga để đáp trả ‘học thuyết mới’

Ukraine sẽ tấn công các nhà máy lọc dầu Nga để đáp trả ‘học thuyết mới’

17:32 , 04/10/2026
Tổng thống Nga Putin sẽ dự Hội nghị APEC tại Trung Quốc, hé lộ khả năng diễn ra cuộc gặp quan trọng

Tổng thống Nga Putin sẽ dự Hội nghị APEC tại Trung Quốc, hé lộ khả năng diễn ra cuộc gặp quan trọng

16:15 , 04/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên