May Việt Tiến (VGG) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%, cao nhất kể từ khi lên sàn

Ngày 18/12 tới đây Tổng CTCP May Việt Tiến (mã chứng khoán VGG) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 4.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 4/1/2021.

Như vậy với 44,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May Việt Tiến sẽ chi khoảng 176 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2019 doanh thu VGG đạt gần 9.036 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước đó và vượt gần 3% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 504 tỷ đồng, giảm 13% so với lợi nhuận đạt được năm 2018, tuy nhiên đã vượt được 33% kế hoạch lợi nhuận năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 418 tỷ đồng, giảm sút 12% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 7.099 đồng.

Trước đó trong kỳ ĐHCĐ thường niên đầu tháng 5, cổ đông May Việt Tiến đã ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mức chia cổ tức năm 2019 và thời điểm chi trả khi thị trường trở lại bình thường sau đại dịch, hoạt động của tổng công ty tiến triển hơn và dòng tiền đảm bảo cho sản xuất kinh doanh. Với quyết định chia cổ tức 40% sắp tới, đây là tỷ lệ chia cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi lên sàn chứng khoán đầu năm 2016.

Trong 2 quý đầu năm VGG cũng gặp khó do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Hàn Quốc, Mỹ và EU – đây là thị trường xuất khẩu chủ yếu của Tổng công ty, thậm chí ngay quý 1 đã thua lỗ nên luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, May Việt Tiến đạt 5.170 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 19% so với cùng kỳ, LNST đạt hơn 71 tỷ đồng giảm 76% so với 9 tháng đầu năm 2020 trong đó LNST công ty mẹ đạt 68,2 tỷ đồng.

Năm 2020, VGG đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 6.300 tỷ đồng còn lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 150 tỷ đồng, lần lượt sụt giảm 30% và 70% kết quả đạt được năm 2019. Theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, VGG đã hoàn thành được 82% mục tiêu về doanh thu nhưng mới chỉ hoàn thành được 56,7% mục tiêu về lợi nhuận.

Trên thị trường cổ phiếu VGG hiện đang giao dịch quanh mức 43.000 đồng/cp, tăng 16% trong vòng 1 tháng nhưng vẫn giảm 17% so với hồi đầu năm.