Máy lọc nước nóng lạnh Wells The One đẳng cấp cho giới thượng lưu

Máy lọc nước Wells The One dẫn đầu sức khỏe và phong cách

Phong cách tôn vinh đẳng cấp

Máy lọc nước cao cấp Wells The One như một bản tuyên ngôn về phong cách tôn vinh đẳng cấp của người sở hữu khi được "may đo" một cách tỉ mỉ, tinh tế về thiết kế, cao cấp về tính năng và độc đáo về trải nghiệm.

Wells The One sở hữu thiết kế tinh xảo phù hợp mọi không gian

Chất lượng và tính thẩm mỹ của Wells The One được bảo chứng bởi các giải thưởng danh giá thế giới như iF Design Award, Red Dot Design Award, Good Design Award, IDEA…



Rất nhiều minh tinh thế giới như Lee Young-Ae và sao Việt đã lựa chọn Wells The One để nâng niu sức khỏe và nâng tầm sống thời thượng: Hoa hậu Ngọc Diễm, Hà Kiều Anh, Giáng My, Trương Ngọc Ánh, "chim công làng múa" Linh Nga hay nhà thiết kế Quách Thái Công, Đỗ Mạnh Cường, doanh nhân Huy Cận…

Trải nghiệm thượng lưu dẫn đầu xu hướng



Sống khỏe toàn diện là phải khỏe về thể chất lẫn tinh thần, chính vì vậy Wells mong muốn mang đến trải nghiệm đẳng cấp và hoàn hảo nhất để mỗi lần chạm là một khoảnh khắc thú vị mang đến hứng khởi và năng lượng tích cực.

Wells The One được trang bị giao diện sử dụng vô cùng thông minh và tiện dụng với bảng điều khiển cảm ứng trượt và màn hình LCD Full Color 2.8 inches, chạm là có ngay để thảnh thơi tận hưởng cuộc sống.

Wells cũng vô cùng chu đáo với các tính năng như khóa an toàn cho trẻ em, tiết kiệm điện, vệ sinh chủ động, cùng hàng loạt các tùy chọn thông minh khác mà hiếm có chiếc máy nào có được.

Wells The One mang đến trải nghiệm xứng tầm cuộc sống tiện nghi

Tinh hoa công nghệ - Kiệt tác cho sức khỏe



Đẹp, sang, tiện nghi và tốt cho sức khỏe, Wells The One là lựa chọn lý tưởng, được hàng nghìn doanh nhân và người nổi tiếng trên toàn cầu tin dùng. Với mức nhiệt độ cơ thể 36,5 độ là nhiệt độ nước tốt nhất cho hệ tiêu hóa và tuần hoàn máu.

Wells The One sở hữu công nghệ lọc nước hiện đại, tối ưu cho nguồn nước phức tạp tại Việt Nam, hiệu quả đã được NFS - Cơ quan giám định chất lượng nước của tổ chức y tế thế giới (WHO) chứng nhận hiệu quả loại bỏ 35 vi sinh vật và hơn 70 chất độc hại, đồng thời giữ lại vi khoáng tự nhiên có lợi cho sức khỏe, điều hòa pH, giúp cho nước mùi vị thanh mát tự nhiên.

Công nghệ khử trùng độc quyền kết hợp độc đáo giữa H+, Activated carbon và đặc biệt là HClO giúp Wells The One trở thành chiếc máy lọc nước an toàn tuyệt đối mà chưa có chiếc máy lọc nước nào trên thế giới làm được.

Máy lọc nước nóng lạnh cao cấp Wells The One dẫn đầu công nghệ

Máy còn tích hợp công nghệ làm lạnh kép khép kín độc quyền ngay trên đường ống, cảm biến PIR thông minh tự động phát hiện sự hiện diện của con người để chuẩn bị và đáp ứng ngay lập tức nhu cầu lấy nước nóng, lạnh mà không cần bình chứa, giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn.



Tận hưởng đặc quyền tối thượng

Wells chinh phục khách hàng với dịch vụ đẳng cấp thế giới bằng sự thấu hiểu, tận tâm và chu đáo theo tiêu chuẩn thương gia (Business Class), toàn bộ thông tin của khách hàng được mã hóa với 3 tầng bảo mật chuẩn quốc tế. Mỗi khách hàng được chăm sóc bởi đội ngũ chuyên gia:

- Wells Planner - Người quản lý tư vấn: Quản lý tư vấn thiết kế chương trình chăm sóc, phục vụ, bảo hành, bảo dưỡng được cá nhân hóa dành riêng cho mỗi khách hàng.

- Wells Manager - Người quản lý dịch vụ: Nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của mỗi khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

- Wells Engineer - Kỹ sư chăm sóc: Chăm sóc chuyên nghiệp bảo đảm thiết bị luôn trong trạng thái hoạt động tốt nhất, kịp thời xử lý mọi yêu cầu hỗ trợ của khách hàng.

Sở hữu Wells The One tận hưởng đặc quyền với dịch vụ đẳng cấp thế giới

Với Wells The One, sức khỏe thể chất và tinh thần được nâng niu một cách chu đáo, nâng cao trải nghiệm ở một đẳng cấp hoàn toàn xứng đáng với vị thế của người sở hữu.

Wells là thương hiệu thiết bị y tế toàn diện với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu đẳng cấp thế giới, thuộc sở hữu của Tập đoàn Kyowon danh tiếng của Hàn Quốc thành lập từ năm 1985.

Sản phẩm Wells đang được phân phối tại các chuỗi siêu thị điện máy, chuỗi máy lọc nước lớn trên toàn quốc.

Tham khảo sản phẩm máy lọc nước nóng lạnh cao cấp Wells The One Tại Đây.