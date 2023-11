May Sông Hồng tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%, một công ty chứng khoán sắp "bỏ túi" vài chục tỷ

Ngày 5/12 tới đây, CTCP May Sông Hồng (mã: MSH) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu sẽ nhận về 2.500 đồng. May Sông Hồng dự kiến thanh toán vào ngày 22/12/2023.

Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến May Sông Hồng sẽ chi khoảng 188 tỷ đồng để trả cổ tức đợt cho cổ đông.

Cơ cấu cổ đông của May Sông Hồng tại thời điểm 30/9/2023 ghi nhận ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT MSH là cổ đông lớn nhất với 23,91% vốn (17,9 triệu cổ phần), dự kiến nhận về 45 tỷ đồng cổ tức. CTCP Chứng khoán FPT nắm 12,79% vốn (9,6 triệu cổ phiếu) sắp "bỏ túi" khoảng 24 tỷ đồng. Tổng Giám đốc MSH Bùi Việt Quang sở hữu 8,5 triệu cổ phiếu (11,35% vốn) cũng sắp nhận về hơn 21 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, riêng trong quý 3/2023, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.206 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, công ty báo LNST đạt 51 tỷ đồng, giảm phân nửa so với thực hiện trong quý 3/2022.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, MSH đạt 3.385 tỷ đồng doanh thu thuần và 164 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 23% và 41% so với thực hiện trong cùng kỳ năm 2022.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSH chốt phiên 17/11 đạt 38.000 đồng/cp, tăng liên tiếp trong 4 phiên. So với đầu năm, thị giá MSH ghi nhận mức tăng hơn 15%.